Как сделать ягодный морс в мультиварке

Морс содержит много витаминов и помогает бороться с простудой

Ягодный морс Фото: Depositphotos

Надоело пить чай и кофе на завтрак? Мы советуем приготовить вкусный и полезный морс из ягод и цитрусовых. Этот напиток укрепляет иммунитет и отлично бодрит.

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Все, что вам понадобится для его приготовления – это вода, ягоды, цитрусовые и сахар. Использовать можно как свежие, так и замороженные.

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Ягодный морс в мультиварке

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

41 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г ягод (малины, голубики, брусники, ежевики)

Цедра апельсина

Сок половины лимона

120 г сахара

500 мл воды

Способ приготовления:

Добавьте апельсиновую цедру и лимонный сок в чашу мультиварки. Затем добавьте ягоды, сахар и воду. Включите режим "Мультиповар"на 30 минут. Готовый морс процедите в кастрюлю. Затем сверху установите сито и протрите через него ягоды с помощью ложки. Перелейте ягодный морс в кувшин и наслаждайтесь.

Как подавать морс

Морс можно пить горячим, теплым или охлажденным. А в кувшин добавить ягоды и листики мяты для красоты.

Напомним, ранее мы делились рецептом морса из шиповника. "Сегодня" также писали, как сделать морс из клубники.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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