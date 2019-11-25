Как сделать ягодный морс в мультиварке
Морс содержит много витаминов и помогает бороться с простудой
Надоело пить чай и кофе на завтрак? Мы советуем приготовить вкусный и полезный морс из ягод и цитрусовых. Этот напиток укрепляет иммунитет и отлично бодрит.
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Все, что вам понадобится для его приготовления – это вода, ягоды, цитрусовые и сахар. Использовать можно как свежие, так и замороженные.
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Ягодный морс в мультиварке
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 41 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г ягод (малины, голубики, брусники, ежевики)
- Цедра апельсина
- Сок половины лимона
- 120 г сахара
- 500 мл воды
Способ приготовления:
- Добавьте апельсиновую цедру и лимонный сок в чашу мультиварки.
- Затем добавьте ягоды, сахар и воду.
- Включите режим "Мультиповар"на 30 минут.
- Готовый морс процедите в кастрюлю. Затем сверху установите сито и протрите через него ягоды с помощью ложки.
- Перелейте ягодный морс в кувшин и наслаждайтесь.
Как подавать морс
Морс можно пить горячим, теплым или охлажденным. А в кувшин добавить ягоды и листики мяты для красоты.
Напомним, ранее мы делились рецептом морса из шиповника. "Сегодня" также писали, как сделать морс из клубники.
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