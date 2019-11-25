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Как сделать ягодный морс в мультиварке

Морс содержит много витаминов и помогает бороться с простудой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Ягодный морс
Ягодный морс
Фото: Depositphotos

Надоело пить чай и кофе на завтрак? Мы советуем приготовить вкусный и полезный морс из ягод и цитрусовых. Этот напиток укрепляет иммунитет и отлично бодрит.

Смотрите видео, как сварить компот из мандаринов:

Все, что вам понадобится для его приготовления – это вода, ягоды, цитрусовые и сахар. Использовать можно как свежие, так и замороженные.

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Ягодный морс в мультиварке

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 41 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г ягод (малины, голубики, брусники, ежевики)
  • Цедра апельсина
  • Сок половины лимона
  • 120 г сахара
  • 500 мл воды

Способ приготовления:

  1. Добавьте апельсиновую цедру и лимонный сок в чашу мультиварки.
  2. Затем добавьте ягоды, сахар и воду.
  3. Включите режим "Мультиповар"на 30 минут.
  4. Готовый морс процедите в кастрюлю. Затем сверху установите сито и протрите через него ягоды с помощью ложки.
  5. Перелейте ягодный морс в кувшин и наслаждайтесь.

Как подавать морс

Морс можно пить горячим, теплым или охлажденным. А в кувшин добавить ягоды и листики мяты для красоты.

Напомним, ранее мы делились рецептом морса из шиповника. "Сегодня" также писали, как сделать морс из клубники.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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