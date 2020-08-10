Как сделать жаркое из свинины с картофелем и грибами
Рецепт тушеного картофеля на сковороде с шампиньонами, маслятами и свининой
Для приготовления вкусного домашнего жаркого с грибами и картошкой можно использовать любое мясо – свинину, говядину, баранину или птицу – курицу, индейку. В нашем рецепте используется свинина: она сочная и довольно быстро готовится.
Жаркое из свинины с картошкой и грибами
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 153 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г мякоти свинины
- 1 луковица
- 5-7 свежих шампиньонов
- 200 г замороженных маслят
- 2 лавровых листа
- 5-7 картофелин
- 100 г сметаны 20%
- 2 веточки петрушки или укропа
- Растительное масло
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо порезать кубиками
- Лук мелко нашинковать и обжарить на растительном масле.
- Добавить мясо и обжаривать 5-7 минут.
- Добавить размороженные и порезанные маслята, ломтиками порезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут.
- Влить 1/2 стакана воды и тушить еще 30 минут, под крышкой на среднем огне. Добавить соль, перец и лавровый лист.
- Картофель очистить и порезать кубиками. Добавить в сковороду. Влить еще воды. Закрыть крышкой и тушить до готовности картофеля.
- Добавить сметану, посолить по желанию. Хорошо перемешать.
- Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованной зеленью. Подавать жаркое к столу горячим.
Полезный совет
Если у вас нет маслят, добавьте белые грибы или больше шампиньонов.
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Напомним, ранее мы писали, как запечь свинину в духовке куском, а также делились рецептом плова со свининой в мультиварке.
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