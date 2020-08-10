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Как сделать жаркое из свинины с картофелем и грибами

Сегодня, 18:41

Рецепт тушеного картофеля на сковороде с шампиньонами, маслятами и свининой

Для приготовления вкусного домашнего жаркого с грибами и картошкой можно использовать любое мясо – свинину, говядину, баранину или птицу – курицу, индейку. В нашем рецепте используется свинина: она сочная и довольно быстро готовится.

Жаркое из свинины с картошкой и грибами

Мясо с картошкой и грибами
Мясо с картошкой и грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г мякоти свинины
  • 1 луковица
  • 5-7 свежих шампиньонов
  • 200 г замороженных маслят
  • 2 лавровых листа
  • 5-7 картофелин
  • 100 г сметаны 20%
  • 2 веточки петрушки или укропа
  • Растительное масло
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мясо порезать кубиками
  2. Лук мелко нашинковать и обжарить на растительном масле.
  3. Добавить мясо и обжаривать 5-7 минут.
  4. Добавить размороженные и порезанные маслята, ломтиками порезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут.
  5. Влить 1/2 стакана воды и тушить еще 30 минут, под крышкой на среднем огне. Добавить соль, перец и лавровый лист.
  6. Картофель очистить и порезать кубиками. Добавить в сковороду. Влить еще воды. Закрыть крышкой и тушить до готовности картофеля.
  7. Добавить сметану, посолить по желанию. Хорошо перемешать.
  8. Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованной зеленью. Подавать жаркое к столу горячим.

Полезный совет

Если у вас нет маслят, добавьте белые грибы или больше шампиньонов.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Напомним, ранее мы писали, как запечь свинину в духовке куском, а также делились рецептом плова со свининой в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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