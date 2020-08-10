Как сделать жаркое из свинины с картофелем и грибами

Рецепт тушеного картофеля на сковороде с шампиньонами, маслятами и свининой

Для приготовления вкусного домашнего жаркого с грибами и картошкой можно использовать любое мясо – свинину, говядину, баранину или птицу – курицу, индейку. В нашем рецепте используется свинина: она сочная и довольно быстро готовится.

Жаркое из свинины с картошкой и грибами

Мясо с картошкой и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г мякоти свинины

1 луковица

5-7 свежих шампиньонов

200 г замороженных маслят

2 лавровых листа

5-7 картофелин

100 г сметаны 20%

2 веточки петрушки или укропа

Растительное масло

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо порезать кубиками Лук мелко нашинковать и обжарить на растительном масле. Добавить мясо и обжаривать 5-7 минут. Добавить размороженные и порезанные маслята, ломтиками порезанные шампиньоны. Обжаривать 10 минут. Влить 1/2 стакана воды и тушить еще 30 минут, под крышкой на среднем огне. Добавить соль, перец и лавровый лист. Картофель очистить и порезать кубиками. Добавить в сковороду. Влить еще воды. Закрыть крышкой и тушить до готовности картофеля. Добавить сметану, посолить по желанию. Хорошо перемешать. Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованной зеленью. Подавать жаркое к столу горячим.

Полезный совет

Если у вас нет маслят, добавьте белые грибы или больше шампиньонов.

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Напомним, ранее мы писали, как запечь свинину в духовке куском, а также делились рецептом плова со свининой в мультиварке.

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