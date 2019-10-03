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Как сделать желе из калины на зиму

Такое желе понравится даже тем, кто не очень любит терпкие осенние ягоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Желе из калины
Желе из калины
Фото: Depositphotos

Ягоды калины – настоящий кладезь витаминов. Из них готовят вкуснейшие варенья и пастилу, морсы и компоты, протирают с медом и делают желе.

Смотрите видео, как приготовить экзотическое варенье:

Калиновое желе станет отличным десертом и защитой от простудных заболеваний. Кроме того, из него можно сделать отличный морс.

Желе из калины на зиму

Калорийность:

  • 239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 мл воды
  • 1 кг сахара
  • 1 кг ягод калины

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Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать, промыть и залить на 5-6 минут кипящей водой. Откинуть на дуршлаг, дать воде стечь.
  2. Ягоды калины поместить в эмалированную посуду, залить теплой водой (35-40°С), выдержать до тех пор, пока ягоды не станут мягкими.
  3. После этого протереть ягоды через сито. Полученное ягодное пюре смешать с сахаром и варить на умеренном огне до готовности, около часа.
  4. Горячее желе расфасовать в стеклянные сухие банки вместимостью по 500 мл, укупорить.

Польза калины для здоровья

Калина содержит много витамина С – мощного антиоксиданта, который защищает организм от болезней и преждевременного старения.

Осенняя ягода прекрасно снимает судороги и помогает при бессоннице. Она лечит ангину, гипертонию, заболевания печени, помогает при бронхиальной астме. Содержащееся в плодах калины железо повышает гемоглобин, нормализует состояние кровеносных сосудов, очищает их от холестерина.

А слегка размятые косточки калины являются великолепным природным сорбентом, который очищает кишечник, укрепляет его микрофлору, тренирует кишечную мускулатуру и ферментную систему.

Напомним, ранее мы делились рецептом варенья из кизила на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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