Как сделать желе из калины на зиму
Такое желе понравится даже тем, кто не очень любит терпкие осенние ягоды
Ягоды калины – настоящий кладезь витаминов. Из них готовят вкуснейшие варенья и пастилу, морсы и компоты, протирают с медом и делают желе.
Смотрите видео, как приготовить экзотическое варенье:
Калиновое желе станет отличным десертом и защитой от простудных заболеваний. Кроме того, из него можно сделать отличный морс.
Желе из калины на зиму
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 мл воды
- 1 кг сахара
- 1 кг ягод калины
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать, промыть и залить на 5-6 минут кипящей водой. Откинуть на дуршлаг, дать воде стечь.
- Ягоды калины поместить в эмалированную посуду, залить теплой водой (35-40°С), выдержать до тех пор, пока ягоды не станут мягкими.
- После этого протереть ягоды через сито. Полученное ягодное пюре смешать с сахаром и варить на умеренном огне до готовности, около часа.
- Горячее желе расфасовать в стеклянные сухие банки вместимостью по 500 мл, укупорить.
Польза калины для здоровья
Калина содержит много витамина С – мощного антиоксиданта, который защищает организм от болезней и преждевременного старения.
Осенняя ягода прекрасно снимает судороги и помогает при бессоннице. Она лечит ангину, гипертонию, заболевания печени, помогает при бронхиальной астме. Содержащееся в плодах калины железо повышает гемоглобин, нормализует состояние кровеносных сосудов, очищает их от холестерина.
А слегка размятые косточки калины являются великолепным природным сорбентом, который очищает кишечник, укрепляет его микрофлору, тренирует кишечную мускулатуру и ферментную систему.
Напомним, ранее мы делились рецептом варенья из кизила на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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