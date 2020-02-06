Как сделать желейный торт в виде сердца на 14 февраля

Рецепт праздничного десерта на День святого Валентина

Торт в виде сердца Фото: Depositphotos

Приготовьте вкусный и красивый торт "Сердце" на День святого Валентина. Этот нежный десерт, покрытый ягодной глазурью, – отличный сюрприз на 14 февраля. Готовится торт в виде сердца довольно быстро и даже без использования духовки.

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Торт "Сердце" на День святого Валентина

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

200 г рассыпчатого печенья

90 г сливочного масла

1 ст.л. какао

Для начинки:

500 г нежного творога

150 г сахара

2 ст.л. клубничного или вишневого варенья

1 стакан молока

10 г желатина

2 пакетика ванильного сахара

Для украшения:

100 г клубничного или вишневого конфитюра

0,5 стакана воды

30 г сливочного масла

1 ст.л. муки

Способ приготовления:

Приготовить песочную основу торта. Измельчить печенье в крошку. Добавить какао-порошок, а затем влить в него растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать. Взять разъемную форму в форме сердца. На дно формы высыпать шоколадную песочную массу, а затем с помощью ложки или стакана с плоским дном тщательно утрамбовать основу для торта. Поставить в холодильник. В глубокую мисочку выложить творог, добавить сахар, ваниль и клубничное варенье. Перемешать. В маленькой кастрюльке развести желатин в стакане теплого молока. Помешивая, довести до кипения. Когда молоко с желатином немного остынет, влить его в сырную смесь. Перетереть блендером. Готовую начинку вылить поверх шоколадной основы. Поставить в холодильник на час. Клубничный или вишневый конфитюр развести в воде. В отдельной кастрюльке растопить масло. Когда оно станет мягким, добавить ложку муки с небольшой горкой. Как только мука вберет в себя масло, влить разведенный конфитюр. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Довести смесь до кипения и убрать с огня. Дать глазури немного остыть. Достать торт из холодильника, сверху равномерно нанести ягодную глазурь и снова поставить в холодильник. Через несколько часов снять бортики и переложить торт на тарелку. По желанию украсить кокосовой стружкой и листиками мяты.

Полезный совет

Чтобы начинка получилась нежная, обязательно купите хороший творог, чтобы он не был кислым или жестким. Кисломолочный продукт можно заменить сливочным сыром.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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