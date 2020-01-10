Как сделать жюльен в булочках с курицей и грибами

Рецепт необычной горячей закуски

Жюльен в булочках Фото: Depositphotos

Классический жюльен из курицы и грибов готовится в специальных формочках, которые называются "кокотницы" или "рамекины". Но если вы хотите удивить гостей необычной подачей, запеките эту закуску в круглых булочках. Так жюльен можно будет съесть вместе с "посудой".

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Жюльен в булочке с грибами и курицей



Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

667 ккал

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

300 г куриного филе

50 мл подсолнечного масла

100 мл сливок

200 г шампиньонов

2 булочки

1 луковица

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком. Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Как подавать закуску

Подавайте жюльен на листьях салата, вместе со свежими огурцами, помидорами и зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена со свининой на сковороде. "Сегодня" также рассказывали, как сделать мясной жюльен с картошкой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.