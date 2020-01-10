Как сделать жюльен в булочках с курицей и грибами
Рецепт необычной горячей закуски
Классический жюльен из курицы и грибов готовится в специальных формочках, которые называются "кокотницы" или "рамекины". Но если вы хотите удивить гостей необычной подачей, запеките эту закуску в круглых булочках. Так жюльен можно будет съесть вместе с "посудой".
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
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Жюльен в булочке с грибами и курицей
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 667 ккал
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 300 г куриного филе
- 50 мл подсолнечного масла
- 100 мл сливок
- 200 г шампиньонов
- 2 булочки
- 1 луковица
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
- Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками.
- Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
- Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.
Как подавать закуску
Подавайте жюльен на листьях салата, вместе со свежими огурцами, помидорами и зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена со свининой на сковороде. "Сегодня" также рассказывали, как сделать мясной жюльен с картошкой.
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