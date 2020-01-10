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Как сделать жюльен в булочках с курицей и грибами

Рецепт необычной горячей закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:16
Жюльен в булочках
Жюльен в булочках
Фото: Depositphotos

Классический жюльен из курицы и грибов готовится в специальных формочках, которые называются "кокотницы" или "рамекины". Но если вы хотите удивить гостей необычной подачей, запеките эту закуску в круглых булочках. Так жюльен можно будет съесть вместе с "посудой".

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

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Жюльен в булочке с грибами и курицей

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 667 ккал

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 300 г куриного филе
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 100 мл сливок
  • 200 г шампиньонов
  • 2 булочки
  • 1 луковица
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
  2. Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками.
  3. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
  4. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Как подавать закуску

Подавайте жюльен на листьях салата, вместе со свежими огурцами, помидорами и зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена со свининой на сковороде. "Сегодня" также рассказывали, как сделать мясной жюльен с картошкой.

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Источник: Сегодня
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