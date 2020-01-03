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Как сделать зимний салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Рецепт витаминного постного салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Фото: Depositphotos

Самый популярный салат, в который добавляют квашеную капусту, – винегрет. Но это не единственное блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Мы советуем сделать витаминный салат с квашеной капустой, яблоками, клюквой и зеленым луком.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

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Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 ст. л. клюквы
  • 500 г квашеной капусты
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сахара
  • Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки.
  2. Зелень промойте, высушите и измельчите.
  3. Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем.
  4. Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой.
  5. В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью.
  6. Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.

Чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста полезна тем, кто следит за своей фигурой, так как содержит мало калорий. Она содержит много витамина С, поэтому укрепляет иммунитет и состояние кожи. В квашеной капусте есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами ленивых голубцов.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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