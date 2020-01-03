Как сделать зимний салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Рецепт витаминного постного салата
Самый популярный салат, в который добавляют квашеную капусту, – винегрет. Но это не единственное блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Мы советуем сделать витаминный салат с квашеной капустой, яблоками, клюквой и зеленым луком.
Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:
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Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 ст. л. клюквы
- 500 г квашеной капусты
- 1 пучок зеленого лука
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сахара
- Петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки.
- Зелень промойте, высушите и измельчите.
- Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем.
- Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой.
- В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью.
- Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.
Чем полезна квашеная капуста
Квашеная капуста полезна тем, кто следит за своей фигурой, так как содержит мало калорий. Она содержит много витамина С, поэтому укрепляет иммунитет и состояние кожи. В квашеной капусте есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника.
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Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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