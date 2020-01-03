Как сделать зимний салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Рецепт витаминного постного салата

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой Фото: Depositphotos

Самый популярный салат, в который добавляют квашеную капусту, – винегрет. Но это не единственное блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Мы советуем сделать витаминный салат с квашеной капустой, яблоками, клюквой и зеленым луком.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 ст. л. клюквы

500 г квашеной капусты

1 пучок зеленого лука

1 кисло-сладкое яблоко

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сахара

Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки. Зелень промойте, высушите и измельчите. Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем. Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой. В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью. Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.

Чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста полезна тем, кто следит за своей фигурой, так как содержит мало калорий. Она содержит много витамина С, поэтому укрепляет иммунитет и состояние кожи. В квашеной капусте есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами ленивых голубцов.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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