Как сохранить вишню на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок
Рецепты заготовок из вишни на зиму
Рецепты заготовок из вишни пригодятся всем, кто собирается законсервировать ягоды на зиму. Из вишни можно готовить варенье и джемы, заготавливать в собственном соку, варить компоты и вялить в духовке.
Смотрите видео, как легко убрать косточки из вишен:
Вишню перед консервацией следует тщательно перебрать, удалить плохие ягоды, а также все веточки и листики. Мыть отобранную для заготовок вишню нужно предельно аккуратно, чтобы ни в коем случае не помять, иначе она пустит свой сок раньше времени.
Вишня на зиму с косточкой
Ингредиенты:
- Свежая вишня – количество по желанию
Рецепт приготовления:
- Переберите вишню, хорошенько промойте ее под проточной водой, затем дайте воде стечь, разложите по подготовленным стерилизованным банкам доверху и залейте кипящей водой.
- Накройте заполненные банки крышками и стерилизуйте: 0,5 л банки – 15 минут, 1 л банки – 20 минут.
- Во время стерилизации вишня оседает, поэтому нужно периодически пополнять банки, докладывая в них нужное количество ягод.
- После стерилизации банки закатайте, переверните вверх дном и оставьте в таком виде до полного остывания.
Вишня на зиму в духовке
Ингредиенты:
- 2 кг вишен
- 700 г сахара
- 700 мл воды
Рецепт приготовления:
- Вишню насыпьте в миску и залейте водой. Дайте немного постоять, чтобы мусор поднялся вверх. Переберите и удалите косточки.
- Когда вся вишня будет очищена, подготовьте сироп. Для этого смешайте сахар с водой в кастрюле и поставьте ее на огонь.
- Когда сироп закипит, отправляйте в него небольшими порциями вишню. Проваривайте каждую порцию в течение 5 минут. Затем откиньте вишню на сито или дуршлаг, чтобы убрать лишний сок.
- А затем ненадолго разложите вишню на бумажном полотенце, чтобы окончательно избавить от жидкости.
- Застелите противень пекарской бумагой и разложите вишню.
- Отправьте противень с вишней в духовку, нагретую до 70 градусов. Ягоды нужно вялить, пока они не станут сухими. Время от времени можно перемешивать вишню.
- Если вы хотите приготовить сушеную вишню, то оставьте плоды в духовке до тех пор, пока они совсем не потеряют эластичность.
- Хранить вяленую вишню можно при комнатной температуре, в плотно закрытом контейнере или стеклянной банке. Сушеная вишня хранится так же.
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Вишня на зиму в собственном соку без косточек с сахаром
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 300 г сахара
Рецепт приготовления:
- Переберите ягоды вишни. Тщательно вымойте их, не слишком надавливая, и удалите косточки.
- Сложите готовую мякоть в кастрюлю, засыпьте сахаром, доведите до кипения, снимите с огня и, расфасовав по чистым, стерилизованным банкам, закатайте крышками.
Вишня на пирожки на зиму
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 1-2 ст.л. сахара
Рецепт приготовления:
- Для домашней из вишен удалите косточки, добавьте немного сахара, перемешайте и разложите по банкам. Если сок не покрывает ягоды, добавьте немного кипяченой воды.
- Банки накройте крышками и стерилизуйте 15-20 минут.
Компот из вишни на зиму
Ингредиенты (на 3 л банку):
- 1 стакан вишни
- 2.5 л воды
- 1 стакан сахара
Рецепт приготовления:
- Уложите тщательно вымытые ягоды в стерилизованные банки и залейте их кипятком до самого верха.
- Спустя 5-7 минут с помощью специальной крышки с отверстиями слейте воду из банок в отдельную кастрюлю, добавьте сахар и вскипятите. Кипящим раствором залейте вишни повторно и сразу же закатайте прокипяченными крышками.
- Переверните готовые банки с компотом вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
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