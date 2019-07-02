Как сохранить вишню на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

Рецепты заготовок из вишни на зиму

Вишня на зиму Фото: freepik.com

Рецепты заготовок из вишни пригодятся всем, кто собирается законсервировать ягоды на зиму. Из вишни можно готовить варенье и джемы, заготавливать в собственном соку, варить компоты и вялить в духовке.

Смотрите видео, как легко убрать косточки из вишен:

Вишню перед консервацией следует тщательно перебрать, удалить плохие ягоды, а также все веточки и листики. Мыть отобранную для заготовок вишню нужно предельно аккуратно, чтобы ни в коем случае не помять, иначе она пустит свой сок раньше времени.

Вишня на зиму с косточкой

Вишня на зиму без сахара Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Свежая вишня – количество по желанию

Рецепт приготовления:

Переберите вишню, хорошенько промойте ее под проточной водой, затем дайте воде стечь, разложите по подготовленным стерилизованным банкам доверху и залейте кипящей водой. Накройте заполненные банки крышками и стерилизуйте: 0,5 л банки – 15 минут, 1 л банки – 20 минут. Во время стерилизации вишня оседает, поэтому нужно периодически пополнять банки, докладывая в них нужное количество ягод. После стерилизации банки закатайте, переверните вверх дном и оставьте в таком виде до полного остывания.

Вишня на зиму в духовке

Вяленая вишня на зиму Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 кг вишен

700 г сахара

700 мл воды

Рецепт приготовления:

Вишню насыпьте в миску и залейте водой. Дайте немного постоять, чтобы мусор поднялся вверх. Переберите и удалите косточки. Когда вся вишня будет очищена, подготовьте сироп. Для этого смешайте сахар с водой в кастрюле и поставьте ее на огонь. Когда сироп закипит, отправляйте в него небольшими порциями вишню. Проваривайте каждую порцию в течение 5 минут. Затем откиньте вишню на сито или дуршлаг, чтобы убрать лишний сок. А затем ненадолго разложите вишню на бумажном полотенце, чтобы окончательно избавить от жидкости. Застелите противень пекарской бумагой и разложите вишню. Отправьте противень с вишней в духовку, нагретую до 70 градусов. Ягоды нужно вялить, пока они не станут сухими. Время от времени можно перемешивать вишню. Если вы хотите приготовить сушеную вишню, то оставьте плоды в духовке до тех пор, пока они совсем не потеряют эластичность. Хранить вяленую вишню можно при комнатной температуре, в плотно закрытом контейнере или стеклянной банке. Сушеная вишня хранится так же.

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Вишня на зиму в собственном соку без косточек с сахаром

Вишня на зиму с сахаром Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 кг вишен

300 г сахара

Рецепт приготовления:

Переберите ягоды вишни. Тщательно вымойте их, не слишком надавливая, и удалите косточки. Сложите готовую мякоть в кастрюлю, засыпьте сахаром, доведите до кипения, снимите с огня и, расфасовав по чистым, стерилизованным банкам, закатайте крышками.

Вишня на пирожки на зиму

Вишня на зиму для пирожков и вареников Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 кг вишен

1-2 ст.л. сахара

Рецепт приготовления:

Для домашней из вишен удалите косточки, добавьте немного сахара, перемешайте и разложите по банкам. Если сок не покрывает ягоды, добавьте немного кипяченой воды. Банки накройте крышками и стерилизуйте 15-20 минут.

Компот из вишни на зиму

Компот из вишни на зиму Фото: Pixabay

Ингредиенты (на 3 л банку):

1 стакан вишни

2.5 л воды

1 стакан сахара

Рецепт приготовления:

Уложите тщательно вымытые ягоды в стерилизованные банки и залейте их кипятком до самого верха. Спустя 5-7 минут с помощью специальной крышки с отверстиями слейте воду из банок в отдельную кастрюлю, добавьте сахар и вскипятите. Кипящим раствором залейте вишни повторно и сразу же закатайте прокипяченными крышками. Переверните готовые банки с компотом вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с вишней на заварном тесте. "Сегодня" также делились рецептом быстрого ликера из вишни.

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