Как сварить джем из кизила на зиму
Рецепт простого кизилового джема
Из кизила можно делать варенье, компоты, желе и вино. Мы предлагаем приготовить джем из кизила без косточек. Это лакомство всегда получается вкусным, ароматным и полезным.
Смотрите видео о полезных свойствах кизила:
Кизиловый джем станет прекрасным дополнением к блинам или оладьям. А пироги с такой заготовкой получаются не только вкусными, но и красивыми.
Джем из кизила на зиму
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 2 кг кизила
- 1 стакан
- Сахар
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Способ приготовления:
- Кизил помыть, сложить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды.
- Довести до кипения и около 10–15 минут, пока ягоды не станут мягкими.
- Протереть кизил через сито. Или удалить косточки и взбить мякоть блендером.
- Взвесить пюре и добавить сахар в пропорции 1:1 или 1:1,5. Хорошо перемешать.
- Переложить в кастрюлю и варить на слабом огне 1,5 часа, часто помешивая и снимая пену.
- Готовый джем разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Польза кизила для здоровья
Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.
Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.
Напомним, ранее мы делились простым рецептом варенья из кизила.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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