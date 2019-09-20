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Как сварить джем из кизила на зиму

Рецепт простого кизилового джема

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Джем из кизила
Джем из кизила
Фото: Depositphotos

Из кизила можно делать варенье, компоты, желе и вино. Мы предлагаем приготовить джем из кизила без косточек. Это лакомство всегда получается вкусным, ароматным и полезным.

Смотрите видео о полезных свойствах кизила:

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Кизиловый джем станет прекрасным дополнением к блинам или оладьям. А пироги с такой заготовкой получаются не только вкусными, но и красивыми.

Джем из кизила на зиму

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг кизила
  • 1 стакан
  • Сахар

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Способ приготовления:

  1. Кизил помыть, сложить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды.
  2. Довести до кипения и около 10–15 минут, пока ягоды не станут мягкими.
  3. Протереть кизил через сито. Или удалить косточки и взбить мякоть блендером.
  4. Взвесить пюре и добавить сахар в пропорции 1:1 или 1:1,5. Хорошо перемешать.
  5. Переложить в кастрюлю и варить на слабом огне 1,5 часа, часто помешивая и снимая пену.
  6. Готовый джем разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Польза кизила для здоровья

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

Напомним, ранее мы делились простым рецептом варенья из кизила.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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