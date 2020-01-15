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Как сварить фасолевый суп за 15 минут

Рецепт быстрого супа из фасоли от шеф-повара Александра Селезнева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:55
Сливочный суп с фасолью
Сливочный суп с фасолью
Фото: Depositphotos

В холода нет ничего лучше горячего и ароматного супа. Первое блюдо из консервированной фасоли со сливками, овощами и сыром "Филадельфия" готовится всего 15 минут, но при этом способно покорить своим нежным вкусом каждого.

Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный суп:

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Рецепт быстрого фасолевого супа

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 25 мл растительного масла
  • 1 красная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 морковь
  • 1 картофелина
  • Банка консервированной белой фасоли
  • 150 мл густых сливок
  • 150 г сыра "Филадельфия"
  • Соль, перец, лавровый лист, зелень

Способ приготовления:

  1. Разогреть растительное масло прямо в кастрюле, добавить мелко нарезанную луковицу, морковь и чеснок, обжарить.
  2. Влить два стакана кипятка, добавить мелко нарезанный картофель, консервированную фасоль, приправить солью и перцем, добавить лавровый лист и оставить на медленном огне на 7 минут.
  3. В это время смешать в миске сливки и сыр "Филадельфия", добавить смесь в суп, размешать, довести до кипения, выключить и дать супу настояться в течение 5 минут.

Как подавать фасолевый суп

При подаче добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.

Напомним, ранее мы делились рецептом горохового супа с беконом. "Сегодня" также рассказывали, как сварить суп из белых грибов с перловкой.

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обед суп рецепт фасоль сливочный сыр
Источник: Сегодня
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