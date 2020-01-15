Как сварить фасолевый суп за 15 минут

Рецепт быстрого супа из фасоли от шеф-повара Александра Селезнева

Сливочный суп с фасолью Фото: Depositphotos

В холода нет ничего лучше горячего и ароматного супа. Первое блюдо из консервированной фасоли со сливками, овощами и сыром "Филадельфия" готовится всего 15 минут, но при этом способно покорить своим нежным вкусом каждого.

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Рецепт быстрого фасолевого супа

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

25 мл растительного масла

1 красная луковица

2 зубчика чеснока

1 морковь

1 картофелина

Банка консервированной белой фасоли

150 мл густых сливок

150 г сыра "Филадельфия"

Соль, перец, лавровый лист, зелень

Способ приготовления:

Разогреть растительное масло прямо в кастрюле, добавить мелко нарезанную луковицу, морковь и чеснок, обжарить. Влить два стакана кипятка, добавить мелко нарезанный картофель, консервированную фасоль, приправить солью и перцем, добавить лавровый лист и оставить на медленном огне на 7 минут. В это время смешать в миске сливки и сыр "Филадельфия", добавить смесь в суп, размешать, довести до кипения, выключить и дать супу настояться в течение 5 минут.

Как подавать фасолевый суп

При подаче добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.

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