Как сварить фасолевый суп за 15 минут
Рецепт быстрого супа из фасоли от шеф-повара Александра Селезнева
В холода нет ничего лучше горячего и ароматного супа. Первое блюдо из консервированной фасоли со сливками, овощами и сыром "Филадельфия" готовится всего 15 минут, но при этом способно покорить своим нежным вкусом каждого.
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Рецепт быстрого фасолевого супа
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 80 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 25 мл растительного масла
- 1 красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 картофелина
- Банка консервированной белой фасоли
- 150 мл густых сливок
- 150 г сыра "Филадельфия"
- Соль, перец, лавровый лист, зелень
Способ приготовления:
- Разогреть растительное масло прямо в кастрюле, добавить мелко нарезанную луковицу, морковь и чеснок, обжарить.
- Влить два стакана кипятка, добавить мелко нарезанный картофель, консервированную фасоль, приправить солью и перцем, добавить лавровый лист и оставить на медленном огне на 7 минут.
- В это время смешать в миске сливки и сыр "Филадельфия", добавить смесь в суп, размешать, довести до кипения, выключить и дать супу настояться в течение 5 минут.
Как подавать фасолевый суп
При подаче добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.
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Источник: Сегодня