Как сварить глинтвейн "Каролина": классический рецепт

Такой глинтвейн раньше готовили только в таллинском кафе "Каролина"

Глинтвейн из красного вина Фото: Depositphotos

Глинтвейн "Каролина" особенно хорош в дождливые осенние вечера. Благодаря добавлению пряностей, коньяка и водки он отлично согревает. Впрочем, злоупотреблять этим напитком не стоит.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Для приготовления глинтвейна идеально подходят красные сухие или полусухие некрепкие вина. Что касается специй, то желательно использовать корицу, гвоздику, лимонную корку, анис, мед, имбирь.

Глинтвейн "Каролина"

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

400 мл красного вина

75 мл коньяка

50 мл водки

50 г сахара

Тертый мускатный орех

Крупная щепотка гвоздики

3 щепотки корицы

2 горошины душистого перца

Способ приготовления:

Вино вылить в эмалированную посуду, добавить сахар и пряности. Нагреть, помешивая деревянной ложкой, не доводя до кипения. Влить остальные спиртные ингредиенты, разогреть, не доводя до кипения. Перелить глинтвейн в термос, выдержать минимум 1 час. Подавать напиток, по желанию украсив ломтиком лимона или апельсина.

Как варить глинтвейн правильно

Вино не следует доводить до кипения, а лишь подогревать.

Выбор вина зависит от рецепта и от вашего вкуса, но наиболее часто используются красные сухие вина.

Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы напиток стал прозрачным и сверкающим.

Пьется глинтвейн горячим, желательно из керамических чашек, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.

Пряности необходимо добавлять осторожно: нельзя допустить передозировки. Лучше добавить меньше, чем допустить перенасыщенность, иначе можно испортить напиток.

Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна в мультиварке. "Сегодня" также писали, как сделать глинтвейн от простуды.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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