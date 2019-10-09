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Как сварить глинтвейн "Каролина": классический рецепт

Такой глинтвейн раньше готовили только в таллинском кафе "Каролина"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Глинтвейн из красного вина
Глинтвейн из красного вина
Фото: Depositphotos

Глинтвейн "Каролина" особенно хорош в дождливые осенние вечера. Благодаря добавлению пряностей, коньяка и водки он отлично согревает. Впрочем, злоупотреблять этим напитком не стоит.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Для приготовления глинтвейна идеально подходят красные сухие или полусухие некрепкие вина. Что касается специй, то желательно использовать корицу, гвоздику, лимонную корку, анис, мед, имбирь.

Глинтвейн "Каролина"

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 400 мл красного вина
  • 75 мл коньяка
  • 50 мл водки
  • 50 г сахара
  • Тертый мускатный орех
  • Крупная щепотка гвоздики
  • 3 щепотки корицы
  • 2 горошины душистого перца

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Способ приготовления:

  1. Вино вылить в эмалированную посуду, добавить сахар и пряности.
  2. Нагреть, помешивая деревянной ложкой, не доводя до кипения.
  3. Влить остальные спиртные ингредиенты, разогреть, не доводя до кипения.
  4. Перелить глинтвейн в термос, выдержать минимум 1 час.
  5. Подавать напиток, по желанию украсив ломтиком лимона или апельсина.

Как варить глинтвейн правильно

  • Вино не следует доводить до кипения, а лишь подогревать.
  • Выбор вина зависит от рецепта и от вашего вкуса, но наиболее часто используются красные сухие вина.
  • Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы напиток стал прозрачным и сверкающим.
  • Пьется глинтвейн горячим, желательно из керамических чашек, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.
  • Пряности необходимо добавлять осторожно: нельзя допустить передозировки. Лучше добавить меньше, чем допустить перенасыщенность, иначе можно испортить напиток.

Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна в мультиварке. "Сегодня" также писали, как сделать глинтвейн от простуды.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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