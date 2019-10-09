Как сварить глинтвейн "Каролина": классический рецепт
Такой глинтвейн раньше готовили только в таллинском кафе "Каролина"
Глинтвейн "Каролина" особенно хорош в дождливые осенние вечера. Благодаря добавлению пряностей, коньяка и водки он отлично согревает. Впрочем, злоупотреблять этим напитком не стоит.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
Для приготовления глинтвейна идеально подходят красные сухие или полусухие некрепкие вина. Что касается специй, то желательно использовать корицу, гвоздику, лимонную корку, анис, мед, имбирь.
Глинтвейн "Каролина"
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 400 мл красного вина
- 75 мл коньяка
- 50 мл водки
- 50 г сахара
- Тертый мускатный орех
- Крупная щепотка гвоздики
- 3 щепотки корицы
- 2 горошины душистого перца
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Способ приготовления:
- Вино вылить в эмалированную посуду, добавить сахар и пряности.
- Нагреть, помешивая деревянной ложкой, не доводя до кипения.
- Влить остальные спиртные ингредиенты, разогреть, не доводя до кипения.
- Перелить глинтвейн в термос, выдержать минимум 1 час.
- Подавать напиток, по желанию украсив ломтиком лимона или апельсина.
Как варить глинтвейн правильно
- Вино не следует доводить до кипения, а лишь подогревать.
- Выбор вина зависит от рецепта и от вашего вкуса, но наиболее часто используются красные сухие вина.
- Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы напиток стал прозрачным и сверкающим.
- Пьется глинтвейн горячим, желательно из керамических чашек, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.
- Пряности необходимо добавлять осторожно: нельзя допустить передозировки. Лучше добавить меньше, чем допустить перенасыщенность, иначе можно испортить напиток.
Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна в мультиварке. "Сегодня" также писали, как сделать глинтвейн от простуды.
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