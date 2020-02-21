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Как сварить греческий куриный суп авголемоно

В состав этого блюда обязательно входит лимон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28

Авголемоно – кремовый лимонно-яичный суп из греческой кухни, который, как правило, варится на основе куриного бульона. Это очень вкусное и сытное блюдо с приятной цитрусовой кислинкой. Его можно готовить как зимой, так и летом.

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Суп обычно готовят из целых яиц, но бывают рецепты, где рекомендуют раздельно взбивать желтки от белков с лимонным соком и вводить их в бульон раздельно.

Авголемоно: рецепт супа

Авголемоно: рецепт с фото
Авголемоно: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,2 л куриного бульона
  • 4 яйца
  • 2 ч. л. крахмала
  • 2 ст. л. воды
  • 1 куриная грудка
  • 300 г длиннозерного риса
  • Сок и цедра двух лимонов
  • Петрушка – несколько веточек
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить или запечь куриную грудку, остудить и нарезать небольшими кусками.
  2. Рис залить 450 мл воды или бульона, посолить, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимума и варить еще восемь минут. Снимите с огня и хорошо перемешайте.
  3. В глубокую миску добавьте сырые яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу. Взбейте до однородности. Продолжая взбивать, влить к яйцам порциями половину кипящего бульона.
  4. Яичную массу влить к остальному бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру.
  5. Поставить суп на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не кипятить, чтобы желтки не свернулись.
  6. Снять суп с огня и подавать горячим, с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и мелко нарезанной петрушки, щедро приправляя каждую порцию свежемолотым черным перцем.

Полезные советы

  • Курятину для супа можно отварить в бульоне, на котором затем будем готовить суп. А можно заменить кусочками запеченной курицы, оставшейся от ужина.
  • Вместо риса в суп можно добавить пасту орзо в виде мелких рисинок.

Смотрите видео, как приготовить суп из запеченной тыквы:

Напомним, ранее мы делились рецептом лукового супа. "Сегодня" также писали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.

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Источник: Сегодня
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