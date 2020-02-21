Как сварить греческий куриный суп авголемоно
В состав этого блюда обязательно входит лимон
Авголемоно – кремовый лимонно-яичный суп из греческой кухни, который, как правило, варится на основе куриного бульона. Это очень вкусное и сытное блюдо с приятной цитрусовой кислинкой. Его можно готовить как зимой, так и летом.
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Суп обычно готовят из целых яиц, но бывают рецепты, где рекомендуют раздельно взбивать желтки от белков с лимонным соком и вводить их в бульон раздельно.
Авголемоно: рецепт супа
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 192 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,2 л куриного бульона
- 4 яйца
- 2 ч. л. крахмала
- 2 ст. л. воды
- 1 куриная грудка
- 300 г длиннозерного риса
- Сок и цедра двух лимонов
- Петрушка – несколько веточек
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить или запечь куриную грудку, остудить и нарезать небольшими кусками.
- Рис залить 450 мл воды или бульона, посолить, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимума и варить еще восемь минут. Снимите с огня и хорошо перемешайте.
- В глубокую миску добавьте сырые яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу. Взбейте до однородности. Продолжая взбивать, влить к яйцам порциями половину кипящего бульона.
- Яичную массу влить к остальному бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру.
- Поставить суп на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не кипятить, чтобы желтки не свернулись.
- Снять суп с огня и подавать горячим, с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и мелко нарезанной петрушки, щедро приправляя каждую порцию свежемолотым черным перцем.
Полезные советы
- Курятину для супа можно отварить в бульоне, на котором затем будем готовить суп. А можно заменить кусочками запеченной курицы, оставшейся от ужина.
- Вместо риса в суп можно добавить пасту орзо в виде мелких рисинок.
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