Как сварить густой клубничный джем на зиму

Лучший рецепт джема из клубники

Клубничное варенье на зиму готовят разными способами. Ягоды варят целиком в сиропе, перетирают вместе с сахаром или заготавливают с добавлением пектина.

Клубничный джем с тостами и сливочным маслом – идеальный вариант для быстрого завтрака. Приготовить такое варенье не составит большого труда.

Густой клубничный джем

Густой клубничный джем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

278 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг клубники

700 г сахарного песка

Сок 1 лимона

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Способ приготовления:

Перебрать клубнику, удалить плодоножки и взвесить. Затем тщательно промыть ягоды под проточной водой. Засыпать клубнику сахаром, добавить лимонный сок и поставить в холодильник на ночь, чтобы ягоды пустили сок. Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену. Затем ягоды измельчить (если хочется,что в джеме были крупные кусочки, можно половину измельчить, а половину оставить цельными), кастрюлю опять вернуть на огонь и, помешивая, варить еще 20-25 минут. Разложить в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в темном месте.

Как проверить готовность джема

На плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить и ложкой или пальцем провести через середину. Если половинки джема не соединяются, он готов.

Еще один способ: в холодную воду капнуть капельку джема. Если капелька не теряя форму падает на дно, джем готов.

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Напомним, ранее мы писали о пользе и вреде клубники. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить клафути с клубникой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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