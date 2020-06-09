Как сварить густой клубничный джем на зиму
Лучший рецепт джема из клубники
Клубничное варенье на зиму готовят разными способами. Ягоды варят целиком в сиропе, перетирают вместе с сахаром или заготавливают с добавлением пектина.
Клубничный джем с тостами и сливочным маслом – идеальный вариант для быстрого завтрака. Приготовить такое варенье не составит большого труда.
Густой клубничный джем
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 278 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 700 г сахарного песка
- Сок 1 лимона
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Способ приготовления:
- Перебрать клубнику, удалить плодоножки и взвесить. Затем тщательно промыть ягоды под проточной водой.
- Засыпать клубнику сахаром, добавить лимонный сок и поставить в холодильник на ночь, чтобы ягоды пустили сок.
- Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену.
- Затем ягоды измельчить (если хочется,что в джеме были крупные кусочки, можно половину измельчить, а половину оставить цельными), кастрюлю опять вернуть на огонь и, помешивая, варить еще 20-25 минут.
- Разложить в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в темном месте.
Как проверить готовность джема
На плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить и ложкой или пальцем провести через середину. Если половинки джема не соединяются, он готов.
Еще один способ: в холодную воду капнуть капельку джема. Если капелька не теряя форму падает на дно, джем готов.
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