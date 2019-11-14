Как сварить картофельно-грибной суп в мультиварке

Рецепт согревающего супа с грибами, картофелем и сливками от Даши Малаховой

Грибной суп в мультиварке Фото: Depositphotos

Когда на улице холодно и сыро – варите грибной суп. Горячий, сытный и ароматный.

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Ингредиенты очень простые: картофель, сушеные грибы лук и букетик гарни. Этот рецепт вам непременно понравится.

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Сливочный суп с грибами и картофелем

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г сушеных грибов

3 картофелины

1 луковица

100 мл сливок

Петрушка

Тимьян

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

Сушеные грибы залейте водой и оставьте на несколько часов. Тщательно промойте. Мелко нарежьте грибы и выложите в чашу мультиварки. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте к грибам. Луковицу очистите и сделайте крестообразный надрез, не разрезая полностью. Поместите в чашу мультиварки. Соберите букетик гарни, перевязав кулинарной нитью несколько веточек петрушки и тимьяна. Поместите к овощам и грибам. Залейте водой и готовьте в течение 30-40 минут, установив программу "Тушение". Достаньте луковицу и букет гарни. Добавьте в горячий суп сливки, помолите и поперчите по вкусу. Подавайте, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Что такое букет гарни

Это различные душистые травы, связанные в плотный пучок. Его кладут в блюдо во время приготовления, чтобы придать аромат и подчеркнуть вкусовые нюансы.

Классический вариант: 2 лавровых листа, 2 веточки петрушки, 4 веточки тимьяна, 1 зеленый лист лука-порея.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп с белыми грибами. "Сегодня" также делились рецептом супа из летних овощей с клецками.

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