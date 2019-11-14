Как сварить картофельно-грибной суп в мультиварке
Рецепт согревающего супа с грибами, картофелем и сливками от Даши Малаховой
Когда на улице холодно и сыро – варите грибной суп. Горячий, сытный и ароматный.
Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп:
Ингредиенты очень простые: картофель, сушеные грибы лук и букетик гарни. Этот рецепт вам непременно понравится.
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Сливочный суп с грибами и картофелем
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 54 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г сушеных грибов
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 100 мл сливок
- Петрушка
- Тимьян
- Соль
- Черный перец
Способ приготовления:
- Сушеные грибы залейте водой и оставьте на несколько часов. Тщательно промойте.
- Мелко нарежьте грибы и выложите в чашу мультиварки. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте к грибам.
- Луковицу очистите и сделайте крестообразный надрез, не разрезая полностью. Поместите в чашу мультиварки.
- Соберите букетик гарни, перевязав кулинарной нитью несколько веточек петрушки и тимьяна. Поместите к овощам и грибам.
- Залейте водой и готовьте в течение 30-40 минут, установив программу "Тушение".
- Достаньте луковицу и букет гарни.
- Добавьте в горячий суп сливки, помолите и поперчите по вкусу. Подавайте, посыпав мелко нарезанной петрушкой.
Что такое букет гарни
Это различные душистые травы, связанные в плотный пучок. Его кладут в блюдо во время приготовления, чтобы придать аромат и подчеркнуть вкусовые нюансы.
Классический вариант: 2 лавровых листа, 2 веточки петрушки, 4 веточки тимьяна, 1 зеленый лист лука-порея.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп с белыми грибами. "Сегодня" также делились рецептом супа из летних овощей с клецками.
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