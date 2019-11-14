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Как сварить картофельно-грибной суп в мультиварке

Рецепт согревающего супа с грибами, картофелем и сливками от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:40
Грибной суп в мультиварке
Грибной суп в мультиварке
Фото: Depositphotos

Когда на улице холодно и сыро – варите грибной суп. Горячий, сытный и ароматный.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп:

Ингредиенты очень простые: картофель, сушеные грибы лук и букетик гарни. Этот рецепт вам непременно понравится.

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Сливочный суп с грибами и картофелем

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г сушеных грибов
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 100 мл сливок
  • Петрушка
  • Тимьян
  • Соль
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы залейте водой и оставьте на несколько часов. Тщательно промойте.
  2. Мелко нарежьте грибы и выложите в чашу мультиварки. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте к грибам.
  3. Луковицу очистите и сделайте крестообразный надрез, не разрезая полностью. Поместите в чашу мультиварки.
  4. Соберите букетик гарни, перевязав кулинарной нитью несколько веточек петрушки и тимьяна. Поместите к овощам и грибам.
  5. Залейте водой и готовьте в течение 30-40 минут, установив программу "Тушение".
  6. Достаньте луковицу и букет гарни.
  7. Добавьте в горячий суп сливки, помолите и поперчите по вкусу. Подавайте, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Что такое букет гарни

Это различные душистые травы, связанные в плотный пучок. Его кладут в блюдо во время приготовления, чтобы придать аромат и подчеркнуть вкусовые нюансы.

Классический вариант: 2 лавровых листа, 2 веточки петрушки, 4 веточки тимьяна, 1 зеленый лист лука-порея.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп с белыми грибами. "Сегодня" также делились рецептом супа из летних овощей с клецками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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