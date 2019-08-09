Как сварить кашу на костре: три рецепта для пикника
Лучшие рецепты полевой каши с видео
Каша на костре в казане – отличный рецепт для летнего пикника. Это вкусное, сытное и не слишком сложное в приготовлении блюдо.
Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта полевой каши. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".
Каша на костре из перловки
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г перловой крупы
- 1 луковица
- 250 г сала
- 1 банка тушенки
- 1 пучок зелени
Способ приготовления:
- Замочить перловку в воде.
- Обжарить лук и сало.
- Варить кашу на костре, добавив тушенку и рубленую зелень.
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Каша на костре из овсянки
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г геркулеса
- 100 г сыра Дор Блю
- Зелень
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Сварить геркулес.
- Добавить сливочное масло и нарезанную зелень.
- В конце добавить сыр с плесенью, размешать.
Пшенная каша с рыбой на костре
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 200 г пшена
- 1 карп
- Лук
- Соевый соус
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Пшено промыть.
- Обжарить лук до золотистого цвета.
- Рыбу разрезать на куски, обжарить до полуготовности.
- Добавить пшенную кашу и соевый соус, варить в казане.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить куриные крылышки на мангале. "Сегодня" также делились рецептом бограча на костре.
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