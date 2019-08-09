Как сварить кашу на костре: три рецепта для пикника

Лучшие рецепты полевой каши с видео

Каша на костре в казане – отличный рецепт для летнего пикника. Это вкусное, сытное и не слишком сложное в приготовлении блюдо.

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта полевой каши. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Каша на костре из перловки

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г перловой крупы

1 луковица

250 г сала

1 банка тушенки

1 пучок зелени

Способ приготовления:

Замочить перловку в воде. Обжарить лук и сало. Варить кашу на костре, добавив тушенку и рубленую зелень.

Каша на костре из овсянки

Фото: скриншот

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г геркулеса

100 г сыра Дор Блю

Зелень

Сливочное масло

Способ приготовления:

Сварить геркулес. Добавить сливочное масло и нарезанную зелень. В конце добавить сыр с плесенью, размешать.

Пшенная каша с рыбой на костре

Фото: скриншот

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г пшена

1 карп

Лук

Соевый соус

Растительное масло

Способ приготовления:

Пшено промыть. Обжарить лук до золотистого цвета. Рыбу разрезать на куски, обжарить до полуготовности. Добавить пшенную кашу и соевый соус, варить в казане.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить куриные крылышки на мангале. "Сегодня" также делились рецептом бограча на костре.

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