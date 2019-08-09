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Как сварить кашу на костре: три рецепта для пикника

Лучшие рецепты полевой каши с видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40

Каша на костре в казане – отличный рецепт для летнего пикника. Это вкусное, сытное и не слишком сложное в приготовлении блюдо. 

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта полевой каши. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Каша на костре из перловки

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г перловой крупы
  • 1 луковица
  • 250 г сала
  • 1 банка тушенки
  • 1 пучок зелени

Способ приготовления:

  1. Замочить перловку в воде.
  2. Обжарить лук и сало. 
  3. Варить кашу на костре, добавив тушенку и рубленую зелень.

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Каша на костре из овсянки

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г геркулеса
  • 100 г сыра Дор Блю
  • Зелень
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Сварить геркулес.
  2. Добавить сливочное масло и нарезанную зелень.
  3. В конце добавить сыр с плесенью, размешать.

Пшенная каша с рыбой на костре

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 200 г пшена
  • 1 карп
  • Лук
  • Соевый соус
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Пшено промыть.
  2. Обжарить лук до золотистого цвета.
  3. Рыбу разрезать на куски, обжарить до полуготовности.
  4. Добавить пшенную кашу и соевый соус, варить в казане.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить куриные крылышки на мангале. "Сегодня" также делились рецептом бограча на костре.

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Источник: Сегодня
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