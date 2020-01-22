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Как сварить классическую шурпу из баранины

Рецепт согревающего мясного супа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:27
Шурпа с бараниной
Шурпа с бараниной
Фото: Depositphotos

Шурпа – это густой мясной суп, популярный на Востоке. Он очень сытный и согревающий, поэтому идеально подходит для зимнего меню.

Смотрите видео, как выбрать идеальную баранину:

Традиционный главный компонент шурпы – баранина. Лучшие части мяса для шурпы – это корейка (спинная часть) и грудинка. Ребрышки тоже подойдут, хотя на них не так много мяса.

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Классическая шурпа с бараниной

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г баранины
  • 100 г курдючного сала
  • 500 г картофеля
  • 4 луковицы
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • 1 острый перчик
  • 2.5 воды
  • 1 лавровый лист
  • Соль, перец – по вкусу
  • Свежая зелень (кинза, укроп) – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баранину нужно промыть, обсушить салфеткой, нарезать небольшими кусками. Курдючное сало порезать мелкими кубиками.
  2. Хорошо нагреть казан, растопить в нем сало. Вынуть шкварки, а в жире до румяной корочки обжарить баранину.
  3. Добавить в казан к мясу нарезанные лук, картофель и томатную пасту. Протушить еще 20 минут.
  4. Добавить в казан воду, острый перец, посолить по вкусу. Варить час на медленном огне.
  5. Перед окончанием варки добавить в шурпу лавровый лист.

Как подавать шурпу

Подавайте шурпу сразу после приготовления, посыпав мелко нарезанной зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов из баранины в казане на костре. "Сегодня" также писали, как сделать котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом.

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Источник: Сегодня
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