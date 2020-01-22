Как сварить классическую шурпу из баранины
Рецепт согревающего мясного супа
Шурпа – это густой мясной суп, популярный на Востоке. Он очень сытный и согревающий, поэтому идеально подходит для зимнего меню.
Смотрите видео, как выбрать идеальную баранину:
Традиционный главный компонент шурпы – баранина. Лучшие части мяса для шурпы – это корейка (спинная часть) и грудинка. Ребрышки тоже подойдут, хотя на них не так много мяса.
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Классическая шурпа с бараниной
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 118 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г баранины
- 100 г курдючного сала
- 500 г картофеля
- 4 луковицы
- 3 ст.л. томатной пасты
- 1 острый перчик
- 2.5 воды
- 1 лавровый лист
- Соль, перец – по вкусу
- Свежая зелень (кинза, укроп) – по вкусу
Способ приготовления:
- Баранину нужно промыть, обсушить салфеткой, нарезать небольшими кусками. Курдючное сало порезать мелкими кубиками.
- Хорошо нагреть казан, растопить в нем сало. Вынуть шкварки, а в жире до румяной корочки обжарить баранину.
- Добавить в казан к мясу нарезанные лук, картофель и томатную пасту. Протушить еще 20 минут.
- Добавить в казан воду, острый перец, посолить по вкусу. Варить час на медленном огне.
- Перед окончанием варки добавить в шурпу лавровый лист.
Как подавать шурпу
Подавайте шурпу сразу после приготовления, посыпав мелко нарезанной зеленью.
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