Как сварить клубничный соус к мороженому
Готовим сладкий ягодный соус в домашних условиях
Домашнее ванильное мороженое будет еще вкуснее, если приготовить к нему ароматный клубничный соус. В составе такого топпинга всего три ингредиента – ягоды, сахар и лимонный сок, но будет уместно добавить немного ванили, корицы или мелко натертой лимонной цедры.
Вы можете приготовить этой клубничный соус за 1-3 дня до подачи, накрыть крышкой и поставить в холодильник.
Клубничный соус к мороженому
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 121 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г клубники
- 1/3 стакана сахарного песка
- 1 столовая ложка лимонного сока из 1/2 лимона
Способ приготовления:
- Клубнику помойте, удалите чашелистики и нарежьте пластинками.
- В средней кастрюле смешайте нарезанную клубнику, 1/3 стакана сахара и 1 столовую ложку лимонного сока.
- Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая.
- Уменьшите огонь и варите 20-25 минут или пока соус не загустеет, периодически помешивая.
- Снимите с огня и охладите до комнатной температуры.
На заметку
Имейте в виду, что клубничный соус довольно сильно загустеет, когда остынет.
Смотрите видео, как выбрать вкусное и безопасное мороженое:
Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям. Сегодня.Lifestyle также писали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.
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