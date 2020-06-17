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Как сварить клубничный соус к мороженому

Сегодня, 19:25

Готовим сладкий ягодный соус в домашних условиях

Домашнее ванильное мороженое будет еще вкуснее, если приготовить к нему ароматный клубничный соус. В составе такого топпинга всего три ингредиента – ягоды, сахар и лимонный сок, но будет уместно добавить немного ванили, корицы или мелко натертой лимонной цедры.

Вы можете приготовить этой клубничный соус за 1-3 дня до подачи, накрыть крышкой и поставить в холодильник.

Клубничный соус к мороженому

Десертный клубничный соус
Десертный клубничный соус
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г клубники
  • 1/3 стакана сахарного песка
  • 1 столовая ложка лимонного сока из 1/2 лимона

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Способ приготовления:

  1. Клубнику помойте, удалите чашелистики и нарежьте пластинками.
  2. В средней кастрюле смешайте нарезанную клубнику, 1/3 стакана сахара и 1 столовую ложку лимонного сока.
  3. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая.
  4. Уменьшите огонь и варите 20-25 минут или пока соус не загустеет, периодически помешивая.
  5. Снимите с огня и охладите до комнатной температуры.

На заметку

Имейте в виду, что клубничный соус довольно сильно загустеет, когда остынет.

Смотрите видео, как выбрать вкусное и безопасное мороженое:

Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям. Сегодня.Lifestyle также писали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

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Источник: Сегодня
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