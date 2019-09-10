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Как сварить крем-суп из тыквы и картофеля

Простой рецепт тыквенного супа на сливках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Тыквенный крем-суп с картошкой
Тыквенный крем-суп с картошкой
Фото: freepik.com

Самый осенний суп – это суп из тыквы. Мы предлагаем простейший рецепт тыквенного супа с картошкой и сливками, который готовится в одной кастрюле.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Вам нужно будет потушить овощи вместе с водой или бульоном, а затем измельчить все в пюре погружным блендером и влить сливки.

Тыквенный крем-суп

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 52 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 репчатый лук, очищенный и нарезанный
  • 1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками
  • 3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля
  • Вода или бульон – по вкусу
  • 200 мл сливок
  • Соль, молотый черный перец
  • Куркума
  • Молотый красный перец
  • Кумин

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Способ приготовления:

  1. Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды.
  2. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, убрать кастрюлю с огня.
  3. Измельчить суп погружным блендером в пюре.
  4. Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев.
  5. Подавать тыквенный крем-суп вместе с поджаренными тыквенными семечками или гренками.

Как сделать гренки для тыквенного супа

Для приготовления гренок белый хлеб без корок нужно нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке. По желанию посыпать специями: например, сушеным чесноком или молотым красным перцем. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептами тыквенного пирога.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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