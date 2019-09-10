Как сварить крем-суп из тыквы и картофеля

Простой рецепт тыквенного супа на сливках

Тыквенный крем-суп с картошкой Фото: freepik.com

Самый осенний суп – это суп из тыквы. Мы предлагаем простейший рецепт тыквенного супа с картошкой и сливками, который готовится в одной кастрюле.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Вам нужно будет потушить овощи вместе с водой или бульоном, а затем измельчить все в пюре погружным блендером и влить сливки.

Тыквенный крем-суп

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

52 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

1 репчатый лук, очищенный и нарезанный

1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками

3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля

Вода или бульон – по вкусу

200 мл сливок

Соль, молотый черный перец

Куркума

Молотый красный перец

Кумин

Способ приготовления:

Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, убрать кастрюлю с огня. Измельчить суп погружным блендером в пюре. Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев. Подавать тыквенный крем-суп вместе с поджаренными тыквенными семечками или гренками.

Как сделать гренки для тыквенного супа

Для приготовления гренок белый хлеб без корок нужно нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке. По желанию посыпать специями: например, сушеным чесноком или молотым красным перцем.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептами тыквенного пирога.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram