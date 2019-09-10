Как сварить крем-суп из тыквы и картофеля
Простой рецепт тыквенного супа на сливках
Самый осенний суп – это суп из тыквы. Мы предлагаем простейший рецепт тыквенного супа с картошкой и сливками, который готовится в одной кастрюле.
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Вам нужно будет потушить овощи вместе с водой или бульоном, а затем измельчить все в пюре погружным блендером и влить сливки.
Тыквенный крем-суп
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 52 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 репчатый лук, очищенный и нарезанный
- 1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками
- 3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля
- Вода или бульон – по вкусу
- 200 мл сливок
- Соль, молотый черный перец
- Куркума
- Молотый красный перец
- Кумин
Способ приготовления:
- Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды.
- Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, убрать кастрюлю с огня.
- Измельчить суп погружным блендером в пюре.
- Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев.
- Подавать тыквенный крем-суп вместе с поджаренными тыквенными семечками или гренками.
Как сделать гренки для тыквенного супа
Для приготовления гренок белый хлеб без корок нужно нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке. По желанию посыпать специями: например, сушеным чесноком или молотым красным перцем.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептами тыквенного пирога.
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