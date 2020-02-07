Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить куриный бульон с яичной паутинкой

Рецепт быстрого супа для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Куриный бульон с овощами и паутинкой
Куриный бульон с овощами и паутинкой
Фото: freepik.com

Не знаете, как разнообразить обычный куриный бульон? Достаточно немного техники и фантазии, чтобы получить совершенно новое блюдо. Просто добавьте предварительно запеченные овощи и яйцо, разделенное на белок и желток.

Смотрите видео, как сделать суп из запеченной тыквы:

Читайте также:
Полезные советы, которые помогут вам приготовить прозрачный бульон

Куриный бульон с овощами и яичной паутинкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 куриные голени
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 корень петрушки
  • 1 яйцо
  • Лавровый лист
  • Соль, перец
  • Зелень петрушки

Способ приготовления:

  1. Сварите куриный бульон, добавив в него куриные голени, целый корень петрушки, разрезанные пополам и припеченные морковь и луковицу. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Когда бульон будет готов, достаньте мясо и овощи.
  3. Разбейте яйцо, отделив желток от белка. Желток аккуратно опустите в бульон на одну-две минуты, чтобы он приварился. Достаньте из бульона – он пригодится для подачи.
  4. Белок взбейте с небольшим количеством воды. Размешивая бульон, влейте белок тонкой струйкой, чтобы он сварился и образовалась "паутинка".

Как подавать суп

В тарелку положите половинку моркови, куриную голень, сняв с нее кожицу, желток и залейте бульоном. Посыпьте нарезанной зеленью петрушки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить куриный суп с лапшой. "Сегодня" также делились секретами приготовления бульонов от Владимира Ярославского.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт салата из запеченной куриной грудки с овощами Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд Как сделать полезные конфеты из сухофруктов и овсянки Курица в кисло-сладком соусе с ананасами: рецепт дня
курица суп лапша рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Продукты, которые не следует хранить в холодильнике
Продукты, которые не следует хранить в холодильнике
Генетик объяснил, почему электрочайники смертельно опасны
Генетик объяснил, почему электрочайники смертельно опасны
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:49Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года