Как сварить легкий овощной суп с яйцом
Готовим быстрый и очень вкусный суп из сезонных овощей
Этот летний суп без мяса – отличная альтернатива классическому зеленому борщу. Он готовится по принципу "каши из топора" – в кастрюлю идет любой поспевший в огороде овощ. А вкус – всегда неизменный: легкий, летний, беспроигрышный.
Овощной суп без мяса
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 37 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 молодые картофелины
- 3 сладких помидора
- 100 г стручковой фасоли
- 100 г стручкового горошка
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. растительного масла
- 200 г рубленых томатов в собственном соку
- 1,5 л воды или любого бульона
- 1 лавровый лист
- 2 сваренных вкрутую яйца
- 4 веточки петрушки и укропа
- Соль, перец
Читайте также:Рецепт необычной окрошки на айране с курицей
Способ приготовления:
- Молодой картофель хорошо помойте. Не очищая, нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками крупнее. Фасоль и горошек разрежьте поперек пополам. Чеснок мелко порубите.
- Обжаривайте картофель в хорошо разогретом глубоком сотейнике на растительном масле 4–5 минут. Добавьте чеснок, консервированные и свежие помидоры, обжаривайте все вместе еще 3–4 минуты.
- Залейте овощи горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите 5 минут. Добавьте горошек, фасоль и варите 15 минут до готовности овощей. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и снимите с огня.
Как подавать суп
Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по половинке вареного яйца и рубленую зелень.
Смотрите видео, как сделать грибной суп:
Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный суп-пюре с цветной капустой и курицей. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное