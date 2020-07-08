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Как сварить легкий овощной суп с яйцом

Сегодня, 16:56

Готовим быстрый и очень вкусный суп из сезонных овощей

Этот летний суп без мяса – отличная альтернатива классическому зеленому борщу. Он готовится по принципу "каши из топора" – в кастрюлю идет любой поспевший в огороде овощ. А вкус – всегда неизменный: легкий, летний, беспроигрышный.

Овощной суп без мяса

Летний суп с яйцом
Летний суп с яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 молодые картофелины
  • 3 сладких помидора
  • 100 г стручковой фасоли
  • 100 г стручкового горошка
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 200 г рубленых томатов в собственном соку
  • 1,5 л воды или любого бульона
  • 1 лавровый лист
  • 2 сваренных вкрутую яйца
  • 4 веточки петрушки и укропа
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Молодой картофель хорошо помойте. Не очищая, нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками крупнее. Фасоль и горошек разрежьте поперек пополам. Чеснок мелко порубите.
  2. Обжаривайте картофель в хорошо разогретом глубоком сотейнике на растительном масле 4–5 минут. Добавьте чеснок, консервированные и свежие помидоры, обжаривайте все вместе еще 3–4 минуты.
  3. Залейте овощи горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите 5 минут. Добавьте горошек, фасоль и варите 15 минут до готовности овощей. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и снимите с огня.

Как подавать суп

Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по половинке вареного яйца и рубленую зелень.

Смотрите видео, как сделать грибной суп:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный суп-пюре с цветной капустой и курицей. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

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Источник: domashniy.ru
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