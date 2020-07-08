Как сварить легкий овощной суп с яйцом

Готовим быстрый и очень вкусный суп из сезонных овощей

Этот летний суп без мяса – отличная альтернатива классическому зеленому борщу. Он готовится по принципу "каши из топора" – в кастрюлю идет любой поспевший в огороде овощ. А вкус – всегда неизменный: легкий, летний, беспроигрышный.

Овощной суп без мяса

Летний суп с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 молодые картофелины

3 сладких помидора

100 г стручковой фасоли

100 г стручкового горошка

2 зубчика чеснока

4 ст.л. растительного масла

200 г рубленых томатов в собственном соку

1,5 л воды или любого бульона

1 лавровый лист

2 сваренных вкрутую яйца

4 веточки петрушки и укропа

Соль, перец

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Способ приготовления:

Молодой картофель хорошо помойте. Не очищая, нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками крупнее. Фасоль и горошек разрежьте поперек пополам. Чеснок мелко порубите. Обжаривайте картофель в хорошо разогретом глубоком сотейнике на растительном масле 4–5 минут. Добавьте чеснок, консервированные и свежие помидоры, обжаривайте все вместе еще 3–4 минуты. Залейте овощи горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите 5 минут. Добавьте горошек, фасоль и варите 15 минут до готовности овощей. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и снимите с огня.

Как подавать суп

Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по половинке вареного яйца и рубленую зелень.

Смотрите видео, как сделать грибной суп:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный суп-пюре с цветной капустой и курицей. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

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