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Как сварить летний компот из замороженной клубники

Сегодня, 11:50

Необычный рецепт клубничного компота с мятой и ванилью

Вкусный компот получается даже из замороженной клубники. Такой напиток будет особенно актуальным, если у вас остались прошлогодние запасы ягод.

Чтобы клубничный компот получился по-настоящему вкусным и ароматным, мы советуем добавить в него лимон, свежую мяту и ваниль.

Компот из замороженной клубники

Клубничный компот
Клубничный компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г клубники
  • 2.5 л воды
  • 1 кружок лимона
  • Несколько веточек мяты
  • 350 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара

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Способ приготовления:

  1. Клубнику сложить в кастрюлю, добавить несколько веточек мяты.
  2. Налить воду, добавить дольку лимона, поставить на огонь.
  3. Довести до кипения. Всыпать сахар и ванильный сахар.
  4. Варить на среднем огне 20-25 минут.
  5. Снять с огня, остудить под крышкой.

Как подавать компот

Перелить клубничный компот в стаканы, по желанию добавить кубики льда, листики мяты и свежие ягоды.

Смотрите видео, как сварить мандариновый компот:

Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из абрикосов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами компотов и варений из вишни.

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Источник: Сегодня
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