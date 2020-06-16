Как сварить летний компот из замороженной клубники
Необычный рецепт клубничного компота с мятой и ванилью
Вкусный компот получается даже из замороженной клубники. Такой напиток будет особенно актуальным, если у вас остались прошлогодние запасы ягод.
Чтобы клубничный компот получился по-настоящему вкусным и ароматным, мы советуем добавить в него лимон, свежую мяту и ваниль.
Компот из замороженной клубники
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г клубники
- 2.5 л воды
- 1 кружок лимона
- Несколько веточек мяты
- 350 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
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Способ приготовления:
- Клубнику сложить в кастрюлю, добавить несколько веточек мяты.
- Налить воду, добавить дольку лимона, поставить на огонь.
- Довести до кипения. Всыпать сахар и ванильный сахар.
- Варить на среднем огне 20-25 минут.
- Снять с огня, остудить под крышкой.
Как подавать компот
Перелить клубничный компот в стаканы, по желанию добавить кубики льда, листики мяты и свежие ягоды.
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