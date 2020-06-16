Как сварить летний компот из замороженной клубники

Необычный рецепт клубничного компота с мятой и ванилью

Вкусный компот получается даже из замороженной клубники. Такой напиток будет особенно актуальным, если у вас остались прошлогодние запасы ягод.

Чтобы клубничный компот получился по-настоящему вкусным и ароматным, мы советуем добавить в него лимон, свежую мяту и ваниль.

Компот из замороженной клубники

Клубничный компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г клубники

2.5 л воды

1 кружок лимона

Несколько веточек мяты

350 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Клубнику сложить в кастрюлю, добавить несколько веточек мяты. Налить воду, добавить дольку лимона, поставить на огонь. Довести до кипения. Всыпать сахар и ванильный сахар. Варить на среднем огне 20-25 минут. Снять с огня, остудить под крышкой.

Как подавать компот

Перелить клубничный компот в стаканы, по желанию добавить кубики льда, листики мяты и свежие ягоды.

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