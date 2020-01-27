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Как сварить мокко-глинтвейн из красного вина

Готовим согревающий кофейный глинтвейн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Кофейный глинтвейн: рецепт с фото
Кофейный глинтвейн: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Вся прелесть глинтвейна заключается в том, что можно проводить бесконечные эксперименты с сортом вина и составом пряностей и фруктов. Причем последние можно вообще не добавлять, а подогреть вино вместе с кофе, коньяком и сахаром.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

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Рецепт мокко-глинтвейна

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 65 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 750 мл красного вина
  • 150 г сахара
  • 150 мл коньяка
  • 300 мл кофе

Способ приготовления:

  1. Сварить крепкий натуральный кофе.
  2. Соединить кофе, красное столовое вино, сахар и коньяк.
  3. Подогреть получившуюся смесь в посуде до 70-80 °С.
  4. Разлить по жаропрочным стеклянным чашкам и подавать.

Полезные советы

  • Вместо сахара можно добавить мед по вкусу.
  • Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80 °С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
  • Как и другие горячие зимние напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
  • Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог. "Сегодня" также писали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

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Источник: domashniy.ru
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