Как сварить мокко-глинтвейн из красного вина
Готовим согревающий кофейный глинтвейн
Вся прелесть глинтвейна заключается в том, что можно проводить бесконечные эксперименты с сортом вина и составом пряностей и фруктов. Причем последние можно вообще не добавлять, а подогреть вино вместе с кофе, коньяком и сахаром.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
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Рецепт мокко-глинтвейна
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 65 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 750 мл красного вина
- 150 г сахара
- 150 мл коньяка
- 300 мл кофе
Способ приготовления:
- Сварить крепкий натуральный кофе.
- Соединить кофе, красное столовое вино, сахар и коньяк.
- Подогреть получившуюся смесь в посуде до 70-80 °С.
- Разлить по жаропрочным стеклянным чашкам и подавать.
Полезные советы
- Вместо сахара можно добавить мед по вкусу.
- Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80 °С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
- Как и другие горячие зимние напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
- Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог. "Сегодня" также писали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.
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Источник: domashniy.ru