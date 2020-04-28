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Как сварить необычное варенье из одуванчиков

Одуванчики для варенья собирают в конце весны

Ирина Павлина
Сегодня, 13:11

Варенье из одуванчиков очень вкусное и необычное. Благодаря своему янтарному цвету и тягучей консистенции оно напоминает мед.

Чтобы варенье удалось, одуванчики следует правильно собрать. Срывать нужно только полностью распустившиеся цветы, желательно в середине дня.

Затем одуванчики надо аккуратно промыть и замочить на сутки, чтобы ушла горечь. Передерживать не нужно, иначе они испортятся.

Варенье из одуванчиков с апельсином и лимоном

Варенье из одуванчиков
Варенье из одуванчиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 цветков одуванчиков
  • 1 л кипяченой воды
  • 1 лимон
  • 1 апельсин
  • 1 кг сахара

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Способ приготовления:

  1. Свежесобранные цветки одуванчиков (только желтую часть) помыть и залить литром кипяченой воды.
  2. Лимон и апельсин хорошо помыть, нарезать дольками и смешать с цветками и водой.
  3. Варить в течение 20 минут, снять с плиты и дать постоять 3 часа. Процедить через мелкое сито.
  4. В полученную жидкость добавить сахар и варить на медленном огне 6 часов, помешивая. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на блюдце – оно должно застыть как капля меда.
  5. Разлить варенье по стерилизованным банкам, в каждую банку добавить дольку лимона. Закрыть прокипяченным крышками.

На заметку

Одуванчик в больших количествах содержит витамины А и группы В, аскорбиновую кислоту (витамин С). Присутствуют в нем такие минеральные вещества, как натрий, калий, марганец, магний, железо, медь.

Смотрите видео, как приготовить варенье из одуванчиков:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить апельсиновый джем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом грушевого варенья.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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