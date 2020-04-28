Как сварить необычное варенье из одуванчиков
Одуванчики для варенья собирают в конце весны
Варенье из одуванчиков очень вкусное и необычное. Благодаря своему янтарному цвету и тягучей консистенции оно напоминает мед.
Чтобы варенье удалось, одуванчики следует правильно собрать. Срывать нужно только полностью распустившиеся цветы, желательно в середине дня.
Затем одуванчики надо аккуратно промыть и замочить на сутки, чтобы ушла горечь. Передерживать не нужно, иначе они испортятся.
Варенье из одуванчиков с апельсином и лимоном
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 цветков одуванчиков
- 1 л кипяченой воды
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 1 кг сахара
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Способ приготовления:
- Свежесобранные цветки одуванчиков (только желтую часть) помыть и залить литром кипяченой воды.
- Лимон и апельсин хорошо помыть, нарезать дольками и смешать с цветками и водой.
- Варить в течение 20 минут, снять с плиты и дать постоять 3 часа. Процедить через мелкое сито.
- В полученную жидкость добавить сахар и варить на медленном огне 6 часов, помешивая. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на блюдце – оно должно застыть как капля меда.
- Разлить варенье по стерилизованным банкам, в каждую банку добавить дольку лимона. Закрыть прокипяченным крышками.
На заметку
Одуванчик в больших количествах содержит витамины А и группы В, аскорбиновую кислоту (витамин С). Присутствуют в нем такие минеральные вещества, как натрий, калий, марганец, магний, железо, медь.
Смотрите видео, как приготовить варенье из одуванчиков:
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