Как сварить необычное варенье из одуванчиков

Одуванчики для варенья собирают в конце весны

Варенье из одуванчиков очень вкусное и необычное. Благодаря своему янтарному цвету и тягучей консистенции оно напоминает мед.

Чтобы варенье удалось, одуванчики следует правильно собрать. Срывать нужно только полностью распустившиеся цветы, желательно в середине дня.

Затем одуванчики надо аккуратно промыть и замочить на сутки, чтобы ушла горечь. Передерживать не нужно, иначе они испортятся.

Варенье из одуванчиков с апельсином и лимоном

Варенье из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 цветков одуванчиков

1 л кипяченой воды

1 лимон

1 апельсин

1 кг сахара

Читайте также: Как сделать сырое варенье из фейхоа

Способ приготовления:

Свежесобранные цветки одуванчиков (только желтую часть) помыть и залить литром кипяченой воды. Лимон и апельсин хорошо помыть, нарезать дольками и смешать с цветками и водой. Варить в течение 20 минут, снять с плиты и дать постоять 3 часа. Процедить через мелкое сито. В полученную жидкость добавить сахар и варить на медленном огне 6 часов, помешивая. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на блюдце – оно должно застыть как капля меда. Разлить варенье по стерилизованным банкам, в каждую банку добавить дольку лимона. Закрыть прокипяченным крышками.

На заметку

Одуванчик в больших количествах содержит витамины А и группы В, аскорбиновую кислоту (витамин С). Присутствуют в нем такие минеральные вещества, как натрий, калий, марганец, магний, железо, медь.

Смотрите видео, как приготовить варенье из одуванчиков:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить апельсиновый джем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом грушевого варенья.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться