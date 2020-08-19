Как сварить освежающий домашний лимонад из трех видов цитрусовых
Готовим вкусный прохладительный напиток из лимона, лайма и апельсина
Лето – самое время баловать себя и своих близких разнообразными прохладительными напитками. Конечно, можно просто купить в магазине минеральной воды или сладкой газировки, но куда приятнее (а главное – полезнее!) сделать лимонад самому. Получается и вкусно, и оригинально.
Домашний лимонад: рецепт приготовления
Время приготовления:
- 15 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 лимона
- 4 лайма
- 3 апельсина
- 600 г сахара
- 3,5 л воды
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Способ приготовления:
- Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками.
- Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут.
- Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник.
- Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.
Полезный совет
При желании в этот лимонад можно добавить мяту и мелко натертый имбирь по вкусу.
Смотрите видео, как приготовить малиновый лимонад с базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
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