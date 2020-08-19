Как сварить освежающий домашний лимонад из трех видов цитрусовых

Готовим вкусный прохладительный напиток из лимона, лайма и апельсина

Лето – самое время баловать себя и своих близких разнообразными прохладительными напитками. Конечно, можно просто купить в магазине минеральной воды или сладкой газировки, но куда приятнее (а главное – полезнее!) сделать лимонад самому. Получается и вкусно, и оригинально.

Домашний лимонад: рецепт приготовления

Домашний лимонад: рецепт с фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут + время на охлаждение

Калорийность:

114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 лимона

4 лайма

3 апельсина

600 г сахара

3,5 л воды

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Способ приготовления:

Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут. Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.

Полезный совет

При желании в этот лимонад можно добавить мяту и мелко натертый имбирь по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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