Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как сварить постный борщ с грибами

Набор продуктов для постного борща мало отличается от привычного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Борщ без мяса с грибами Фото: depositphotos.com
Борщ без мяса с грибами Фото: depositphotos.com

Рождественский пост 2018 начнется 28 ноября, но это не повод отказываться от любимых блюд. Мы расскажем, как приготовить вкусный борщ без мяса, но с маринованными грибами.

Постный борщ с фасолью

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 1 морковь
  • 4 картофелины
  • 200 г белокочанной капусты
  • 300 г маринованных грибов
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 лавровых листа
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 луковица
  • растительное масло
  • соль, перец
  • 2.5 л воды или овощного бульона
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем

Рецепт приготовления:

  1. Очищенный картофель нарезать ломтиками. 
  2. Довести до кипения воду или бульона в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности. 
  3. Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить.
  4. Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут.
  5. Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю.
  6. Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут. 

Напомним, ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, борщ в Украине оказался дороже, чем в Польше. А ученые открыли невероятное свойство борща

Смотрите видео о звездных любителях украинского борща:

Еще несколько материалов по теме:
Четыре оригинальные идеи начинки для фаршированного картофеля "Золотые" грибы: в лесах Винницкой области нашли редкие белые трюфели Интересно, вкусно, полезно: рыба с овощами в духовке Как приготовить идеальный запеченный картофель с горчицей
пост борщ грибы картофель рождественский пост как приготовить постный без мяса
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров