Как сварить постный борщ с грибами

Набор продуктов для постного борща мало отличается от привычного

Борщ без мяса с грибами Фото: depositphotos.com

Рождественский пост 2018 начнется 28 ноября, но это не повод отказываться от любимых блюд. Мы расскажем, как приготовить вкусный борщ без мяса, но с маринованными грибами.

Постный борщ с фасолью

Ингредиенты:

2 свеклы

1 морковь

4 картофелины

200 г белокочанной капусты

300 г маринованных грибов

2 ст.л. томатной пасты

2 лавровых листа

1 ч.л. сахара

1 луковица

растительное масло

соль, перец

2.5 л воды или овощного бульона

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Рецепт приготовления:

Очищенный картофель нарезать ломтиками. Довести до кипения воду или бульона в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности. Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить. Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут. Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю. Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.

Напомним, ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, борщ в Украине оказался дороже, чем в Польше. А ученые открыли невероятное свойство борща.

Смотрите видео о звездных любителях украинского борща: