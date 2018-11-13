Как сварить постный борщ с грибами
Набор продуктов для постного борща мало отличается от привычного
Рождественский пост 2018 начнется 28 ноября, но это не повод отказываться от любимых блюд. Мы расскажем, как приготовить вкусный борщ без мяса, но с маринованными грибами.
Постный борщ с фасолью
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 1 морковь
- 4 картофелины
- 200 г белокочанной капусты
- 300 г маринованных грибов
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 лавровых листа
- 1 ч.л. сахара
- 1 луковица
- растительное масло
- соль, перец
- 2.5 л воды или овощного бульона
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Рецепт приготовления:
- Очищенный картофель нарезать ломтиками.
- Довести до кипения воду или бульона в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности.
- Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить.
- Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут.
- Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю.
- Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.
Напомним, ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, борщ в Украине оказался дороже, чем в Польше. А ученые открыли невероятное свойство борща.
Смотрите видео о звездных любителях украинского борща:
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Источник: "Сегодня"