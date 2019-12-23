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Как сварить постный борщ с консервой

Рецепт постного борща с фасолью и килькой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Постный борщ с фасолью и килькой
Постный борщ с фасолью и килькой
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Приготовьте на обед постный борщ с килькой в томате. Он поможет приятно разнообразить ваше меню. Главное – выберите качественные консервы.

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Постный борщ с килькой в томате

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 56 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка кильки в томатном соусе (желательно с фасолью)
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3-4 картофелины
  • 1/4 кочана капусты
  • 1 маленькая свекла – по желанию
  • 1 ст.л. томатной пасты или соуса
  • 1 лавровый лист
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать кубиком, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.
  2. Картофель отварить в течение 10 минут, добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, закрыть крышкой и готовить на маленьком огне.
  3. Тем временем приготовить зажарку: на растительном масле слегка обжарить лук, морковь, добавить свеклу, влить томатную пасту, разведенную в нескольких ложках кипятка.
  4. Посолить, приправить по вкусу и тушить минут 7-10. Переложить заправку в кастрюлю с картофелем и капустой, готовить до полной готовности картофеля.
  5. В самом конце переложить в кастрюлю содержимое консервов, перемешать и еще раз приправить.
  6. Готовить несколько минут, выключить, закрыть крышкой и дать настояться.

С чем подавать постный борщ

Подавайте борщ вместе с зеленью, черным хлебом и чесноком. В тарелку можно добавить ложку соевой сметаны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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