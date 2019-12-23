Как сварить постный борщ с консервой

Рецепт постного борща с фасолью и килькой

Постный борщ с фасолью и килькой Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Приготовьте на обед постный борщ с килькой в томате. Он поможет приятно разнообразить ваше меню. Главное – выберите качественные консервы.

Постный борщ с килькой в томате

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

56 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка кильки в томатном соусе (желательно с фасолью)

1 морковь

1 луковица

3-4 картофелины

1/4 кочана капусты

1 маленькая свекла – по желанию

1 ст.л. томатной пасты или соуса

1 лавровый лист

Соль, перец, специи – по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Картофель нарезать кубиком, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Картофель отварить в течение 10 минут, добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, закрыть крышкой и готовить на маленьком огне. Тем временем приготовить зажарку: на растительном масле слегка обжарить лук, морковь, добавить свеклу, влить томатную пасту, разведенную в нескольких ложках кипятка. Посолить, приправить по вкусу и тушить минут 7-10. Переложить заправку в кастрюлю с картофелем и капустой, готовить до полной готовности картофеля. В самом конце переложить в кастрюлю содержимое консервов, перемешать и еще раз приправить. Готовить несколько минут, выключить, закрыть крышкой и дать настояться.

С чем подавать постный борщ

Подавайте борщ вместе с зеленью, черным хлебом и чесноком. В тарелку можно добавить ложку соевой сметаны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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