Как сварить постный борщ с консервой
Рецепт постного борща с фасолью и килькой
Рождественский пост 2019 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца.
Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:
Приготовьте на обед постный борщ с килькой в томате. Он поможет приятно разнообразить ваше меню. Главное – выберите качественные консервы.
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Постный борщ с килькой в томате
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 56 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка кильки в томатном соусе (желательно с фасолью)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 3-4 картофелины
- 1/4 кочана капусты
- 1 маленькая свекла – по желанию
- 1 ст.л. томатной пасты или соуса
- 1 лавровый лист
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Картофель нарезать кубиком, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.
- Картофель отварить в течение 10 минут, добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, закрыть крышкой и готовить на маленьком огне.
- Тем временем приготовить зажарку: на растительном масле слегка обжарить лук, морковь, добавить свеклу, влить томатную пасту, разведенную в нескольких ложках кипятка.
- Посолить, приправить по вкусу и тушить минут 7-10. Переложить заправку в кастрюлю с картофелем и капустой, готовить до полной готовности картофеля.
- В самом конце переложить в кастрюлю содержимое консервов, перемешать и еще раз приправить.
- Готовить несколько минут, выключить, закрыть крышкой и дать настояться.
С чем подавать постный борщ
Подавайте борщ вместе с зеленью, черным хлебом и чесноком. В тарелку можно добавить ложку соевой сметаны.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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