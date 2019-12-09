Как сварить постный борщ: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты постного борща с фото

Постный борщ: фото Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ без мяса. К нему можно подать веганскую сметану из соевого молока.

Постный борщ с грибами и фасолью

Борщ с фасолью и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 свекла

2 л овощного бульона

100 г фасоли

1 морковь

1 луковица

200 г капусты

2-3 картофелины

2 ст.л. томатной пасты

6-10 шт. чернослива (по желанию)

200 г шампиньонов

Сахар

Соль

Зелень

30 мл растительного масла

Способ приготовления:

Сухую фасоль замочить в холодной воде на несколько часов. Залить свежей водой и отварить в течение 40 минут. Помыть и почистить все овощи. Лук нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть. Шампиньоны нарезать пластинками, чернослив измельчить. Капусту тонко нашинковать Картофель нарезать кубиками и отправить в заранее приготовленный овощной бульон. Варить 10-15 минут. Потушить лук на масле 5 минут. Добавить чернослив, свеклу, морковь и томатную пасту, тушить еще 5 минут. Добавить зажарку в кастрюлю. Грибы обжарить 2-3 минуты. Положить грибы, фасоль и капусту в кастрюлю. Добавить специи по вкусу. Варить еще 10 минут. Подавать готовый постный борщ с зеленью.

Постный борщ: рецепт с черносливом

Борщ без мяса с черносливом Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г белокочанной капусты

200 г запеченной свеклы

200 г чернослива

50 г моркови

2 ст. л томатной пасты

100 г репчатого лука

300 г картофеля

30 г растительного масла

1 ст. л. грецких орехов на порцию

Соль, перец

Способ приготовления:

Картофель очистить, нарезать соломкой. Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезать. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты. Картофель залить кипятком и отварить до готовности. Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут. Чернослив отварить отдельно. При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Постный борщ с грибами маринованными

Постный борщ с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 свеклы

1 морковь

4 картофелины

200 г белокочанной капусты

300 г маринованных грибов

2 ст.л. томатной пасты

2 лавровых листа

1 ч.л. сахара

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

2.5 л воды или овощного бульона

Способ приготовления:

Очищенный картофель нарезать ломтиками. Довести до кипения воду или бульона в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности. Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить. Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут. Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю. Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.

Постный борщ в мультиварке

Борщ постный в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

30-400 г свежей капусты

2-3 картофелины

1 луковица

1 морковь

1 свекла

Пара долек чеснока

1 ст. домашнего томатного сока

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. столового уксуса

Сахар, соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Натрите морковь на крупной терке, мелко нарежьте лук. В чашу мультиварки влейте растительное масло, выложите нарезанные овощи и установите режим "Жарка". Готовьте, помешивая, до мягкости лука. Свеклу также натрите на крупной терке и разделите массу на две части. Одну из них выложите к обжаренным овощам, вторую залейте кипящей водой, добавьте уксус и оставьте на время. К обжаренным овощам добавьте сахар, немного уксуса и тушите 5 минут, закрыв чашу мультиварки крышкой. Слейте со второй порции свеклы воду (получившийся свекольный сок отставьте в сторону на время), выложите ее в чашу, залейте овощи томатным соком, добавьте соль, специи и тушите еще около 10 минут. После чего отправьте в чашу мультиварки нарезанный мелкими кубиками картофель, тонко нашинкованную капусту, залейте содержимое чаши 3 л воды, подсолите по вкусу, сдобрите по вкусу и желанию специями и готовьте в режиме "Тушение" 1 час. Затем влейте в борщ свекольный сок, добавьте измельченный чеснок, попробуйте на вкус и оставьте борщ настаиваться в режиме "Подогрев" еще минут на 30.

Постный борщ с килькой

Борщ с килькой постный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500-600 г капусты

1 большая луковица

2 морковки

1 свекла

4-5 картофелин

Килька в томатном соусе (1-2 баночки)

Растительное масло

Соль, зелень укропа – по вкусу

Способ приготовления:

В большую кастрюлю влейте воду. Когда она закипит, опустите в нее очищенную от шелухи целую луковицу. Морковь и свеклу натрите на крупной терке и отправьте в сковороду с растительным маслом обжариваться. После чего слегка обжаренные овощи отправьте в кастрюлю с луком (лук достаньте и выбросите). Далее тонко нашинкуйте капусту и отправьте в борщ. После нее туда же выложите нарезанный кусочками картофель. Варите борщ до готовности. Минут за десять до конца варки отправьте в борщ кильки в томатном соусе, посолите по вкусу, дайте покипеть несколько минут, выключите огонь и оставьте готовый борщ на плите настаиваться. Подавая к столу, украсьте блюдо свежим укропом.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных супов. "Сегодня" также писали, как сделать постные блюда из грибов.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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