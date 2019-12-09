Как сварить постный борщ: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты постного борща с фото
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.
Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:
Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ без мяса. К нему можно подать веганскую сметану из соевого молока.
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Постный борщ с грибами и фасолью
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 2 л овощного бульона
- 100 г фасоли
- 1 морковь
- 1 луковица
- 200 г капусты
- 2-3 картофелины
- 2 ст.л. томатной пасты
- 6-10 шт. чернослива (по желанию)
- 200 г шампиньонов
- Сахар
- Соль
- Зелень
- 30 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Сухую фасоль замочить в холодной воде на несколько часов. Залить свежей водой и отварить в течение 40 минут.
- Помыть и почистить все овощи. Лук нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть. Шампиньоны нарезать пластинками, чернослив измельчить. Капусту тонко нашинковать
- Картофель нарезать кубиками и отправить в заранее приготовленный овощной бульон. Варить 10-15 минут.
- Потушить лук на масле 5 минут. Добавить чернослив, свеклу, морковь и томатную пасту, тушить еще 5 минут.
- Добавить зажарку в кастрюлю. Грибы обжарить 2-3 минуты. Положить грибы, фасоль и капусту в кастрюлю. Добавить специи по вкусу. Варить еще 10 минут.
- Подавать готовый постный борщ с зеленью.
Постный борщ: рецепт с черносливом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г белокочанной капусты
- 200 г запеченной свеклы
- 200 г чернослива
- 50 г моркови
- 2 ст. л томатной пасты
- 100 г репчатого лука
- 300 г картофеля
- 30 г растительного масла
- 1 ст. л. грецких орехов на порцию
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Картофель очистить, нарезать соломкой.
- Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке.
- Репчатый лук мелко нарезать.
- Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты.
- Картофель залить кипятком и отварить до готовности.
- Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут.
- Чернослив отварить отдельно.
- При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.
Постный борщ с грибами маринованными
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 1 морковь
- 4 картофелины
- 200 г белокочанной капусты
- 300 г маринованных грибов
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 лавровых листа
- 1 ч.л. сахара
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
- 2.5 л воды или овощного бульона
Способ приготовления:
- Очищенный картофель нарезать ломтиками.
- Довести до кипения воду или бульона в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности.
- Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить.
- Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут.
- Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю.
- Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.
Постный борщ в мультиварке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 30-400 г свежей капусты
- 2-3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 свекла
- Пара долек чеснока
- 1 ст. домашнего томатного сока
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. столового уксуса
- Сахар, соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите морковь на крупной терке, мелко нарежьте лук. В чашу мультиварки влейте растительное масло, выложите нарезанные овощи и установите режим "Жарка". Готовьте, помешивая, до мягкости лука.
- Свеклу также натрите на крупной терке и разделите массу на две части. Одну из них выложите к обжаренным овощам, вторую залейте кипящей водой, добавьте уксус и оставьте на время. К обжаренным овощам добавьте сахар, немного уксуса и тушите 5 минут, закрыв чашу мультиварки крышкой.
- Слейте со второй порции свеклы воду (получившийся свекольный сок отставьте в сторону на время), выложите ее в чашу, залейте овощи томатным соком, добавьте соль, специи и тушите еще около 10 минут. После чего отправьте в чашу мультиварки нарезанный мелкими кубиками картофель, тонко нашинкованную капусту, залейте содержимое чаши 3 л воды, подсолите по вкусу, сдобрите по вкусу и желанию специями и готовьте в режиме "Тушение" 1 час.
- Затем влейте в борщ свекольный сок, добавьте измельченный чеснок, попробуйте на вкус и оставьте борщ настаиваться в режиме "Подогрев" еще минут на 30.
Постный борщ с килькой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500-600 г капусты
- 1 большая луковица
- 2 морковки
- 1 свекла
- 4-5 картофелин
- Килька в томатном соусе (1-2 баночки)
- Растительное масло
- Соль, зелень укропа – по вкусу
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю влейте воду. Когда она закипит, опустите в нее очищенную от шелухи целую луковицу.
- Морковь и свеклу натрите на крупной терке и отправьте в сковороду с растительным маслом обжариваться. После чего слегка обжаренные овощи отправьте в кастрюлю с луком (лук достаньте и выбросите).
- Далее тонко нашинкуйте капусту и отправьте в борщ. После нее туда же выложите нарезанный кусочками картофель. Варите борщ до готовности.
- Минут за десять до конца варки отправьте в борщ кильки в томатном соусе, посолите по вкусу, дайте покипеть несколько минут, выключите огонь и оставьте готовый борщ на плите настаиваться.
- Подавая к столу, украсьте блюдо свежим укропом.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных супов. "Сегодня" также писали, как сделать постные блюда из грибов.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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