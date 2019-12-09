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Как сварить постный борщ: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты постного борща с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Постный борщ: фото
Постный борщ: фото
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ без мяса. К нему можно подать веганскую сметану из соевого молока.

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Постный борщ с грибами и фасолью

Борщ с фасолью и грибами
Борщ с фасолью и грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 2 л овощного бульона
  • 100 г фасоли
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 200 г капусты
  • 2-3 картофелины
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 6-10 шт. чернослива (по желанию)
  • 200 г шампиньонов
  • Сахар
  • Соль
  • Зелень
  • 30 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Сухую фасоль замочить в холодной воде на несколько часов. Залить свежей водой и отварить в течение 40 минут.
  2. Помыть и почистить все овощи. Лук нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть. Шампиньоны нарезать пластинками, чернослив измельчить. Капусту тонко нашинковать
  3. Картофель нарезать кубиками и отправить в заранее приготовленный овощной бульон. Варить 10-15 минут.
  4. Потушить лук на масле 5 минут. Добавить чернослив, свеклу, морковь и томатную пасту, тушить еще 5 минут.
  5. Добавить зажарку в кастрюлю. Грибы обжарить 2-3 минуты. Положить грибы, фасоль и капусту в кастрюлю. Добавить специи по вкусу. Варить еще 10 минут.
  6. Подавать готовый постный борщ с зеленью.

Постный борщ: рецепт с черносливом

Борщ без мяса с черносливом
Борщ без мяса с черносливом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г белокочанной капусты
  • 200 г запеченной свеклы
  • 200 г чернослива
  • 50 г моркови
  • 2 ст. л томатной пасты
  • 100 г репчатого лука
  • 300 г картофеля
  • 30 г растительного масла
  • 1 ст. л. грецких орехов на порцию
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, нарезать соломкой.
  2. Свеклу, морковь очистить и нашинковать на крупной терке.
  3. Репчатый лук мелко нарезать.
  4. Измельченные овощи пассеровать на растительном масле 2 минуты, добавить томатную пасту и пассеровать еще 2 минуты.
  5. Картофель залить кипятком и отварить до готовности.
  6. Затем добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту, посолить, довести до кипения и готовить еще 5-10 минут.
  7. Чернослив отварить отдельно.
  8. При подаче к столу в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Постный борщ с грибами маринованными

Постный борщ с грибами
Постный борщ с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 1 морковь
  • 4 картофелины
  • 200 г белокочанной капусты
  • 300 г маринованных грибов
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 лавровых листа
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец
  • 2.5 л воды или овощного бульона

Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель нарезать ломтиками.
  2. Довести до кипения воду или бульона в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности.
  3. Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить.
  4. Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут.
  5. Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю.
  6. Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.

Постный борщ в мультиварке

Борщ постный в мультиварке
Борщ постный в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 30-400 г свежей капусты
  • 2-3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 свекла
  • Пара долек чеснока
  • 1 ст. домашнего томатного сока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. столового уксуса
  • Сахар, соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь на крупной терке, мелко нарежьте лук. В чашу мультиварки влейте растительное масло, выложите нарезанные овощи и установите режим "Жарка". Готовьте, помешивая, до мягкости лука.
  2. Свеклу также натрите на крупной терке и разделите массу на две части. Одну из них выложите к обжаренным овощам, вторую залейте кипящей водой, добавьте уксус и оставьте на время. К обжаренным овощам добавьте сахар, немного уксуса и тушите 5 минут, закрыв чашу мультиварки крышкой.
  3. Слейте со второй порции свеклы воду (получившийся свекольный сок отставьте в сторону на время), выложите ее в чашу, залейте овощи томатным соком, добавьте соль, специи и тушите еще около 10 минут. После чего отправьте в чашу мультиварки нарезанный мелкими кубиками картофель, тонко нашинкованную капусту, залейте содержимое чаши 3 л воды, подсолите по вкусу, сдобрите по вкусу и желанию специями и готовьте в режиме "Тушение" 1 час.
  4. Затем влейте в борщ свекольный сок, добавьте измельченный чеснок, попробуйте на вкус и оставьте борщ настаиваться в режиме "Подогрев" еще минут на 30.

Постный борщ с килькой

Борщ с килькой постный
Борщ с килькой постный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500-600 г капусты
  • 1 большая луковица
  • 2 морковки
  • 1 свекла
  • 4-5 картофелин
  • Килька в томатном соусе (1-2 баночки)
  • Растительное масло
  • Соль, зелень укропа – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю влейте воду. Когда она закипит, опустите в нее очищенную от шелухи целую луковицу.
  2. Морковь и свеклу натрите на крупной терке и отправьте в сковороду с растительным маслом обжариваться. После чего слегка обжаренные овощи отправьте в кастрюлю с луком (лук достаньте и выбросите).
  3. Далее тонко нашинкуйте капусту и отправьте в борщ. После нее туда же выложите нарезанный кусочками картофель. Варите борщ до готовности.
  4. Минут за десять до конца варки отправьте в борщ кильки в томатном соусе, посолите по вкусу, дайте покипеть несколько минут, выключите огонь и оставьте готовый борщ на плите настаиваться.
  5. Подавая к столу, украсьте блюдо свежим укропом.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных супов. "Сегодня" также писали, как сделать постные блюда из грибов.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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