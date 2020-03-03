Как сварить постный овощной суп с кукурузной крупой
Рецепт вкусного супа без мяса
Меню во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля, может и должно быть разнообразным. Даже из привычного всем картофеля можно приготовить огромное количество самых разных блюд – вкусных и оригинальных.
Читайте также:Как сделать постные картофельные зразы с грибами
Мы советуем сварить легкий овощной суп с кукурузной крупой. Он получается очень вкусным и питательным. Специи и пряные травы придают блюду потрясающий аромат.
Овощной суп с картофелем
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 37 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Кукурузная крупа – 1/2 стакана
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Розмарин – 1 веточка (листики)
- Оливковое масло – для жарки
- Горячая вода – 1-1.5 л.
- Соль, перец – по вкусу
- Свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
- Овощи помыть, почистить и нарезать кубиками.
- В кастрюле с толстым дном разогреть масло и выложить морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, розмарин и кориандр. Обжаривать пять минут.
- Кукурузную крупу промыть до чистой воды.
- К овощам добавить порезанный картофель и обжаривать еще пять минут.
- Добавить промытую крупу, соль, перец, перемешать, залить водой и варить до готовности крупы.
Как подавать суп
Посыпать порезанной свежей зеленью. Подавать вместе с черным хлебом или лавашом.
Смотрите видео, как приготовить постную лапшу с овощами и креветками:
Напомним, ранее мы делились рецептами необычных постных завтраков.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное