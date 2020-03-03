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Как сварить постный овощной суп с кукурузной крупой

Рецепт вкусного супа без мяса

Ирина Павлина
Сегодня, 15:30

Меню во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля, может и должно быть разнообразным. Даже из привычного всем картофеля можно приготовить огромное количество самых разных блюд – вкусных и оригинальных.

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Мы советуем сварить легкий овощной суп с кукурузной крупой. Он получается очень вкусным и питательным. Специи и пряные травы придают блюду потрясающий аромат.

Овощной суп с картофелем

Постный овощной суп
Постный овощной суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Кукурузная крупа – 1/2 стакана
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Розмарин – 1 веточка (листики)
  • Оливковое масло – для жарки
  • Горячая вода – 1-1.5 л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть, почистить и нарезать кубиками.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и выложить морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, розмарин и кориандр. Обжаривать пять минут.
  3. Кукурузную крупу промыть до чистой воды.
  4. К овощам добавить порезанный картофель и обжаривать еще пять минут.
  5. Добавить промытую крупу, соль, перец, перемешать, залить водой и варить до готовности крупы.

Как подавать суп

Посыпать порезанной свежей зеленью. Подавать вместе с черным хлебом или лавашом.

Смотрите видео, как приготовить постную лапшу с овощами и креветками:

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных постных завтраков.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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