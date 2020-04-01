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Как сварить постный рассольник с перловкой

Готовим вкусный рассольник без мяса и сметаны

Ирина Павлина
Сегодня, 17:52

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Если вы не знаете, что приготовить на обед во время поста, сварите постный рассольник с перловкой без мяса. Его можно сделать на воде или на овощном бульоне.

Постный рассольник с перловкой

Рассольник с перловкой постный
Рассольник с перловкой постный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 38 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 0.5 стакана перловки
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1-2 картофелины
  • 2 соленых огурца
  • 1 зубчик чеснока
  • Зелень
  • Соль
  • Лавровый лист
  • Перец горошком
  • Хмели-сунели
  • 2 л воды

Смотрите видео, как приготовить суп из моркови с имбирем:

Способ приготовления:

  1. Нагрейте в кастрюле воду для супа.
  2. Отдельно отварите перловку в течение 30 минут.
  3. Подготовьте все овощи: лук мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиком, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой, огурцы нарежьте соломкой.
  4. Обжарьте лук на оливковом масле до полупрозрачности, добавьте морковь, а через пять минут – огурцы. Обжаривайте все в течение трех-пяти минут.
  5. В кипящую воду добавьте отваренную перловку, картофель и все специи. Варите 20 минут.
  6. Когда перловка и картофель будут готовы, добавьте зажарку и варите еще пять минут. В конце добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень.
  7. Дайте супу немного настояться и подавайте.

На заметку

Перловку в рецепте можно заменить киноа – эта крупа богата клетчаткой и антиоксидантами. В суп ее нужно будет добавить одновременно с картофелем.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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