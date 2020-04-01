Как сварить постный рассольник с перловкой
Готовим вкусный рассольник без мяса и сметаны
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
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Если вы не знаете, что приготовить на обед во время поста, сварите постный рассольник с перловкой без мяса. Его можно сделать на воде или на овощном бульоне.
Постный рассольник с перловкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 38 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 0.5 стакана перловки
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1-2 картофелины
- 2 соленых огурца
- 1 зубчик чеснока
- Зелень
- Соль
- Лавровый лист
- Перец горошком
- Хмели-сунели
- 2 л воды
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Способ приготовления:
- Нагрейте в кастрюле воду для супа.
- Отдельно отварите перловку в течение 30 минут.
- Подготовьте все овощи: лук мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиком, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой, огурцы нарежьте соломкой.
- Обжарьте лук на оливковом масле до полупрозрачности, добавьте морковь, а через пять минут – огурцы. Обжаривайте все в течение трех-пяти минут.
- В кипящую воду добавьте отваренную перловку, картофель и все специи. Варите 20 минут.
- Когда перловка и картофель будут готовы, добавьте зажарку и варите еще пять минут. В конце добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень.
- Дайте супу немного настояться и подавайте.
На заметку
Перловку в рецепте можно заменить киноа – эта крупа богата клетчаткой и антиоксидантами. В суп ее нужно будет добавить одновременно с картофелем.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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