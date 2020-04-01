Как сварить постный рассольник с перловкой

Готовим вкусный рассольник без мяса и сметаны

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Если вы не знаете, что приготовить на обед во время поста, сварите постный рассольник с перловкой без мяса. Его можно сделать на воде или на овощном бульоне.

Постный рассольник с перловкой

Рассольник с перловкой постный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

38 ккал на 100 г

Ингредиенты:

0.5 стакана перловки

1 морковь

1 луковица

1-2 картофелины

2 соленых огурца

1 зубчик чеснока

Зелень

Соль

Лавровый лист

Перец горошком

Хмели-сунели

2 л воды

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Способ приготовления:

Нагрейте в кастрюле воду для супа. Отдельно отварите перловку в течение 30 минут. Подготовьте все овощи: лук мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиком, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой, огурцы нарежьте соломкой. Обжарьте лук на оливковом масле до полупрозрачности, добавьте морковь, а через пять минут – огурцы. Обжаривайте все в течение трех-пяти минут. В кипящую воду добавьте отваренную перловку, картофель и все специи. Варите 20 минут. Когда перловка и картофель будут готовы, добавьте зажарку и варите еще пять минут. В конце добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень. Дайте супу немного настояться и подавайте.

На заметку

Перловку в рецепте можно заменить киноа – эта крупа богата клетчаткой и антиоксидантами. В суп ее нужно будет добавить одновременно с картофелем.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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