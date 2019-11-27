Как сварить постный суп из чечевицы с овощами
Быстрый и вкусный суп для поста
Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.
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Мы поделимся рецептом простого чечевичного супа, который можно приготовить на обед. Вяленые томаты придают этому согревающему блюду пикантный вкус.
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Постный суп с чечевицей
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 35 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 2 горсти
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Сушеные томаты – 1 горсть
- Тимьян – 2 веточки
- Соль, перец
- Вода
Способ приготовления:
- Чечевицу промыть, залить водой и поставить варить.
- Тем временем очистить картофель и нарезать его брусочками. Добавить к чечевице.
- Лук порезать кубиком, морковь натереть на терке. Пассеровать овощи.
- Сушеные томаты залить горячей водой и дать постоять около 15 минут.
- Пассерованные овощи добавить в суп. Нарезать томаты кубиком, отправить в кастрюлю.
- Посолить, поперчить и варить до готовности За 5 минут до конца приготовления добавить тимьян.
Чем полезна чечевица для здоровья
В чечевице большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет.
Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода, и улучшает пищеварение.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. "Сегодня" также делились рецептом диетического чечевичного супа от Аниты Луценко.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты
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