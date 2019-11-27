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Как сварить постный суп из чечевицы с овощами

Быстрый и вкусный суп для поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Постный чечевичный суп
Постный чечевичный суп
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный суп:

Мы поделимся рецептом простого чечевичного супа, который можно приготовить на обед. Вяленые томаты придают этому согревающему блюду пикантный вкус.

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Постный суп с чечевицей

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 35 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 2 горсти
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Сушеные томаты – 1 горсть
  • Тимьян – 2 веточки
  • Соль, перец
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Чечевицу промыть, залить водой и поставить варить.
  2. Тем временем очистить картофель и нарезать его брусочками. Добавить к чечевице.
  3. Лук порезать кубиком, морковь натереть на терке. Пассеровать овощи.
  4. Сушеные томаты залить горячей водой и дать постоять около 15 минут.
  5. Пассерованные овощи добавить в суп. Нарезать томаты кубиком, отправить в кастрюлю.
  6. Посолить, поперчить и варить до готовности За 5 минут до конца приготовления добавить тимьян.

Чем полезна чечевица для здоровья

В чечевице большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет.

Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода, и улучшает пищеварение.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. "Сегодня" также делились рецептом диетического чечевичного супа от Аниты Луценко.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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