Как сварить постный суп из чечевицы с овощами

Быстрый и вкусный суп для поста

Постный чечевичный суп Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

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Мы поделимся рецептом простого чечевичного супа, который можно приготовить на обед. Вяленые томаты придают этому согревающему блюду пикантный вкус.

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Постный суп с чечевицей

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

35 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Чечевица красная – 2 горсти

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Сушеные томаты – 1 горсть

Тимьян – 2 веточки

Соль, перец

Вода

Способ приготовления:

Чечевицу промыть, залить водой и поставить варить. Тем временем очистить картофель и нарезать его брусочками. Добавить к чечевице. Лук порезать кубиком, морковь натереть на терке. Пассеровать овощи. Сушеные томаты залить горячей водой и дать постоять около 15 минут. Пассерованные овощи добавить в суп. Нарезать томаты кубиком, отправить в кастрюлю. Посолить, поперчить и варить до готовности За 5 минут до конца приготовления добавить тимьян.

Чем полезна чечевица для здоровья

В чечевице большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет.

Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода, и улучшает пищеварение.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. "Сегодня" также делились рецептом диетического чечевичного супа от Аниты Луценко.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты

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