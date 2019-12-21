Как сварить постный суп из сушеных грибов

Рецепт быстрого постного супа с фото

Постный суп из сушеных грибов Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019 начался 28 ноября и закончится 6 января. В течение всего этого времени нельзя есть мясо, молоко и яйца.

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Мы расскажем, как сварить простой и вкусный суп из сушеных грибов с овощами. Для сытности в него можно добавить вермишель.

Постный грибной суп

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

25 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 горсть сухих грибов

1 средняя луковица

1 средняя морковь

3-4 картофелины

1 ст.ложка муки

1 ч.ложка соли (или по вкусу)

1/2 ч.ложки черного молотого перца (или по вкусу)

2-3 ст.ложки рафинированного растительного масла

1,5-2 л воды

Способ приготовления:

Грибы в сухом виде разломать руками и измельчить в кофемолке или миксере в порошок. В кастрюлю налить воду, всыпать грибной порошок и поставить на огонь. В сковородке спассеровать в растительном масле нарезанный мелким кубиком лук и нашинкованную на крупной терке морковь, рассыпать поверх овощей муку и пассеровать несколько минут, помешивая. После закипания воды положить в кастрюлю пассеровку, нарезанный кубиками картофель, добавить соль и перец, опять довести до кипения, убавить огонь до небольшого и варить до готовности 10-15 минут.

Как подавать суп

Постный грибной суп можно есть с черным хлебом. В него можно добавить ложку соевой сметаны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные котлеты из фасоли с грибами. "Сегодня" также делились рецептом винегрета с маринованными грибами.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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