Как сварить постный суп из сушеных грибов
Рецепт быстрого постного супа с фото
Рождественский пост 2019 начался 28 ноября и закончится 6 января. В течение всего этого времени нельзя есть мясо, молоко и яйца.
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Мы расскажем, как сварить простой и вкусный суп из сушеных грибов с овощами. Для сытности в него можно добавить вермишель.
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Постный грибной суп
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 25 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 горсть сухих грибов
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 3-4 картофелины
- 1 ст.ложка муки
- 1 ч.ложка соли (или по вкусу)
- 1/2 ч.ложки черного молотого перца (или по вкусу)
- 2-3 ст.ложки рафинированного растительного масла
- 1,5-2 л воды
Способ приготовления:
- Грибы в сухом виде разломать руками и измельчить в кофемолке или миксере в порошок.
- В кастрюлю налить воду, всыпать грибной порошок и поставить на огонь.
- В сковородке спассеровать в растительном масле нарезанный мелким кубиком лук и нашинкованную на крупной терке морковь, рассыпать поверх овощей муку и пассеровать несколько минут, помешивая.
- После закипания воды положить в кастрюлю пассеровку, нарезанный кубиками картофель, добавить соль и перец, опять довести до кипения, убавить огонь до небольшого и варить до готовности 10-15 минут.
Как подавать суп
Постный грибной суп можно есть с черным хлебом. В него можно добавить ложку соевой сметаны.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные котлеты из фасоли с грибами. "Сегодня" также делились рецептом винегрета с маринованными грибами.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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