Как сварить постный томатный суп с булгуром и чечевицей

Этот суп напоминает грузинский харчо

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В этот период верующим следует отказаться от мяса и мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты.

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Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте вкусный томатный суп с булгуром и чечевицей. Он отлично согревает и дарит длительное чувство сытости.

Постный томатный суп

Постный томатный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 средних помидоров или 10 ст.л. томатной пасты

1 средняя луковица

1 сладкий болгарский перец

100 г красной чечевицы

100 г булгура

1 ч.л. соли с небольшой горкой

1/2 ч. л. черного молотого перца

2-3 ст.ложки рафинированного растительного масла

Свежая зелень

Способ приготовления:

Лук и перец нарезать мелким кубиком и пассеровать в растительном масле до прозрачности лука. Добавить пюре из помидоров или томатную пасту и тушить, пока паста не поменяет цвет. Добавить промытые чечевицу и булгур, влить 1,5-2 л воды, посолить, поперчить, довести до кипения и варить на маленьком огне 20 минут. Подавать готовый суп со свежей зеленью.

На заметку

Если вы используете свежие помидоры, то с них нужно снять кожицу и пюрировать блендером. Чтобы кожица лучше снималась, сделайте на помидорах крестообразный надрез и поместите их в кипяток на несколько минут.

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Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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