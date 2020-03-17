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Как сварить постный томатный суп с булгуром и чечевицей

Этот суп напоминает грузинский харчо

Ирина Павлина
Сегодня, 13:49

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В этот период верующим следует отказаться от мяса и мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты.

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Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте вкусный томатный суп с булгуром и чечевицей. Он отлично согревает и дарит длительное чувство сытости.

Постный томатный суп

Постный томатный суп
Постный томатный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 средних помидоров или 10 ст.л. томатной пасты
  • 1 средняя луковица
  • 1 сладкий болгарский перец
  • 100 г красной чечевицы
  • 100 г булгура
  • 1 ч.л. соли с небольшой горкой
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 2-3 ст.ложки рафинированного растительного масла
  • Свежая зелень

Способ приготовления:

  1. Лук и перец нарезать мелким кубиком и пассеровать в растительном масле до прозрачности лука.
  2. Добавить пюре из помидоров или томатную пасту и тушить, пока паста не поменяет цвет.
  3. Добавить промытые чечевицу и булгур, влить 1,5-2 л воды, посолить, поперчить, довести до кипения и варить на маленьком огне 20 минут.
  4. Подавать готовый суп со свежей зеленью.

На заметку

Если вы используете свежие помидоры, то с них нужно снять кожицу и пюрировать блендером. Чтобы кожица лучше снималась, сделайте на помидорах крестообразный надрез и поместите их в кипяток на несколько минут.

Смотрите видео, как приготовить постную лазанью от Владимира Остапчука:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились постных картофельных котлет с брокколи.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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