Как сварить постный томатный суп с булгуром и чечевицей
Этот суп напоминает грузинский харчо
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В этот период верующим следует отказаться от мяса и мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты.
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Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте вкусный томатный суп с булгуром и чечевицей. Он отлично согревает и дарит длительное чувство сытости.
Постный томатный суп
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 177 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 средних помидоров или 10 ст.л. томатной пасты
- 1 средняя луковица
- 1 сладкий болгарский перец
- 100 г красной чечевицы
- 100 г булгура
- 1 ч.л. соли с небольшой горкой
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 2-3 ст.ложки рафинированного растительного масла
- Свежая зелень
Способ приготовления:
- Лук и перец нарезать мелким кубиком и пассеровать в растительном масле до прозрачности лука.
- Добавить пюре из помидоров или томатную пасту и тушить, пока паста не поменяет цвет.
- Добавить промытые чечевицу и булгур, влить 1,5-2 л воды, посолить, поперчить, довести до кипения и варить на маленьком огне 20 минут.
- Подавать готовый суп со свежей зеленью.
На заметку
Если вы используете свежие помидоры, то с них нужно снять кожицу и пюрировать блендером. Чтобы кожица лучше снималась, сделайте на помидорах крестообразный надрез и поместите их в кипяток на несколько минут.
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