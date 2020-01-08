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Как сварить простой компот из яблок и мандаринов

Рецепт быстрого компота из зимних фруктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Компот из яблок и мандаринов
Компот из яблок и мандаринов
Фото: Depositphotos

Зима – главный сезон мандаринов. Но если вам попались не слишком сладкие фрукты, сварите из них компот с добавлением яблок. Такой напиток придется по вкусу всей семье.

Смотрите видео, как сделать компот из мандаринов с розмарином и мятой:

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Компот из яблок и мандаринов

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 46 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 крупных яблока
  • 6 мандаринов
  • 100 г сахара или по вкусу
  • 5 л воды

Способ приготовления:

  1. Почистить мандарины и разобрать их на дольки.
  2. Яблоки разрезать на четвертинки, удалить хвостики и семечки. Кожуру сохранить – в ней много витаминов.
  3. Залить фрукты водой и довести до кипения.
  4. Уменьшить огонь, засыпать сахар, перемешать и варить под крышкой примерно 20 минут.
  5. Компот остудить, процедить.

Полезный совет

Яблоки в рецепте можно заменить грушами, а мандарины – апельсинами. Кроме этого, в напиток можно добавить горсть клюквы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить желе из компота. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить лукум из мандаринов.

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Источник: Сегодня
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