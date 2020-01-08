Как сварить простой компот из яблок и мандаринов
Рецепт быстрого компота из зимних фруктов
Зима – главный сезон мандаринов. Но если вам попались не слишком сладкие фрукты, сварите из них компот с добавлением яблок. Такой напиток придется по вкусу всей семье.
Смотрите видео, как сделать компот из мандаринов с розмарином и мятой:
Читайте также:Как приготовить компот на зиму из фейхоа
Компот из яблок и мандаринов
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 46 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 крупных яблока
- 6 мандаринов
- 100 г сахара или по вкусу
- 5 л воды
Способ приготовления:
- Почистить мандарины и разобрать их на дольки.
- Яблоки разрезать на четвертинки, удалить хвостики и семечки. Кожуру сохранить – в ней много витаминов.
- Залить фрукты водой и довести до кипения.
- Уменьшить огонь, засыпать сахар, перемешать и варить под крышкой примерно 20 минут.
- Компот остудить, процедить.
Полезный совет
Яблоки в рецепте можно заменить грушами, а мандарины – апельсинами. Кроме этого, в напиток можно добавить горсть клюквы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить желе из компота. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить лукум из мандаринов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить вареники из заварного теста с печенью Как сделать шоколадную помадку с орехами Как приготовить лимонный рулет на сгущенке Салат с курицей и пекинской капустой: рецепт дня
Источник: Сегодня