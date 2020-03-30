Как сварить пряный суп из нута с чесноком и кинзой
Рецепт согревающего супа для обеда
Горох нут – популярный ингредиент восточной кухни. Он содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.
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Из нута делают хумус, добавляют его в салаты и плов. Мы советуем сделать из турецкого гороха согревающий суп-пюре с пикантной заправкой.
Пряный суп из нута с чесноком и кинзой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 131 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 стакана сухого нута (турецкого гороха)
- 2 л овощного бульона
- Большой пучок кинзы
- 1 маленькая головка чеснока
- 2 острых перчика чили
- По 2 ч. л. семян зиры и кориандра
- 2 ч. л. душистого перца горошком
- Сок и цедра 1 лайма
- 2 ст. л. топленого масла
- 100 г жирной сметаны
- 100 г натурального йогурта
- Соль, черный перец
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Способ приготовления:
- Залить горох большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Затем воду слить, залить горох бульоном, довести до кипения, варить до мягкости, 1–1,5 часа.
- Готовый нут слегка остудить, два стакана бульона отлить в большой сотейник, поставить на слабый огонь.
- Перелить оставшийся бульон вместе с нутом в блендер, добавить измельченные стебли кинзы и часть листьев, взбить до однородности.
- Чеснок измельчить. Чили очистить от семечек, один стручок для подачи нарезать тонкими полукольцами, второй измельчить.
- Разогреть сковороду, насыпать в нее зиру, кориандр и душистый перец, обжаривать, потряхивая, на среднем огне 3–4 минуты.
- Добавить масло, измельченный чили и чеснок, готовить 3 минуты.
- Переложить содержимое сковородки в стоящий на огне сотейник с бульоном, готовить 20 минут. Затем влить основную массу супа из блендера, приправить солью и перцем; прогреть, но не кипятить.
Как сделать заправку для супа
Для заправки в чистый блендер положить измельченные листья кинзы, сок и цедру лайма, холодную сметану и йогурт, взбить до однородности. Подать горячий суп с холодной заправкой.
Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с нутом.
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