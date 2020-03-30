Как сварить пряный суп из нута с чесноком и кинзой

Рецепт согревающего супа для обеда

Горох нут – популярный ингредиент восточной кухни. Он содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.

Из нута делают хумус, добавляют его в салаты и плов. Мы советуем сделать из турецкого гороха согревающий суп-пюре с пикантной заправкой.

Пряный суп из нута с чесноком и кинзой

Суп-пюре из гороха нут Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 стакана сухого нута (турецкого гороха)

2 л овощного бульона

Большой пучок кинзы

1 маленькая головка чеснока

2 острых перчика чили

По 2 ч. л. семян зиры и кориандра

2 ч. л. душистого перца горошком

Сок и цедра 1 лайма

2 ст. л. топленого масла

100 г жирной сметаны

100 г натурального йогурта

Соль, черный перец

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Способ приготовления:

Залить горох большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Затем воду слить, залить горох бульоном, довести до кипения, варить до мягкости, 1–1,5 часа. Готовый нут слегка остудить, два стакана бульона отлить в большой сотейник, поставить на слабый огонь. Перелить оставшийся бульон вместе с нутом в блендер, добавить измельченные стебли кинзы и часть листьев, взбить до однородности. Чеснок измельчить. Чили очистить от семечек, один стручок для подачи нарезать тонкими полукольцами, второй измельчить. Разогреть сковороду, насыпать в нее зиру, кориандр и душистый перец, обжаривать, потряхивая, на среднем огне 3–4 минуты. Добавить масло, измельченный чили и чеснок, готовить 3 минуты. Переложить содержимое сковородки в стоящий на огне сотейник с бульоном, готовить 20 минут. Затем влить основную массу супа из блендера, приправить солью и перцем; прогреть, но не кипятить.

Как сделать заправку для супа

Для заправки в чистый блендер положить измельченные листья кинзы, сок и цедру лайма, холодную сметану и йогурт, взбить до однородности. Подать горячий суп с холодной заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с нутом.

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