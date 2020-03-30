Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить пряный суп из нута с чесноком и кинзой

Рецепт согревающего супа для обеда

Ирина Павлина
Сегодня, 19:16

Горох нут – популярный ингредиент восточной кухни. Он содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.

Читайте также:
Как приготовить фалафель в духовке: постный рецепт

Из нута делают хумус, добавляют его в салаты и плов. Мы советуем сделать из турецкого гороха согревающий суп-пюре с пикантной заправкой.

Пряный суп из нута с чесноком и кинзой

Суп-пюре из гороха нут
Суп-пюре из гороха нут
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 стакана сухого нута (турецкого гороха)
  • 2 л овощного бульона
  • Большой пучок кинзы
  • 1 маленькая головка чеснока
  • 2 острых перчика чили
  • По 2 ч. л. семян зиры и кориандра
  • 2 ч. л. душистого перца горошком
  • Сок и цедра 1 лайма
  • 2 ст. л. топленого масла
  • 100 г жирной сметаны
  • 100 г натурального йогурта
  • Соль, черный перец

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Способ приготовления:

  1. Залить горох большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Затем воду слить, залить горох бульоном, довести до кипения, варить до мягкости, 1–1,5 часа.
  2. Готовый нут слегка остудить, два стакана бульона отлить в большой сотейник, поставить на слабый огонь.
  3. Перелить оставшийся бульон вместе с нутом в блендер, добавить измельченные стебли кинзы и часть листьев, взбить до однородности.
  4. Чеснок измельчить. Чили очистить от семечек, один стручок для подачи нарезать тонкими полукольцами, второй измельчить.
  5. Разогреть сковороду, насыпать в нее зиру, кориандр и душистый перец, обжаривать, потряхивая, на среднем огне 3–4 минуты.
  6. Добавить масло, измельченный чили и чеснок, готовить 3 минуты.
  7. Переложить содержимое сковородки в стоящий на огне сотейник с бульоном, готовить 20 минут. Затем влить основную массу супа из блендера, приправить солью и перцем; прогреть, но не кипятить.

Как сделать заправку для супа

Для заправки в чистый блендер положить измельченные листья кинзы, сок и цедру лайма, холодную сметану и йогурт, взбить до однородности. Подать горячий суп с холодной заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с нутом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить постную тушеную капусту с грибами Как испечь ароматный апельсиновый кекс с курагой Рецепт вкусного салата с ананасом, кукурузой и куриной грудкой Рецепт аппетитных постных котлет из цветной капусты
рецепт горох нут суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фото
Как пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фото
Как распознать коронавирус: симптомы COVID-19 по дням
Как распознать коронавирус: симптомы COVID-19 по дням
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек

Популярные статьи

Сегодня, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Сегодня, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Сегодня, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Сегодня, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Сегодня, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

Вчера, 20:05Шоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

Вчера, 18:52Шоу-бизнес

От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

Вчера, 18:05Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 14:37Шоу-бизнес

72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"Уже просто все равно": Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем

Вчера, 08:00Fun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаFun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

28 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул проект в четвертом выпуске

Новости партнеров

Обнародован полный список симптомов китайского коронавируса
Обнародован полный список симптомов китайского коронавируса
Так вот ради кого Йович рискнул нарушить карантин
Так вот ради кого Йович рискнул нарушить карантин
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях