Как сварить рисовую кашу на молоке
Готовим рисовую кашу на молоке для ребенка
Как правильно варить рис, мы уже рассказывали. А вот процесс приготовления рисовой каши на молоке имеет свои особенности.
Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:
Мы предлагаем рецепт классической рисовой молочной каши, которую можно приготовить на завтрак и разнообразить различными добавками на свой вкус: фруктами, ягодами, специями или любимым вареньем.
Молочная рисовая каша
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 70 г круглозерного риса
- 500 мл молока
- 50 г сахара
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Залейте рис 100 мл воды и варите в течение нескольких минут, пока жидкость полностью не впитается.
- Добавьте молоко, посолите и варите кашу на слабом огне, периодически помешивая, около 25 минут.
- В конце приготовления добавьте сахар и перемешайте.
- Подавайте рисовую молочную кашу теплой или холодной с вареньем, медом, фруктами или тертым шоколадом.
Какой рис нужен для молочной каши
Для приготовления молочной каши следует использовать только круглый рис. Он лучше всего впитывает жидкость и быстро приобретает кремообразную текстуру.
Напомним, ранее мы делились рецептом рисовой каши с тыквой от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как правильно варить бурый рис.
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