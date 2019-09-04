Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить рисовую кашу на молоке

Готовим рисовую кашу на молоке для ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Рисовая каша молочная
Рисовая каша молочная
Фото: Depositphotos

Как правильно варить рис, мы уже рассказывали. А вот процесс приготовления рисовой каши на молоке имеет свои особенности.

Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:

Мы предлагаем рецепт классической рисовой молочной каши, которую можно приготовить на завтрак и разнообразить различными добавками на свой вкус: фруктами, ягодами, специями или любимым вареньем.

Молочная рисовая каша

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 70 г круглозерного риса
  • 500 мл молока
  • 50 г сахара
  • Щепотка соли

Читайте также:
Лимонное ризотто с пармезаном: рецепт от Юлии Высоцкой

Способ приготовления:

  1. Залейте рис 100 мл воды и варите в течение нескольких минут, пока жидкость полностью не впитается.
  2. Добавьте молоко, посолите и варите кашу на слабом огне, периодически помешивая, около 25 минут.
  3. В конце приготовления добавьте сахар и перемешайте.
  4. Подавайте рисовую молочную кашу теплой или холодной с вареньем, медом, фруктами или тертым шоколадом.

Какой рис нужен для молочной каши

Для приготовления молочной каши следует использовать только круглый рис. Он лучше всего впитывает жидкость и быстро приобретает кремообразную текстуру.

Напомним, ранее мы делились рецептом рисовой каши с тыквой от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как правильно варить бурый рис.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт "лодочек" из кабачков с курицей и овощами Как приготовить латте матча: рецепт от Кортни Кардашьян Как испечь вкусный грушевый пирог с миндалем Как приготовить маринованную дыню на зиму
молоко крупы каша рис рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Новый вид змей назвали в честь Урарту
Новый вид змей назвали в честь Урарту
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм

Популярные статьи

Сегодня, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Сегодня, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Сегодня, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Сегодня, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Сегодня, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Стало известно, как кариес связан с раком
Стало известно, как кариес связан с раком
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией
Свиные ребрышки гриль в апельсиново-медовом соусе
Свиные ребрышки гриль в апельсиново-медовом соусе