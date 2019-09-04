Как сварить рисовую кашу на молоке

Готовим рисовую кашу на молоке для ребенка

Рисовая каша молочная Фото: Depositphotos

Как правильно варить рис, мы уже рассказывали. А вот процесс приготовления рисовой каши на молоке имеет свои особенности.

Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:

Мы предлагаем рецепт классической рисовой молочной каши, которую можно приготовить на завтрак и разнообразить различными добавками на свой вкус: фруктами, ягодами, специями или любимым вареньем.

Молочная рисовая каша

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

70 г круглозерного риса

500 мл молока

50 г сахара

Щепотка соли

Способ приготовления:

Залейте рис 100 мл воды и варите в течение нескольких минут, пока жидкость полностью не впитается. Добавьте молоко, посолите и варите кашу на слабом огне, периодически помешивая, около 25 минут. В конце приготовления добавьте сахар и перемешайте. Подавайте рисовую молочную кашу теплой или холодной с вареньем, медом, фруктами или тертым шоколадом.

Какой рис нужен для молочной каши

Для приготовления молочной каши следует использовать только круглый рис. Он лучше всего впитывает жидкость и быстро приобретает кремообразную текстуру.

Напомним, ранее мы делились рецептом рисовой каши с тыквой от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как правильно варить бурый рис.

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