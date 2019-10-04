Как сварить самую вкусную кашу из тыквы: пошаговый рецепт
Как приготовить тыквенную кашу, чтобы семья ела ее с удовольствием, особенно дети
Сезон тыквы в разгаре. Этот ярко-оранжевый овощ содержит массу полезных веществ. Но не так просто уговорить ребенка съесть тыквенную кашу. Что же делать, если обычная рисовая каша с тыквой на молоке детям не нравится?
Шеф-повар Алик Бадретдинов рассказал, как приготовить необычную кашу из тыквы, которую будет есть даже самый требовательный гурман.
Рецепт самой вкусной тыквенной каши
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 350 г кукурузной крупы
- 500 г мускатной тыквы
- 70 г сливочного масла
- 150 г кокосового молока
- Соль
- 50 г сахара
- 100 г сушеной клюквы или изюма
- Орехи – по вкусу
- Ягоды – по сезону
Способ приготовления:
- Отварите кукурузную крупу мелкого помола.
- Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180º С духовку.
- Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.
- Влейте остатки молока и нагрейте.
- Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.
Секреты приготовления тыквенной каши
- Для вкусной каши нужна яркая, равномерно оранжевая тыква без повреждений.
- Попробуйте тыквенную мякоть – она должна быть сладкой.
- Тыквенную кашу можно приготовить на смеси молока и сливок.
- Сахар в рецепте можно заменить медом или кленовым сиропом.
Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как испечь тыквенный пирог.
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Источник: Сегодня