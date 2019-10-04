Как сварить самую вкусную кашу из тыквы: пошаговый рецепт

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы семья ела ее с удовольствием, особенно дети

Сезон тыквы в разгаре. Этот ярко-оранжевый овощ содержит массу полезных веществ. Но не так просто уговорить ребенка съесть тыквенную кашу. Что же делать, если обычная рисовая каша с тыквой на молоке детям не нравится?

Кукурузная каша с тыквой и ягодами Фото: Depositphotos

Шеф-повар Алик Бадретдинов рассказал, как приготовить необычную кашу из тыквы, которую будет есть даже самый требовательный гурман.

Рецепт самой вкусной тыквенной каши

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

350 г кукурузной крупы

500 г мускатной тыквы

70 г сливочного масла

150 г кокосового молока

Соль

50 г сахара

100 г сушеной клюквы или изюма

Орехи – по вкусу

Ягоды – по сезону

Способ приготовления:

Отварите кукурузную крупу мелкого помола. Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180º С духовку. Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец. Влейте остатки молока и нагрейте. Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.

Секреты приготовления тыквенной каши

Для вкусной каши нужна яркая, равномерно оранжевая тыква без повреждений.

Попробуйте тыквенную мякоть – она должна быть сладкой.

Тыквенную кашу можно приготовить на смеси молока и сливок.

Сахар в рецепте можно заменить медом или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как испечь тыквенный пирог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.