Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить самую вкусную кашу из тыквы: пошаговый рецепт

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы семья ела ее с удовольствием, особенно дети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18

Сезон тыквы в разгаре. Этот ярко-оранжевый овощ содержит массу полезных веществ. Но не так просто уговорить ребенка съесть тыквенную кашу. Что же делать, если обычная рисовая каша с тыквой на молоке детям не нравится?

Кукурузная каша с тыквой и ягодами
Кукурузная каша с тыквой и ягодами
Фото: Depositphotos

Шеф-повар Алик Бадретдинов рассказал, как приготовить необычную кашу из тыквы, которую будет есть даже самый требовательный гурман.

Рецепт самой вкусной тыквенной каши

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 350 г кукурузной крупы
  • 500 г мускатной тыквы
  • 70 г сливочного масла
  • 150 г кокосового молока
  • Соль
  • 50 г сахара
  • 100 г сушеной клюквы или изюма
  • Орехи – по вкусу
  • Ягоды – по сезону

Читайте также:
Тыквенная каша с манкой: рецепт вкусного осеннего завтрака

Способ приготовления:

  1. Отварите кукурузную крупу мелкого помола.
  2. Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180º С духовку.
  3. Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.
  4. Влейте остатки молока и нагрейте.
  5. Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.

Секреты приготовления тыквенной каши

  • Для вкусной каши нужна яркая, равномерно оранжевая тыква без повреждений.
  • Попробуйте тыквенную мякоть – она должна быть сладкой.
  • Тыквенную кашу можно приготовить на смеси молока и сливок.
  • Сахар в рецепте можно заменить медом или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как испечь тыквенный пирог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить глинтвейн от простуды Как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами Что приготовить на завтрак из яиц: топ-5 оригинальных рецептов Как сделать кофейно-банановый десерт с творогом
завтрак тыква каша рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Лобода в коротком платье-сетке устроила экзотические танцы
Лобода в коротком платье-сетке устроила экзотические танцы

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Шоу-бизнес

Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу: фото

Сегодня, 06:18Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 04:58Fun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Вчера, 12:01Fun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Вчера, 08:40Техно

"Пуск" без плиток: Microsoft показала Windows 10X

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

2 октябряШоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

2 октябряШоу-бизнес

"Моя булочка": Санта Димопулос показала новорожденную дочь

2 октябряШоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

2 октябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

2 октябряПсихология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

2 октябряFun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
Как защитить себя от нитратов, если организм требует овощей
Как защитить себя от нитратов, если организм требует овощей
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes