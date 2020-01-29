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Как сварить самый вкусный луковый крем-суп

Лучший рецепт лукового супа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Луковый суп
Луковый суп
Фото: freepik.com

Французский луковый суп представляет собой карамелизированный лук в бульоне с сыром и гренками. Но это далеко не единственный вариант лукового супа.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп-пюре:

Мы советуем сварить легкий крем-суп из двух видов лука с овощным бульоном и сливками, а для аромата добавить в него трюфельное масло.

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Луковый крем-суп

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 231 ккал

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 4 большие луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 стебля порея (только белая часть)
  • 2 стебля сельдерея
  • 600 мл овощного бульона
  • 100 мл жирных сливок
  • 1 ст. л. трюфельного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Подготовить овощи. Лук и чеснок очистить, нарезать. Нарезать сельдерей и лук-порей.
  2. В сотейнике растопить сливочное масло. Положить лук, чеснок, сельдерей и порей. Готовить на небольшом огне, пока овощи не станут мягкими (при этом они не должны поменять цвет и поджариться).
  3. Добавить бульон, приправить солью и перцем. Довести до кипения и готовить еще 15 минут.
  4. Снять с огня, измельчить суп блендером.
  5. Дополнительно пропустить через сито (по необходимости), прогреть, добавить сливки. Если нужно, добавить еще соли и перца.

Как подавать луковый суп

Разлить суп по тарелкам, добавить в каждую немного трюфельного масла. По желанию посыпать блюдо нарезанной зеленью или сухариками домашнего приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон.

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Источник: Сегодня
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