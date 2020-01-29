Как сварить самый вкусный луковый крем-суп
Лучший рецепт лукового супа
Французский луковый суп представляет собой карамелизированный лук в бульоне с сыром и гренками. Но это далеко не единственный вариант лукового супа.
Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп-пюре:
Мы советуем сварить легкий крем-суп из двух видов лука с овощным бульоном и сливками, а для аромата добавить в него трюфельное масло.
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Луковый крем-суп
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 231 ккал
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 4 большие луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 2 стебля порея (только белая часть)
- 2 стебля сельдерея
- 600 мл овощного бульона
- 100 мл жирных сливок
- 1 ст. л. трюфельного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Подготовить овощи. Лук и чеснок очистить, нарезать. Нарезать сельдерей и лук-порей.
- В сотейнике растопить сливочное масло. Положить лук, чеснок, сельдерей и порей. Готовить на небольшом огне, пока овощи не станут мягкими (при этом они не должны поменять цвет и поджариться).
- Добавить бульон, приправить солью и перцем. Довести до кипения и готовить еще 15 минут.
- Снять с огня, измельчить суп блендером.
- Дополнительно пропустить через сито (по необходимости), прогреть, добавить сливки. Если нужно, добавить еще соли и перца.
Как подавать луковый суп
Разлить суп по тарелкам, добавить в каждую немного трюфельного масла. По желанию посыпать блюдо нарезанной зеленью или сухариками домашнего приготовления.
Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон.
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