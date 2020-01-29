Как сварить самый вкусный луковый крем-суп

Лучший рецепт лукового супа

Луковый суп Фото: freepik.com

Французский луковый суп представляет собой карамелизированный лук в бульоне с сыром и гренками. Но это далеко не единственный вариант лукового супа.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп-пюре:

Мы советуем сварить легкий крем-суп из двух видов лука с овощным бульоном и сливками, а для аромата добавить в него трюфельное масло.

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Луковый крем-суп

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

231 ккал

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

4 большие луковицы

3 зубчика чеснока

2 стебля порея (только белая часть)

2 стебля сельдерея

600 мл овощного бульона

100 мл жирных сливок

1 ст. л. трюфельного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Подготовить овощи. Лук и чеснок очистить, нарезать. Нарезать сельдерей и лук-порей. В сотейнике растопить сливочное масло. Положить лук, чеснок, сельдерей и порей. Готовить на небольшом огне, пока овощи не станут мягкими (при этом они не должны поменять цвет и поджариться). Добавить бульон, приправить солью и перцем. Довести до кипения и готовить еще 15 минут. Снять с огня, измельчить суп блендером. Дополнительно пропустить через сито (по необходимости), прогреть, добавить сливки. Если нужно, добавить еще соли и перца.

Как подавать луковый суп

Разлить суп по тарелкам, добавить в каждую немного трюфельного масла. По желанию посыпать блюдо нарезанной зеленью или сухариками домашнего приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон.

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