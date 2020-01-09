Как сварить сливочный суп с кукурузой в мультиварке
Рецепт американского чаудера с кукурузой и беконом
Чаудер – горячий суп на сливках. Эта сытная и наваристая похлебка пополнит вашу домашнюю коллекцию вкусных блюд и несомненно придется по вкусу детям и взрослым. Мы поделимся рецептом чаудера с кукурузой и беконом в мультиварке.
Смотрите видео, как сделать консервированную кукурузу:
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Кукурузный суп на сливках
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 378 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 стакана кукурузы
- 1 стакан сливок (жирностью 10%)
- 500 г отварного куриного филе
- 1 зубчик чеснока
- 200 г бекона
- 1 луковица
- 1 картофелина
- 1 морковь
- 2 ст. бульона
- 2-3 пера лука-шалот
- Соль, черный перец
Способ приготовления:
- В блендер переложить 2 стакана кукурузы, залить сливками и измельчить в пюре.
- В режиме "Выпечка" обжарить бекон в чаше мультиварки, пока из него не вытопится весь жир. Хрустящий бекон выложить на тарелку.
- Картофель нарезать небольшими кубиками, морковь – мелкими. Луковицу нашинковать и обжарить в жире от бекона до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, картофель и морковь. Помешивая, обжаривать все вместе около 15 минут.
- Добавить в мультиварку бульон, довести до кипения и поставить режим "Суп" на 10 минут.
- Добавить кукурузное пюре на сливках и разобранное на волокна куриное филе. Посолить и поперчить.
Как подавать суп
Готовый суп разлить по тарелкам, добавить ломтики бекона и рубленый лук-шалот.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырный суп с камамбером. "Сегодня" также делились рецептом норвежского сливочного супа.
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Источник: Сегодня