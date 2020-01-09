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Как сварить сливочный суп с кукурузой в мультиварке

Рецепт американского чаудера с кукурузой и беконом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Чаудер с кукурузой
Чаудер с кукурузой
Фото: Depositphotos

Чаудер – горячий суп на сливках. Эта сытная и наваристая похлебка пополнит вашу домашнюю коллекцию вкусных блюд и несомненно придется по вкусу детям и взрослым. Мы поделимся рецептом чаудера с кукурузой и беконом в мультиварке.

Смотрите видео, как сделать консервированную кукурузу:

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Кукурузный суп на сливках

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 378 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 стакана кукурузы
  • 1 стакан сливок (жирностью 10%)
  • 500 г отварного куриного филе
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г бекона
  • 1 луковица
  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 2 ст. бульона
  • 2-3 пера лука-шалот
  • Соль, черный перец

Способ приготовления:

  1. В блендер переложить 2 стакана кукурузы, залить сливками и измельчить в пюре.
  2. В режиме "Выпечка" обжарить бекон в чаше мультиварки, пока из него не вытопится весь жир. Хрустящий бекон выложить на тарелку.
  3. Картофель нарезать небольшими кубиками, морковь – мелкими. Луковицу нашинковать и обжарить в жире от бекона до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, картофель и морковь. Помешивая, обжаривать все вместе около 15 минут.
  4. Добавить в мультиварку бульон, довести до кипения и поставить режим "Суп" на 10 минут.
  5. Добавить кукурузное пюре на сливках и разобранное на волокна куриное филе. Посолить и поперчить.

Как подавать суп

Готовый суп разлить по тарелкам, добавить ломтики бекона и рубленый лук-шалот.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырный суп с камамбером. "Сегодня" также делились рецептом норвежского сливочного супа.

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Источник: Сегодня
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