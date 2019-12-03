Как сварить согревающий куриный суп с лапшой
Рецепт зимнего супа с курицей, овощами и макаронами
В холодную погоду нет ничего лучше горячего супа, особенно на курином бульоне. Он дает ощущение сытости, хорошо усваивается и защищает нас от сезонных простуд.
Смотрите видео, как сделать суп из запеченной тыквы:
А картофель, морковь и яичная лапша делают блюдо более сытным. Такой суп понравится даже детям.
Куриный суп с вермишелью
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мясо курицы (филе, голени, грудки) – 300 г
- Вермишель яичная – 100 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Вода – 3-4 ложки
- Зелень и соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Промыть курицу, нарезать крупными кусками, залить холодной водой (3-4 л) и поставить на огонь. Когда вода закипит, удалить шумовкой пену, посолить по вкусу и убавить огонь.
- Подготовить овощи: очистить картофель и нарезать небольшими пластинами. Морковь натереть на крупной терке, а лук – мелко порезать.
- Через полчаса после варки курицы добавить в бульон картофель и варить 7-10 минут. В кастрюлю положить оставшиеся овощи – морковь и лук, варить еще 10 минут.
- Когда овощи будут готовы, добавить лапшу и варить еще 5-7 минут. За 2-3 минуты до готовности по желанию в суп добавить мелко нарубленную зелень и лавровый лист.
Полезный совет
Если вы любите острые блюда, добавьте в суп перец чили – свежий или сушеный.
Напомним, ранее мы писали, как сделать куриный крем-суп от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились секретами приготовления бульонов от Владимира Ярославского.
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Источник: Сегодня