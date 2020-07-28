Как сварить суп лобио с овощами и зеленью

Рецепт супа с фасолью и овощами в грузинском стиле

Лобио с овощами и зеленью – грузинский рецепт приготовления вкусного супа из фасоли. Обычно лобио готовят по-другому, без добавления овощей, но это блюдо не менее вкусное и сытное.

Фасолевый суп лобио подается без сметаны и без хлеба. Вместо хлеба используются свежие овощи – огурец, сладкий перец – нарезанные вдоль длинными ломтиками, и зелень (веточки петрушки и кинзы).

Суп лобио

Суп лобио с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5-2 часа

Калорийность:

46 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2-3 горсти сухой белой или красной фасоли

1 лук репчатый

1 морковь

2-3 сладких перца

1 помидор

По 3-4 веточки укропа, петрушки и кинзы

1 зубчик чеснока

0,5 ч.л. молотого перца

1 ч.л. соли

Вода

Растительное масло

Сода – 1 чайная ложка без верха (для вымачивания фасоли)

Способ приготовления:

Подготовить фасоль – промыть, залить холодной водой. Добавить чайную ложку соды (без верха), перемешать и вымачивать не менее 3-х часов. Сода размягчает фасоль и значительно сокращает время варки. После вымачивания фасоль тщательно промыть. Поставить вариться бульон из фасоли. Вымоченную и тщательно промытую фасоль поместить в 3-литровую кастрюлю, налить холодной воды на 3-5 см ниже края кастрюли, довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 1-1,5 часа. Подготовить овощи для зажарки. Лук очистить и нарезать очень мелкими кубиками. Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой. Из сладкого перца удалить семена и нарезать тонкой соломкой. Помидор нарезать тонкой соломкой. Приготовить зажарку. На холодную сухую сковороду налить растительное масло примерно на 2-3 мм выше дна. Хорошенько разогреть на среднем огне. Высыпать лук, равномерно распределяя во всей площади сковороды. Помешивая, довести его до состояния полупрозрачности и добавить морковь. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 1-2 минуты. Добавить сладкий перец, перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне, периодически помешивая. Когда кусочки моркови и сладкого перца будут легко разламываться краем ложки, добавить помидоры, перемешать, накрыть крышкой и тушить на очень медленном огне минут 5-10, периодически помешивая. Подготовить чеснок и зелень. Зелень – петрушку, укроп и кинзу – мелко нарубить. Чеснок искрошить ножом или измельчить в чеснокодавке. Проверить готовность фасоли – она должна легко раздавливаться тыльной стороной ложки о стенку кастрюли. Добавить зажарку, зелень, чеснок и молотый черный перец, снова помешать, накрыть крышкой и дать покипеть 1-2 минуты, после чего снять кастрюлю с огня.

Полезный совет

Чтобы сделать суп гуще, часть фасоли можно размять в пюре.

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Напомним, ранее мы писали, как сварить суп с зеленой стручковой фасолью.

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