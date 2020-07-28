Как сварить суп лобио с овощами и зеленью
Рецепт супа с фасолью и овощами в грузинском стиле
Лобио с овощами и зеленью – грузинский рецепт приготовления вкусного супа из фасоли. Обычно лобио готовят по-другому, без добавления овощей, но это блюдо не менее вкусное и сытное.
Фасолевый суп лобио подается без сметаны и без хлеба. Вместо хлеба используются свежие овощи – огурец, сладкий перец – нарезанные вдоль длинными ломтиками, и зелень (веточки петрушки и кинзы).
Суп лобио
Время приготовления:
- 1,5-2 часа
Калорийность:
- 46 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2-3 горсти сухой белой или красной фасоли
- 1 лук репчатый
- 1 морковь
- 2-3 сладких перца
- 1 помидор
- По 3-4 веточки укропа, петрушки и кинзы
- 1 зубчик чеснока
- 0,5 ч.л. молотого перца
- 1 ч.л. соли
- Вода
- Растительное масло
- Сода – 1 чайная ложка без верха (для вымачивания фасоли)
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Способ приготовления:
- Подготовить фасоль – промыть, залить холодной водой. Добавить чайную ложку соды (без верха), перемешать и вымачивать не менее 3-х часов. Сода размягчает фасоль и значительно сокращает время варки. После вымачивания фасоль тщательно промыть.
- Поставить вариться бульон из фасоли. Вымоченную и тщательно промытую фасоль поместить в 3-литровую кастрюлю, налить холодной воды на 3-5 см ниже края кастрюли, довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 1-1,5 часа.
- Подготовить овощи для зажарки. Лук очистить и нарезать очень мелкими кубиками. Морковь очистить и нарезать тонкой соломкой. Из сладкого перца удалить семена и нарезать тонкой соломкой. Помидор нарезать тонкой соломкой.
- Приготовить зажарку. На холодную сухую сковороду налить растительное масло примерно на 2-3 мм выше дна. Хорошенько разогреть на среднем огне. Высыпать лук, равномерно распределяя во всей площади сковороды. Помешивая, довести его до состояния полупрозрачности и добавить морковь. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 1-2 минуты.
- Добавить сладкий перец, перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне, периодически помешивая. Когда кусочки моркови и сладкого перца будут легко разламываться краем ложки, добавить помидоры, перемешать, накрыть крышкой и тушить на очень медленном огне минут 5-10, периодически помешивая.
- Подготовить чеснок и зелень. Зелень – петрушку, укроп и кинзу – мелко нарубить. Чеснок искрошить ножом или измельчить в чеснокодавке.
- Проверить готовность фасоли – она должна легко раздавливаться тыльной стороной ложки о стенку кастрюли.
- Добавить зажарку, зелень, чеснок и молотый черный перец, снова помешать, накрыть крышкой и дать покипеть 1-2 минуты, после чего снять кастрюлю с огня.
Полезный совет
Чтобы сделать суп гуще, часть фасоли можно размять в пюре.
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