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Как сварить суп-пюре из айвы с картофелем и беконом

Оригинальный и очень вкусный осенний суп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Суп из айвы
Суп из айвы
Фото: Depositphotos

Айва с виду похожа на яблоко или грушу. В свежем виде ее употребляют крайне редко, так как плод отличается кислым и вяжущим вкусом.

Смотрите видео, нужно ли есть супы каждый день:

Из айвы делают джемы, варенья, чатни, желе и цукаты, варят компоты, добавляют в мясные блюда, кладут в пироги. Мы расскажем, как сделать из айвы вкусный суп-пюре.

Суп-пюре из айвы

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г айвы
  • 1 луковица
  • 3-4 картофелины
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. оливкового масла для обжарки
  • 1 л овощного бульона
  • Несколько ломтиков бекона или копченой грудинки
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Рубленая зелень петрушки – по вкусу
  • Бальзамический уксус – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Айву помыть, очистить от кожуры и мелко нарезать. Картофель и лук очистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. На разогретой сковороде с маслом потушить лук и айву. Добавить картофель, немного обжарить, затем добавить рубленый чеснок.
  3. Выложить овощи в кастрюлю. Залить все горячим овощным бульоном, варить на медленном огне в течение 30 минут или до мягкости. Слегка остудить суп и перебить его блендером, добавить соль и сахар по вкусу.
  4. Бекон мелко нарезать и обжарить до румяной корочки, обсушить на салфетке.
  5. Подавать суп-пюре из айвы, украсив его измельченной зеленью петрушки, кусочками хрустящего бекона и густым бальзамическим соусом.

Чем полезна айва для здоровья

В плодах содержатся витамины C, E, P, PP, витамины группы B, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, эфирные масла, пектины и пищевые волокна. Последние эффективно улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют уровень холестерина.

Айва укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает аппетит, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения организма и благоприятно влияет на сердце и кровеносные сосуды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, как сварить суп из тыквы и груши.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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