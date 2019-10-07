Как сварить суп-пюре из айвы с картофелем и беконом
Оригинальный и очень вкусный осенний суп
Айва с виду похожа на яблоко или грушу. В свежем виде ее употребляют крайне редко, так как плод отличается кислым и вяжущим вкусом.
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Из айвы делают джемы, варенья, чатни, желе и цукаты, варят компоты, добавляют в мясные блюда, кладут в пироги. Мы расскажем, как сделать из айвы вкусный суп-пюре.
Суп-пюре из айвы
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г айвы
- 1 луковица
- 3-4 картофелины
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. оливкового масла для обжарки
- 1 л овощного бульона
- Несколько ломтиков бекона или копченой грудинки
- Соль, сахар – по вкусу
- Рубленая зелень петрушки – по вкусу
- Бальзамический уксус – для украшения
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Способ приготовления:
- Айву помыть, очистить от кожуры и мелко нарезать. Картофель и лук очистить, нарезать мелкими кубиками.
- На разогретой сковороде с маслом потушить лук и айву. Добавить картофель, немного обжарить, затем добавить рубленый чеснок.
- Выложить овощи в кастрюлю. Залить все горячим овощным бульоном, варить на медленном огне в течение 30 минут или до мягкости. Слегка остудить суп и перебить его блендером, добавить соль и сахар по вкусу.
- Бекон мелко нарезать и обжарить до румяной корочки, обсушить на салфетке.
- Подавать суп-пюре из айвы, украсив его измельченной зеленью петрушки, кусочками хрустящего бекона и густым бальзамическим соусом.
Чем полезна айва для здоровья
В плодах содержатся витамины C, E, P, PP, витамины группы B, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, эфирные масла, пектины и пищевые волокна. Последние эффективно улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют уровень холестерина.
Айва укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает аппетит, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения организма и благоприятно влияет на сердце и кровеносные сосуды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, как сварить суп из тыквы и груши.
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