Как сварить суп с лесными грибами и картофелем

Рецепт супа из сушеных и свежих лесных грибов

Суп из сушеных грибов Фото: Depositphotos

Суп с добавлением сушеных грибов всегда получается очень ароматным. В нашем рецепте он готовится на курином бульоне с овощами, свежими лесными грибами и тимьяном.

Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:

Грибной суп лучше всего подавать вместе со свежим багетом или чесночными гренками. А в тарелку можно добавить ложку сметаны или жирных сливок.

Грибной суп из сушеных лесных грибов

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

100 г сушеных лесных грибов

2,5-3 л горячего куриного бульона

300 г свежих или замороженных лесных грибов

1 большая луковица

2 моркови средних размеров

4-5 картофелин среднего размера

2 ст.л. растительного масла

2 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

Горсть свежего тимьяна

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Сушеные грибы хорошо промыть и замочить в 1 л холодной воды на 3 часа. Еще раз промыть. Сложить в кастрюлю, поставить на средний огонь и варить 30 минут. Вынуть грибы, нарезать их небольшими кусочками. Лук и морковь почистить и нарезать. Тушить в кастрюле с разогретым оливковым маслом в течение 10-15 минут. Добавить нарезанные небольшими кусочками лесные грибы (свежие или замороженные), готовить все вместе еще 10-15 минут. Влить горячий грибной бульон, добавить сушеные грибы. Добавить почти весь куриный бульон, оставив около 200 мл. Добавить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, соль и перец. Варить еще 10-15 минут. Тем временем в небольшой сковороде разогреть сливочное масло и обжарить в нем муку до золотистого цвета. Полученную массу аккуратно разбавить оставшимся горячим куриным бульоном так, чтобы не было комочков. Влить в кастрюлю с супом. Добавить тимьян и варить грибной суп еще около 10 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп с белыми грибами. "Сегодня" также делились рецептом супа из летних овощей с клецками.

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