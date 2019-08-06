Как сварить суп с лесными грибами и картофелем
Рецепт супа из сушеных и свежих лесных грибов
Суп с добавлением сушеных грибов всегда получается очень ароматным. В нашем рецепте он готовится на курином бульоне с овощами, свежими лесными грибами и тимьяном.
Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:
Грибной суп лучше всего подавать вместе со свежим багетом или чесночными гренками. А в тарелку можно добавить ложку сметаны или жирных сливок.
Грибной суп из сушеных лесных грибов
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 100 г сушеных лесных грибов
- 2,5-3 л горячего куриного бульона
- 300 г свежих или замороженных лесных грибов
- 1 большая луковица
- 2 моркови средних размеров
- 4-5 картофелин среднего размера
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- Горсть свежего тимьяна
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Сушеные грибы хорошо промыть и замочить в 1 л холодной воды на 3 часа. Еще раз промыть.
- Сложить в кастрюлю, поставить на средний огонь и варить 30 минут. Вынуть грибы, нарезать их небольшими кусочками.
- Лук и морковь почистить и нарезать. Тушить в кастрюле с разогретым оливковым маслом в течение 10-15 минут.
- Добавить нарезанные небольшими кусочками лесные грибы (свежие или замороженные), готовить все вместе еще 10-15 минут.
- Влить горячий грибной бульон, добавить сушеные грибы.
- Добавить почти весь куриный бульон, оставив около 200 мл.
- Добавить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, соль и перец. Варить еще 10-15 минут.
- Тем временем в небольшой сковороде разогреть сливочное масло и обжарить в нем муку до золотистого цвета.
- Полученную массу аккуратно разбавить оставшимся горячим куриным бульоном так, чтобы не было комочков.
- Влить в кастрюлю с супом. Добавить тимьян и варить грибной суп еще около 10 минут.
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Источник: Сегодня