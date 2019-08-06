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Как сварить суп с лесными грибами и картофелем

Рецепт супа из сушеных и свежих лесных грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Суп из сушеных грибов
Суп из сушеных грибов
Фото: Depositphotos

Суп с добавлением сушеных грибов всегда получается очень ароматным. В нашем рецепте он готовится на курином бульоне с овощами, свежими лесными грибами и тимьяном.

Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:

Грибной суп лучше всего подавать вместе со свежим багетом или чесночными гренками. А в тарелку можно добавить ложку сметаны или жирных сливок.

Грибной суп из сушеных лесных грибов

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 100 г сушеных лесных грибов
  • 2,5-3 л горячего куриного бульона
  • 300 г свежих или замороженных лесных грибов 
  • 1 большая луковица
  • 2 моркови средних размеров
  • 4-5 картофелин среднего размера
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • Горсть свежего тимьяна
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы хорошо промыть и замочить в 1 л холодной воды на 3 часа. Еще раз промыть. 
  2. Сложить в кастрюлю, поставить на средний огонь и варить 30 минут. Вынуть грибы, нарезать их небольшими кусочками.
  3. Лук и морковь почистить и нарезать. Тушить в кастрюле с разогретым оливковым маслом в течение 10-15 минут.
  4. Добавить нарезанные небольшими кусочками лесные грибы (свежие или замороженные), готовить все вместе еще 10-15 минут.
  5. Влить горячий грибной бульон, добавить сушеные грибы. 
  6. Добавить почти весь куриный бульон, оставив около 200 мл.
  7. Добавить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, соль и перец. Варить еще 10-15 минут.
  8. Тем временем в небольшой сковороде разогреть сливочное масло и обжарить в нем муку до золотистого цвета.
  9. Полученную массу аккуратно разбавить оставшимся горячим куриным бульоном так, чтобы не было комочков.
  10. Влить в кастрюлю с супом. Добавить тимьян и варить грибной суп еще около 10 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крем-суп с белыми грибами. "Сегодня" также делились рецептом супа из летних овощей с клецками.

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Источник: Сегодня
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