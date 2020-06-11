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Как сварить сырно-овощной суп: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:30

Вкусный и сытный овощной крем-суп

Не знаете, что приготовить на обед быстро и вкусно? Тогда сварите овощной крем-суп с сыром. Он полезный, простой и очень сытный.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Сырно-овощной суп

Сырный суп с брокколи
Сырный суп с брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 мл растительного масла
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 картофелины
  • 1 кочан брокколи
  • 300 г твердого сыра
  • 300 мл сливок
  • Зелень
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Поставьте кастрюлю на плиту, влейте растительное масло и добавьте мелко нарезанные морковь и лук. Обжарьте до мягкости.
  2. Затем добавьте кубики очищенного картофеля и слегка обжарьте. Залейте водой и добавьте букет гарни.
  3. Брокколи разберите на соцветия и засыпьте в суп. Немного поварите и уберите букет гарни.
  4. Варите до готовности картофеля, затем измельчите блендером.
  5. Влейте сливки и натрите сыр. Приправьте по вкусу.
  6. Перелейте суп в тарелку, украсьте соцветиями брокколи и молотой паприкой.

Как сделать букет гарни

Обвяжите кулинарной бечевкой немного сельдерея, розмарина, базилика, лаврового листа и петрушки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать запеканку с рыбой и брокколи.

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Источник: Сегодня
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