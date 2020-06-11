Как сварить сырно-овощной суп: пошаговый рецепт от Григория Германа
Вкусный и сытный овощной крем-суп
Не знаете, что приготовить на обед быстро и вкусно? Тогда сварите овощной крем-суп с сыром. Он полезный, простой и очень сытный.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Сырно-овощной суп
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 93 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 мл растительного масла
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 картофелины
- 1 кочан брокколи
- 300 г твердого сыра
- 300 мл сливок
- Зелень
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Поставьте кастрюлю на плиту, влейте растительное масло и добавьте мелко нарезанные морковь и лук. Обжарьте до мягкости.
- Затем добавьте кубики очищенного картофеля и слегка обжарьте. Залейте водой и добавьте букет гарни.
- Брокколи разберите на соцветия и засыпьте в суп. Немного поварите и уберите букет гарни.
- Варите до готовности картофеля, затем измельчите блендером.
- Влейте сливки и натрите сыр. Приправьте по вкусу.
- Перелейте суп в тарелку, украсьте соцветиями брокколи и молотой паприкой.
Как сделать букет гарни
Обвяжите кулинарной бечевкой немного сельдерея, розмарина, базилика, лаврового листа и петрушки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать запеканку с рыбой и брокколи.
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