Как сварить сырно-овощной суп: пошаговый рецепт от Григория Германа

Вкусный и сытный овощной крем-суп

Не знаете, что приготовить на обед быстро и вкусно? Тогда сварите овощной крем-суп с сыром. Он полезный, простой и очень сытный.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Сырно-овощной суп

Сырный суп с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 мл растительного масла

1 морковь

1 луковица

2 картофелины

1 кочан брокколи

300 г твердого сыра

300 мл сливок

Зелень

Соль, перец

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Способ приготовления:

Поставьте кастрюлю на плиту, влейте растительное масло и добавьте мелко нарезанные морковь и лук. Обжарьте до мягкости. Затем добавьте кубики очищенного картофеля и слегка обжарьте. Залейте водой и добавьте букет гарни. Брокколи разберите на соцветия и засыпьте в суп. Немного поварите и уберите букет гарни. Варите до готовности картофеля, затем измельчите блендером. Влейте сливки и натрите сыр. Приправьте по вкусу. Перелейте суп в тарелку, украсьте соцветиями брокколи и молотой паприкой.

Как сделать букет гарни

Обвяжите кулинарной бечевкой немного сельдерея, розмарина, базилика, лаврового листа и петрушки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать запеканку с рыбой и брокколи.

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