Как сварить сытный гречневый суп с мясом

Рецепт простого и вкусного супа для обеда

Простой суп на мясном бульоне с гречкой и овощами – отличный рецепт для семейного обеда. Мясо можно взять любое: баранину, говядину или курицу.

Чтобы блюдо было ароматнее, гречка в рецепте предварительно обжаривается на сухой сковороде.

Гречневый суп с мясом

Гречневый суп с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

42 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500–700 г мяса

200 г гречневой крупы

500 г картофеля

200 г моркови

150 г лука

1-2 зубчика чеснока

3-4 лавровых листа

Соль, перец

Растительное масло

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Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить в течение 1-1.5 часов. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, картофель нарезать кубиками или брусочками. Гречку немного прокалить на сухой сковороде. На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь и обжарить. В бульон добавить картофель, посолить. После того, как бульон закипит, добавить гречку и варить в течение 10 минут. Добавить лук и морковь, варить до готовности. Добавить лавровый лист, перец и выдавленный через пресс чеснок. Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут.

Как подавать гречневый суп

Готовый суп разлить по тарелкам, добавить мелко нарезанную зелень и сметану.

Смотрите видео, как сделать оладьи из тыквы и гречки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить гречку. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

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