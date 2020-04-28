Как сварить сытный гречневый суп с мясом
Рецепт простого и вкусного супа для обеда
Простой суп на мясном бульоне с гречкой и овощами – отличный рецепт для семейного обеда. Мясо можно взять любое: баранину, говядину или курицу.
Чтобы блюдо было ароматнее, гречка в рецепте предварительно обжаривается на сухой сковороде.
Гречневый суп с мясом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 42 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500–700 г мяса
- 200 г гречневой крупы
- 500 г картофеля
- 200 г моркови
- 150 г лука
- 1-2 зубчика чеснока
- 3-4 лавровых листа
- Соль, перец
- Растительное масло
Читайте также:Рецепт постных гречневых котлет с грибами
Способ приготовления:
- Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить в течение 1-1.5 часов.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, картофель нарезать кубиками или брусочками.
- Гречку немного прокалить на сухой сковороде.
- На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь и обжарить.
- В бульон добавить картофель, посолить.
- После того, как бульон закипит, добавить гречку и варить в течение 10 минут.
- Добавить лук и морковь, варить до готовности.
- Добавить лавровый лист, перец и выдавленный через пресс чеснок.
- Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут.
Как подавать гречневый суп
Готовый суп разлить по тарелкам, добавить мелко нарезанную зелень и сметану.
Смотрите видео, как сделать оладьи из тыквы и гречки:
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить гречку. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневого супа с говядиной.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Рецепт запеченной рыбы под ореховой корочкой Как сделать сочный шашлык в мультиварке с киви Как замесить идеальное тесто для пиццы: рецепт с пошаговыми фото Что приготовить на обед весной: рецепты вкусных супов из черемши
Источник: Сегодня