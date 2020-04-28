Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить сытный гречневый суп с мясом

Рецепт простого и вкусного супа для обеда

Ирина Павлина
Сегодня, 12:11

Простой суп на мясном бульоне с гречкой и овощами – отличный рецепт для семейного обеда. Мясо можно взять любое: баранину, говядину или курицу.

Чтобы блюдо было ароматнее, гречка в рецепте предварительно обжаривается на сухой сковороде.

Гречневый суп с мясом

Гречневый суп с мясом
Гречневый суп с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 42 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500–700 г мяса
  • 200 г гречневой крупы
  • 500 г картофеля
  • 200 г моркови
  • 150 г лука
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 3-4 лавровых листа
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Читайте также:
Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить в течение 1-1.5 часов.
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, картофель нарезать кубиками или брусочками.
  3. Гречку немного прокалить на сухой сковороде.
  4. На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь и обжарить.
  5. В бульон добавить картофель, посолить.
  6. После того, как бульон закипит, добавить гречку и варить в течение 10 минут.
  7. Добавить лук и морковь, варить до готовности.
  8. Добавить лавровый лист, перец и выдавленный через пресс чеснок.
  9. Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут.

Как подавать гречневый суп

Готовый суп разлить по тарелкам, добавить мелко нарезанную зелень и сметану.

Смотрите видео, как сделать оладьи из тыквы и гречки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить гречку. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт запеченной рыбы под ореховой корочкой Как сделать сочный шашлык в мультиварке с киви Как замесить идеальное тесто для пиццы: рецепт с пошаговыми фото Что приготовить на обед весной: рецепты вкусных супов из черемши
гречка суп рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни

Популярные статьи

Сегодня, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Сегодня, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Сегодня, 08:49Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

Вчера, 15:33Travel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

Вчера, 13:07Travel

Без этого не будут пускать в самолет: что ждет авиапассажиров после карантина

Вчера, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

26 апреляСмотрите на OLL.TV

34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

26 апреляFood

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

26 апреляWellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

26 апреляFun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

26 апреляFun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляШоу-бизнес

"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

Новости партнеров

84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"
Появились подробности состояния Татьяны Булановой
Появились подробности состояния Татьяны Булановой
Регину Тодоренко лишили звания
Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года"
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Самые красивые бегуньи: очаровательная Надин Виссер
Самые красивые бегуньи: очаровательная Надин Виссер
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів