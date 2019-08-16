Как сварить тосканский суп с фасолью и макаронами: рецепт для мультиварки

Рецепт простого и сытного супа в итальянском стиле

Итальянский томатный суп Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный суп в мультиварке? Мы рекомендуем рецепт итальянского томатного супа с овощами, пастой и консервированной фасолью.

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Он очень просто готовится, но получается потрясающе вкусным. Подавайте его к столу вместе с тертым пармезаном и свежей чиабаттой.

Тосканский суп в мультиварке

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

225 г консервированной белой фасоли

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

120 г мелкой или средней пасты

2 ст. ложки томатной пасты

Свежий розмарин

Пармезан

Оливковое масло

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

Измельчите лук и чеснок. Морковь нарежьте тонкими полукольцами. В чашу мультиварки налейте оливковое масло, добавьте лук, чеснок и обжарьте до мягкости, установив программу "Выпечка". Добавьте веточки розмарина, сняв с них листочки. Выложите в чашу консервированную фасоль вместе с жидкостью, томатную пасту и листики розмарина, мелко их нарезав. Залейте водой, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". За 10-15 минут до готовности добавьте макароны. Готовый тосканский суп посыпьте тертым пармезаном. По желанию добавьте немного рубленой зелени базилика.

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