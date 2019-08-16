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Как сварить тосканский суп с фасолью и макаронами: рецепт для мультиварки

Рецепт простого и сытного супа в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Итальянский томатный суп
Итальянский томатный суп
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный суп в мультиварке? Мы рекомендуем рецепт итальянского томатного супа с овощами, пастой и консервированной фасолью.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пасту с медом и курицей:

Он очень просто готовится, но получается потрясающе вкусным. Подавайте его к столу вместе с тертым пармезаном и свежей чиабаттой.

Тосканский суп в мультиварке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 225 г консервированной белой фасоли
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 120 г мелкой или средней пасты
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • Свежий розмарин
  • Пармезан
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Черный перец

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Способ приготовления:

  1. Измельчите лук и чеснок. Морковь нарежьте тонкими полукольцами.
  2. В чашу мультиварки налейте оливковое масло, добавьте лук, чеснок и обжарьте до мягкости, установив программу "Выпечка".
  3. Добавьте веточки розмарина, сняв с них листочки.
  4. Выложите в чашу консервированную фасоль вместе с жидкостью, томатную пасту и листики розмарина, мелко их нарезав.
  5. Залейте водой, посолите и поперчите по вкусу.
  6. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". За 10-15 минут до готовности добавьте макароны.
  7. Готовый тосканский суп посыпьте тертым пармезаном. По желанию добавьте немного рубленой зелени базилика.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свекольник в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом супа из лесных грибов и картофеля.

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Источник: Сегодня
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