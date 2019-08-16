Как сварить тосканский суп с фасолью и макаронами: рецепт для мультиварки
Рецепт простого и сытного супа в итальянском стиле
Хотите приготовить вкусный суп в мультиварке? Мы рекомендуем рецепт итальянского томатного супа с овощами, пастой и консервированной фасолью.
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Он очень просто готовится, но получается потрясающе вкусным. Подавайте его к столу вместе с тертым пармезаном и свежей чиабаттой.
Тосканский суп в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 225 г консервированной белой фасоли
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 120 г мелкой или средней пасты
- 2 ст. ложки томатной пасты
- Свежий розмарин
- Пармезан
- Оливковое масло
- Соль
- Черный перец
Способ приготовления:
- Измельчите лук и чеснок. Морковь нарежьте тонкими полукольцами.
- В чашу мультиварки налейте оливковое масло, добавьте лук, чеснок и обжарьте до мягкости, установив программу "Выпечка".
- Добавьте веточки розмарина, сняв с них листочки.
- Выложите в чашу консервированную фасоль вместе с жидкостью, томатную пасту и листики розмарина, мелко их нарезав.
- Залейте водой, посолите и поперчите по вкусу.
- Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". За 10-15 минут до готовности добавьте макароны.
- Готовый тосканский суп посыпьте тертым пармезаном. По желанию добавьте немного рубленой зелени базилика.
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Источник: Сегодня