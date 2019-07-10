Как сварить варенье из черники на зиму: три оригинальных рецепта
Готовим черничное варенье с лавандой, апельсиновым ликером и апельсиновой цедрой
Чернику на зиму можно заготавливать с сахаром, сушить, замораживать и варить из нее вкусное домашнее варенье. Черничное варенье хорошо тем, что сохраняет практически все полезные свойства ягод. А готовить его не сложнее, чем из любых других летних плодов.
Смотрите видео о необычном способе хранения черники:
Варенье из черники чаще всего используют в качестве начинки для пирогов и украшения тортов. Подают его вместе с хлебом, блинчиками, сырниками и оладьями.
Черничное варенье с апельсином
Ингредиенты:
- Черника – 500 г
- Сахар – 430 г
- Апельсиновый ликер (по желанию) – 60 мл
- Свежевыжатый лимонный сок – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Отправить чернику, сахар, ликер и лимонный сок в большую кастрюлю. Довести до кипения на среднем огне. Снять пену с поверхности варенья и убавить нагрев.
- Варить на слабом огне, часто помешивая, в течение 30-35 минут, пока варенье не загустеет. Должно получиться примерно 500 мл.
- Переложить горячее варенье в чистые и сухие банки. Закупорить и перевернуть вверх дном на 2 минуты. Дать остыть при комнатной температуре.
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Черничное варенье с лавандой
Ингредиенты:
- Черника – 1 кг
- Сахар – 550 г
- Сок и цедра 1 лимона
- 1,5 ст. л. сухих цветков лаванды
Способ приготовления:
- Чернику засыпать лавандой, сахаром, аккуратно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.
- Утром добавить сок и цедру лимона, довести на среднем огне до кипения, убавить огонь до самого малого и варить 20 минут. Оставить до вечера.
- Вечером проварить еще 15 минут, разлить по банкам, закрыть.
Варенье из черники с лимоном
Ингредиенты:
- Черника – 1,5 кг
- Сахар – 825 гр
- Сок и цедра 1,5 лимона
Способ приготовления:
- Чернику засыпать сахаром, аккуратно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.
- Утром добавить сок и цедру лимона, довести на среднем огне до кипения, убавить огонь до самого малого и варить 20 минут. Оставить до вечера.
- Вечером проварить еще 15 минут, разлить по стерилизованым банкам и закрыть.
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