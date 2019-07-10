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Как сварить варенье из черники на зиму: три оригинальных рецепта

Готовим черничное варенье с лавандой, апельсиновым ликером и апельсиновой цедрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Варенье из черники на зиму
Варенье из черники на зиму
Фото: Depositphotos

Чернику на зиму можно заготавливать с сахаром, сушить, замораживать и варить из нее вкусное домашнее варенье. Черничное варенье хорошо тем, что сохраняет практически все полезные свойства ягод. А готовить его не сложнее, чем из любых других летних плодов.

Смотрите видео о необычном способе хранения черники:

Варенье из черники чаще всего используют в качестве начинки для пирогов и украшения тортов. Подают его вместе с хлебом, блинчиками, сырниками и оладьями.

Черничное варенье с апельсином

Варенье из черники с апельсиновым ликером
Варенье из черники с апельсиновым ликером
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Черника – 500 г
  • Сахар – 430 г
  • Апельсиновый ликер (по желанию) – 60 мл
  • Свежевыжатый лимонный сок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Отправить чернику, сахар, ликер и лимонный сок в большую кастрюлю. Довести до кипения на среднем огне. Снять пену с поверхности варенья и убавить нагрев.
  2. Варить на слабом огне, часто помешивая, в течение 30-35 минут, пока варенье не загустеет. Должно получиться примерно 500 мл.
  3. Переложить горячее варенье в чистые и сухие банки. Закупорить и перевернуть вверх дном на 2 минуты. Дать остыть при комнатной температуре.

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Черничное варенье с лавандой

Варенье из черники с лавадной
Варенье из черники с лавадной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Черника – 1 кг 
  • Сахар – 550 г
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 1,5 ст. л. сухих цветков лаванды

Способ приготовления:

  1. Чернику засыпать лавандой, сахаром, аккуратно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.
  2. Утром добавить сок и цедру лимона, довести на среднем огне до кипения, убавить огонь до самого малого и варить 20 минут. Оставить до вечера.
  3. Вечером проварить еще 15 минут, разлить по банкам, закрыть.

Варенье из черники с лимоном

Черничное варенье с лимоном
Черничное варенье с лимоном
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Черника – 1,5 кг
  • Сахар – 825 гр
  • Сок и цедра 1,5 лимона

Способ приготовления:

  1. Чернику засыпать сахаром, аккуратно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.
  2. Утром добавить сок и цедру лимона, довести на среднем огне до кипения, убавить огонь до самого малого и варить 20 минут. Оставить до вечера.
  3. Вечером проварить еще 15 минут, разлить по стерилизованым банкам и закрыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептами вкусных десертов из черники.

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Источник: Сегодня
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