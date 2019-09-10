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Как сварить варенье из яблок и шиповника на зиму

Рецепт варенья из шиповника с яблоками, имбирем и лимоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Варенье из шиповника на зиму
Варенье из шиповника на зиму
Фото: Depositphotos

Варенье из шиповника – это не только вкусная, но и очень полезная заготовка на зиму. Шиповник богат витамином С, который полезен для профилактики простуды. Также в составе красных осенних ягод содержится много микроэлементов. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.

Смотрите видео, когда и какие ягоды можно покупать:

Мы рекомендуем добавить в варенье из шиповника яблоки – они придадут ему приятную кисло-сладкую нотку и обогатят пектином.

Варенье из шиповника и яблок на зиму

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Шиповник – 350 г
  • Яблоки – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Имбирь – 50 г
  • Лимон – 1 шт.

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Способ приготовления:

  1. Шиповник помыть и обсушить. Разрезать каждую ягоду пополам, удалить семечки. Еще раз хорошо промыть.
  2. Яблоки очистить, порезать дольками.
  3. Лимон порезать кружочками, имбирь натереть на мелкой терке.
  4. Все подготовленные фрукты засыпать сахаром. Оставить на несколько часов, чтобы сахар растаял.
  5. Поставить на огонь, довести до кипения. Варить 5 минут, снять с огня.
  6. Дать настояться в течение 10-12 часов.
  7. Снова поставить варенье на огонь, довести до кипения, варить 5-10 минут. Снять с огня, настаивать еще 10-12 часов.
  8. Еще раз поставить варенье на огонь, прокипятить 5-10 минут, разложить по банкам и закатать.

Что можно приготовить из шиповника

Шиповник употребляют в виде ягод, чая, настоек, вина, отваров и масла из косточек. Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный чай из шиповника. "Сегодня" также делились рецептом напитка из шиповника и апельсинового сока.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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