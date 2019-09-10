Как сварить варенье из яблок и шиповника на зиму
Рецепт варенья из шиповника с яблоками, имбирем и лимоном
Варенье из шиповника – это не только вкусная, но и очень полезная заготовка на зиму. Шиповник богат витамином С, который полезен для профилактики простуды. Также в составе красных осенних ягод содержится много микроэлементов. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.
Смотрите видео, когда и какие ягоды можно покупать:
Мы рекомендуем добавить в варенье из шиповника яблоки – они придадут ему приятную кисло-сладкую нотку и обогатят пектином.
Варенье из шиповника и яблок на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Шиповник – 350 г
- Яблоки – 1 кг
- Сахар – 1 кг
- Имбирь – 50 г
- Лимон – 1 шт.
Читайте также:Яблоки: польза, вред и секреты приготовления
Способ приготовления:
- Шиповник помыть и обсушить. Разрезать каждую ягоду пополам, удалить семечки. Еще раз хорошо промыть.
- Яблоки очистить, порезать дольками.
- Лимон порезать кружочками, имбирь натереть на мелкой терке.
- Все подготовленные фрукты засыпать сахаром. Оставить на несколько часов, чтобы сахар растаял.
- Поставить на огонь, довести до кипения. Варить 5 минут, снять с огня.
- Дать настояться в течение 10-12 часов.
- Снова поставить варенье на огонь, довести до кипения, варить 5-10 минут. Снять с огня, настаивать еще 10-12 часов.
- Еще раз поставить варенье на огонь, прокипятить 5-10 минут, разложить по банкам и закатать.
Что можно приготовить из шиповника
Шиповник употребляют в виде ягод, чая, настоек, вина, отваров и масла из косточек. Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный чай из шиповника. "Сегодня" также делились рецептом напитка из шиповника и апельсинового сока.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram