Как сварить вкусную уху на костре
Секреты приготовления и рецепты настоящей ухи
Если "король" всех блюд на огне – это шашлык, то "королева" – уха. Ваш выбор рыбы при приготовлении рыбного супа практически ничем не ограничен. Вы можете использовать как речную рыбу, так и морских обитателей.
Уха из семги на костре
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 700 г филе семги
- 500 мл сливок
- 0,5 кг картофеля
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 пучок зелени (укроп, петрушка)
- 2 ст. ложки растительного масла
- Лавровый лист
- Перец белый и черный
- Кориандр
- Тимьян
- Соль
- 2 л воды
Способ приготовления:
- Почистите все овощи. Мелко покрошите лук. Морковь порежьте кружочками, а картофель – кубиками. Филе семги помойте, обсушите и порежьте небольшими кусочками.
- В толстостенной кастрюле или сотейнике на растительном масле спассеруйте лук до полупрозрачности, добавьте морковь и обжарьте 5 минут.
- Затем влейте в сотейник воду, добавьте картофель, доведите до кипения варите на среднем огне 5-7 минут.
- Аккуратно опустите в суп рыбу и вновь доведите до кипения. Затем, помешивая, постепенно влейте в уху сливки, добавьте все специи, соль и варите на медленном огне до готовности еще 5-7 минут.
- Готовой ухе из семги дай настояться несколько минут. Затем посыпьте измельченной зеленью и подавайте.
Уха с речной рыбой и овощами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 5 л воды
- 2 кг свежей речной рыбы
- 2-3 моркови
- 1-2 шт. репчатого лука
- 4 картофелины
- Соль, черный перец
- Лавровый лист
- Укроп
- Петрушка
Способ приготовления:
- Доведите до кипения воду в котелке, положите черный душистый перец, лавровый лист.
- Запеките на костре морковь и лук на шампуре, чтобы у них образовалась темная корочка, нарежьте крупными кусками. Именно они осветляют цвет ухи.
- Картофель нарежьте крупными дольками, положите все в закипевшую воду.
- Рыбу почистите, выпотрошите, уберите жабры и глаза. Мелкую рыбу заложите в кипяток целиком, крупную нарежьте (но не мелко). Варите около 30 минут.
- За 5 минут до окончания приготовления добавьте мелко нарубленную зелень, соль, налейте стопку водки – она слегка "гасит" выраженный вкус и запах рыбьего жира. При этом огонь немного уменьшите, раздвинув поленья в костре. Любители острых блюд могут положить также красный перец.
- В конце буквально на секунду обмакнуть в уху полено, взятое из горящего костра. Оно придаст приятный запах дыма.
- Овощи можно вынуть из ухи, нарезав для подачи на более мелкие кусочки, а можно и оставить в ней.
Секреты приготовления вкусной ухи
- По-настоящему вкусная уха делается из нескольких видов рыбы, хотя бы из двух-трех.
- Мелкая рыбешка сварится быстрее, буквально за 10-15 минут, для крупной же надо около 20-30 минут. Остальное время рыба отдает в уху весь свой вкус, само блюдо становится наваристым. Смотрите, чтобы рыба в конце не начала разваливаться, ведь принято подавать уху с цельными кусочками.
- Чтобы уха была более прозрачной, надо снимать пенку, которая образовывается при варке. А чтобы избежать появления пенки (или уменьшить ее количество), надо рыбу перед варкой обдать кипятком.
- При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу.
- Если вы делаете уху дома из замороженной рыбы, то ее требуется предварительно разморозить, либо класть не в кипяток, а в холодную воду, и пока она нагревается, рыба разморозится.
- После того как уха сварилась, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце (или любую ткань) и дать постоять минут 15-20. Тогда она "дойдет" и станет более насыщенной по вкусу.
- Уху в домашних условиях готовить можно точно так же, как и в походе, просто полено в готовке уже не будет "участвовать". А морковь и лук можно запечь в духовке либо прямо на плите – опять-таки, до темной корочки.
Напомним, ранее рассказывали, как приготовить финский рыбный суп с лососем. "Сегодня" также делились рецептом томатного супа с рыбой.
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Источник: Сегодня