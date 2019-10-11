Как сварить вкусную уху на костре

Секреты приготовления и рецепты настоящей ухи

Если "король" всех блюд на огне – это шашлык, то "королева" – уха. Ваш выбор рыбы при приготовлении рыбного супа практически ничем не ограничен. Вы можете использовать как речную рыбу, так и морских обитателей.

Уха из семги на костре

Уха из красной рыбы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

700 г филе семги

500 мл сливок

0,5 кг картофеля

1 луковица

1 морковь

1 пучок зелени (укроп, петрушка)

2 ст. ложки растительного масла

Лавровый лист

Перец белый и черный

Кориандр

Тимьян

Соль

2 л воды

Способ приготовления:

Почистите все овощи. Мелко покрошите лук. Морковь порежьте кружочками, а картофель – кубиками. Филе семги помойте, обсушите и порежьте небольшими кусочками. В толстостенной кастрюле или сотейнике на растительном масле спассеруйте лук до полупрозрачности, добавьте морковь и обжарьте 5 минут. Затем влейте в сотейник воду, добавьте картофель, доведите до кипения варите на среднем огне 5-7 минут. Аккуратно опустите в суп рыбу и вновь доведите до кипения. Затем, помешивая, постепенно влейте в уху сливки, добавьте все специи, соль и варите на медленном огне до готовности еще 5-7 минут. Готовой ухе из семги дай настояться несколько минут. Затем посыпьте измельченной зеленью и подавайте.

Уха с речной рыбой и овощами

Уха из речной рыбы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

5 л воды

2 кг свежей речной рыбы

2-3 моркови

1-2 шт. репчатого лука

4 картофелины

Соль, черный перец

Лавровый лист

Укроп

Петрушка

Способ приготовления:

Доведите до кипения воду в котелке, положите черный душистый перец, лавровый лист. Запеките на костре морковь и лук на шампуре, чтобы у них образовалась темная корочка, нарежьте крупными кусками. Именно они осветляют цвет ухи. Картофель нарежьте крупными дольками, положите все в закипевшую воду. Рыбу почистите, выпотрошите, уберите жабры и глаза. Мелкую рыбу заложите в кипяток целиком, крупную нарежьте (но не мелко). Варите около 30 минут. За 5 минут до окончания приготовления добавьте мелко нарубленную зелень, соль, налейте стопку водки – она слегка "гасит" выраженный вкус и запах рыбьего жира. При этом огонь немного уменьшите, раздвинув поленья в костре. Любители острых блюд могут положить также красный перец. В конце буквально на секунду обмакнуть в уху полено, взятое из горящего костра. Оно придаст приятный запах дыма. Овощи можно вынуть из ухи, нарезав для подачи на более мелкие кусочки, а можно и оставить в ней.

Секреты приготовления вкусной ухи

По-настоящему вкусная уха делается из нескольких видов рыбы, хотя бы из двух-трех.

Мелкая рыбешка сварится быстрее, буквально за 10-15 минут, для крупной же надо около 20-30 минут. Остальное время рыба отдает в уху весь свой вкус, само блюдо становится наваристым. Смотрите, чтобы рыба в конце не начала разваливаться, ведь принято подавать уху с цельными кусочками.

Чтобы уха была более прозрачной, надо снимать пенку, которая образовывается при варке. А чтобы избежать появления пенки (или уменьшить ее количество), надо рыбу перед варкой обдать кипятком.

При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу.

Если вы делаете уху дома из замороженной рыбы, то ее требуется предварительно разморозить, либо класть не в кипяток, а в холодную воду, и пока она нагревается, рыба разморозится.

После того как уха сварилась, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце (или любую ткань) и дать постоять минут 15-20. Тогда она "дойдет" и станет более насыщенной по вкусу.

Уху в домашних условиях готовить можно точно так же, как и в походе, просто полено в готовке уже не будет "участвовать". А морковь и лук можно запечь в духовке либо прямо на плите – опять-таки, до темной корочки.

Напомним, ранее рассказывали, как приготовить финский рыбный суп с лососем. "Сегодня" также делились рецептом томатного супа с рыбой.

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