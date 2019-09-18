Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить вкусный крем-суп из брокколи

Готовим крем-суп из брокколи для взрослых и детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Крем-суп из брокколи
Крем-суп из брокколи
Фото: Depositphotos

Капуста брокколи очень полезна. Она известна своими противоопухолевыми свойствами. Если вы следите за здоровьем, старайтесь как можно чаще включать брокколи в свое меню. К тому же, эта капуста низкокалорийна – всего 34 ккал на 100 г.

Смотрите видео и узнайте, нужно ли есть супы каждый день:

Самое простое, что можно приготовить из брокколи – это крем-суп. Всего за полчаса вы получите вкусное блюдо, которое придется по вкусу всей семье.

Крем-суп из брокколи

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 500 мл овощного или куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • Соль, перец
  • Зелень – по желанию

Читайте также:
Лучшие рецепты: киш с брокколи, грибами и сыром от Григория Германа

Способ приготовления:

  1. Брокколи разделить на соцветия.
  2. Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле.
  3. Добавить брокколи и тушить в течение 5 минут.
  4. Влить бульон и варить 10 минут. 
  5. Добавить сливки и довести до кипения.
  6. Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить.
  7. Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.

Как приготовить чесночные гренки для супа

Гренки для супа
Гренки для супа
Фото: Pixabay

Хрустящие гренки из багета небольшого диаметра отлично подойдут для густых супов с кремовой или пюреобразной текстурой.

Надо:

  • 250 г средней части багета
  • 80 г сливочного масла
  • 1 ч. ложка гранулированного чеснока
  • 1 ч. ложка прованских трав

Что делать:

  1. Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
  2. Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
  3. Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
  4. Разогрейте духовку до 160°C.
  5. Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с брокколи и соусом песто. "Сегодня" также делились рецептом салата из курицы и брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь американский тыквенный пирог Сибас в соли с розмарином: рецепт дня Осенний салат с грушей, сельдереем, сыром и орехами Три блюда из тыквы от Эктора Хименес-Браво
суп крем-суп рецепт брокколи суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

12 самых опасных насекомых на планете
12 самых опасных насекомых на планете
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога

Популярные статьи

Сегодня, 13:36Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 13:24Fun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Вчера, 11:35Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

16 сентябряПсихология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион
Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион