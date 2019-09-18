Как сварить вкусный крем-суп из брокколи

Готовим крем-суп из брокколи для взрослых и детей

Крем-суп из брокколи Фото: Depositphotos

Капуста брокколи очень полезна. Она известна своими противоопухолевыми свойствами. Если вы следите за здоровьем, старайтесь как можно чаще включать брокколи в свое меню. К тому же, эта капуста низкокалорийна – всего 34 ккал на 100 г.

Смотрите видео и узнайте, нужно ли есть супы каждый день:

Самое простое, что можно приготовить из брокколи – это крем-суп. Всего за полчаса вы получите вкусное блюдо, которое придется по вкусу всей семье.

Крем-суп из брокколи

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г брокколи

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст.л. оливкового масла

500 мл овощного или куриного бульона

200 мл сливок

Соль, перец

Зелень – по желанию

Способ приготовления:

Брокколи разделить на соцветия. Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле. Добавить брокколи и тушить в течение 5 минут. Влить бульон и варить 10 минут. Добавить сливки и довести до кипения. Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить. Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.

Как приготовить чесночные гренки для супа

Гренки для супа Фото: Pixabay

Хрустящие гренки из багета небольшого диаметра отлично подойдут для густых супов с кремовой или пюреобразной текстурой.

Надо:

250 г средней части багета

80 г сливочного масла

1 ч. ложка гранулированного чеснока

1 ч. ложка прованских трав

Что делать:

Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм. Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся. Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне. Разогрейте духовку до 160°C. Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с брокколи и соусом песто. "Сегодня" также делились рецептом салата из курицы и брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.