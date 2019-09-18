Как сварить вкусный крем-суп из брокколи
Готовим крем-суп из брокколи для взрослых и детей
Капуста брокколи очень полезна. Она известна своими противоопухолевыми свойствами. Если вы следите за здоровьем, старайтесь как можно чаще включать брокколи в свое меню. К тому же, эта капуста низкокалорийна – всего 34 ккал на 100 г.
Смотрите видео и узнайте, нужно ли есть супы каждый день:
Самое простое, что можно приготовить из брокколи – это крем-суп. Всего за полчаса вы получите вкусное блюдо, которое придется по вкусу всей семье.
Крем-суп из брокколи
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- 500 мл овощного или куриного бульона
- 200 мл сливок
- Соль, перец
- Зелень – по желанию
Способ приготовления:
- Брокколи разделить на соцветия.
- Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле.
- Добавить брокколи и тушить в течение 5 минут.
- Влить бульон и варить 10 минут.
- Добавить сливки и довести до кипения.
- Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить.
- Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.
Как приготовить чесночные гренки для супа
Хрустящие гренки из багета небольшого диаметра отлично подойдут для густых супов с кремовой или пюреобразной текстурой.
Надо:
- 250 г средней части багета
- 80 г сливочного масла
- 1 ч. ложка гранулированного чеснока
- 1 ч. ложка прованских трав
Что делать:
- Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
- Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
- Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
- Разогрейте духовку до 160°C.
- Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с брокколи и соусом песто. "Сегодня" также делились рецептом салата из курицы и брокколи.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.