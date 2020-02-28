Как сварить вкусный рассольник с курицей и перловкой
Рецепт легкого куриного супа
Классический рассольник готовится с говядиной, перловой крупой и солеными огурцами. Название "рассольник" происходит от слова "рассол" – главного ингредиента этого супа. Мы предлагаем более диетическую версию блюда – с курицей.
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Кстати, раньше для подкисления супа в богатых домах использовали не огуречный рассол, а лимонный сок, но лимоны не могли придать рассольнику такой же насыщенный вкус, как бочковые огурчики.
Рассольник с курицей и перловкой
Калорийность:
- 58 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г курицы
- 2 л воды
- 150 г соленых огурцов
- 0,5 стакана огуречного рассола
- 2 картофелины
- 1 репчатый лук
- 1 морковь
- 0,5 стакана перловки
- Соль – по вкусу
- Перец горошком – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- 1-2 ст. л. томатной пасты
- Зелень – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить печенье на рассоле:
Способ приготовления:
- Курицу (ножки, крылышки) помыть и выложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену, варить курицу около 20 минут.
- Тем временем почистить, помыть картофель. Нарезать кубиками. Перловку хорошо промыть.
- К курице выложить перловку и картофель. Варить 20 минут на небольшом огне под крышкой.
- Почистить морковь и лук, помыть. Лук нарезать кубиками, а морковь – тонкой соломкой.
- Нарезать кубиками соленые огурцы.
- Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, три-четыре минуты.
- Затем добавить огурцы, тушить около двух минут. Затем добавить томатную пасту и перец горошком. Перемешать.
- В кастрюлю выложить зажарку, добавить рассол, посолить. Варить рассольник с перловкой из курицы 10 минут под крышкой на маленьком огне.
- Помыть и мелко нарезать зелень. Зелень добавить в кастрюлю перед подачей.
Как подавать рассольник
Подавать готовый суп со сметаной и хлебом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный грибной рассольник. "Сегодня" также делились рецептами приготовления перловки.
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