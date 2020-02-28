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Как сварить вкусный рассольник с курицей и перловкой

Рецепт легкого куриного супа

Ирина Павлина
Сегодня, 13:20

Классический рассольник готовится с говядиной, перловой крупой и солеными огурцами. Название "рассольник" происходит от слова "рассол" – главного ингредиента этого супа. Мы предлагаем более диетическую версию блюда – с курицей.

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Кстати, раньше для подкисления супа в богатых домах использовали не огуречный рассол, а лимонный сок, но лимоны не могли придать рассольнику такой же насыщенный вкус, как бочковые огурчики.

Рассольник с курицей и перловкой

Куриный рассольник с перловкой
Куриный рассольник с перловкой
Фото: Depositphotos

Калорийность:

  • 58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г курицы
  • 2 л воды
  • 150 г соленых огурцов
  • 0,5 стакана огуречного рассола
  • 2 картофелины
  • 1 репчатый лук
  • 1 морковь
  • 0,5 стакана перловки
  • Соль – по вкусу
  • Перец горошком – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • Зелень – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить печенье на рассоле:

Способ приготовления:

  1. Курицу (ножки, крылышки) помыть и выложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену, варить курицу около 20 минут.
  2. Тем временем почистить, помыть картофель. Нарезать кубиками. Перловку хорошо промыть.
  3. К курице выложить перловку и картофель. Варить 20 минут на небольшом огне под крышкой.
  4. Почистить морковь и лук, помыть. Лук нарезать кубиками, а морковь – тонкой соломкой.
  5. Нарезать кубиками соленые огурцы.
  6. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, три-четыре минуты.
  7. Затем добавить огурцы, тушить около двух минут. Затем добавить томатную пасту и перец горошком. Перемешать.
  8. В кастрюлю выложить зажарку, добавить рассол, посолить. Варить рассольник с перловкой из курицы 10 минут под крышкой на маленьком огне.
  9. Помыть и мелко нарезать зелень. Зелень добавить в кастрюлю перед подачей.

Как подавать рассольник

Подавать готовый суп со сметаной и хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный грибной рассольник. "Сегодня" также делились рецептами приготовления перловки.

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Источник: Сегодня
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