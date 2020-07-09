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Как сварить вкусный суп с телятиной, щавелем и ревенем

Сегодня, 16:40

Благодаря ревеню этот летний суп приобретает необычный вкус и аромат

Ароматный, наваристый суп с легкой кислинкой щавеля станет прекрасным вариантом для летнего обеда. Не стоит бояться добавлять в блюдо ревень – от этого его вкус только выиграет. Такой рецепт простого и оригинального супа придется по душе всем, кто не боится экспериментировать на кухне.

Суп на телятине со щавелем и ревенем

Суп с ревенем и щавелем
Суп с ревенем и щавелем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г постной телятины
  • 1,5 л бульона из телятины (сохраните бульон, в котором варилась телятина)
  • 200 г ревеня
  • 50 г щавеля
  • 1 головка репчатого лука
  • 1 морковь
  • 1/2 корня сельдерея
  • 2 вареных яйца
  • 4 ст.л. томатной пасты
  • 3 ст.л. подсолнечного масла
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Нарежьте телятину ломтиками, ревень, сельдерей и морковь небольшими кубиками, примерно 1,5 × 1,5 см.
  2. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук вместе с сельдереем и морковью в большом сотейнике или кастрюле на подсолнечном масле 7 минут. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 3-4 минуты.
  3. Отдельно разогрейте бульон. Влейте в овощи бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, положите в кастрюлю телятину и варите еще 10-12 минут.
  4. Добавьте ревень и щавель. Посолите, поперчите. Проварите еще 2-3 минуты и снимите с огня.

Как подавать суп

Подавайте суп с яйцами, нарезанными на дольки.

Смотрите видео, как сварить суп из чечевицы с беконом:

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь простой клубничный пирог с ревенем.

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Источник: domashniy.ru
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