Как сварить вкусный суп с телятиной, щавелем и ревенем
Благодаря ревеню этот летний суп приобретает необычный вкус и аромат
Ароматный, наваристый суп с легкой кислинкой щавеля станет прекрасным вариантом для летнего обеда. Не стоит бояться добавлять в блюдо ревень – от этого его вкус только выиграет. Такой рецепт простого и оригинального супа придется по душе всем, кто не боится экспериментировать на кухне.
Суп на телятине со щавелем и ревенем
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 80 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г постной телятины
- 1,5 л бульона из телятины (сохраните бульон, в котором варилась телятина)
- 200 г ревеня
- 50 г щавеля
- 1 головка репчатого лука
- 1 морковь
- 1/2 корня сельдерея
- 2 вареных яйца
- 4 ст.л. томатной пасты
- 3 ст.л. подсолнечного масла
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Нарежьте телятину ломтиками, ревень, сельдерей и морковь небольшими кубиками, примерно 1,5 × 1,5 см.
- Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук вместе с сельдереем и морковью в большом сотейнике или кастрюле на подсолнечном масле 7 минут. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 3-4 минуты.
- Отдельно разогрейте бульон. Влейте в овощи бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, положите в кастрюлю телятину и варите еще 10-12 минут.
- Добавьте ревень и щавель. Посолите, поперчите. Проварите еще 2-3 минуты и снимите с огня.
Как подавать суп
Подавайте суп с яйцами, нарезанными на дольки.
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