Как сварить вкусный суп с телятиной, щавелем и ревенем

Благодаря ревеню этот летний суп приобретает необычный вкус и аромат

Ароматный, наваристый суп с легкой кислинкой щавеля станет прекрасным вариантом для летнего обеда. Не стоит бояться добавлять в блюдо ревень – от этого его вкус только выиграет. Такой рецепт простого и оригинального супа придется по душе всем, кто не боится экспериментировать на кухне.

Суп на телятине со щавелем и ревенем

Суп с ревенем и щавелем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г постной телятины

1,5 л бульона из телятины (сохраните бульон, в котором варилась телятина)

200 г ревеня

50 г щавеля

1 головка репчатого лука

1 морковь

1/2 корня сельдерея

2 вареных яйца

4 ст.л. томатной пасты

3 ст.л. подсолнечного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте телятину ломтиками, ревень, сельдерей и морковь небольшими кубиками, примерно 1,5 × 1,5 см. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте лук вместе с сельдереем и морковью в большом сотейнике или кастрюле на подсолнечном масле 7 минут. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 3-4 минуты. Отдельно разогрейте бульон. Влейте в овощи бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, положите в кастрюлю телятину и варите еще 10-12 минут. Добавьте ревень и щавель. Посолите, поперчите. Проварите еще 2-3 минуты и снимите с огня.

Как подавать суп

Подавайте суп с яйцами, нарезанными на дольки.

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Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь простой клубничный пирог с ревенем.

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